Haïti – Actualité : Zapping…

L’opposition se mobilise contre l’armée :

Jean Charles Moise, le leader de la plateforme de l’opposition radicale « Pitit Dessalin » qui se trouve à Cuba depuis plus de 2 semaines où il se fait soigner, a lancé un appel à la mobilisation pour empêcher la remobilisation de l’armée. De son côté, le front de l’opposition unifiée annonce des manifestations, ce samedi 18 novembre à Port-au-Prince et dans plusieurs villes de province contre le rétablissement de l’armée.

Élections sénatoriales partielles :

Jeudi, le Président Jovenel Moïse et le Président du Sénat, Youri Latortue, se sont réunis autour des prochaines élections, =]des 10 sénateurs dont le mandat arrive à échéance sous peu. Le Sénateur Latortue a indiqué qu’une Commission mixte composée de trois membres du pouvoir Exécutif et trois membres du pouvoir Législatif va se mettre en place pour se pencher sur la question.

Distribution de bateaux et de kits de pêche :

Dans le cadre d’un projet d’appui au secteur piscicole dans les départements du Sud, du Sud-Est et de la Grande-Anse. Carmel André Beliard, le Ministre de L’Agriculture a fait le déplacement dans le Sud à Chardonniéres, où il a rencontré des Associations de pêcheurs, distribué des bateaux et des kits de pêche et présenté les projets de la caravane du Changement pour le Sud

Vœux de rétablissement… :

