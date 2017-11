Haïti – Actualité : Zapping…

Source HL/ HaïtiLibre

Don de 35 millions pour les énergies renouvelables :

Mercredi, Jude Alix Patrick Salomon, Ministre de l’Économie et des Finances et la représentante de la Banque Mondiale en Haïti, Mme Anabela ABREI, ont signé deux accords de dons évalués à 35 millions de dollar américain. Ce financement qui s’étendra sur six années, facilitera l’exploitation et l’utilisation des énergies renouvelables dans plusieurs régions du pays.

Opération anti-Gang au moins 7 civils tués :

Alain Auguste, le Directeur de la Police Nationale d’Haïti (PNH) du département de l’Ouest a reconnu la mort d’au moins 7 civils lors de l’opération anti-gangs menée le 13 novembre, dans la zone de l’avenue Bolosse, proche de Martissant (Sud de Port-au-Prince, entre le Morne l’Hôpital et la mer, sur la route de Carrefour), en plus des deux policiers tués http://www.haitilibre.com/article-22702-haiti-securite-2-agents-de-l-udmo-tombent-sous-les-balles.html . 31 individus ont été arrêtés lors de cette opération.

PetroCaribe un rapport sans valeur juridique :

Guychar Doré, le Conseiller du Préisdent Moïse affirme que les accusations portées dans le rapport PetroCarbe et les recommandations de poursuites de la Commission sénatoriale « Éthique et anti corruption » n’ont aucune valeur juridique, la Commission n’ayant pas la compétence pour mettre en accusation des personnalités. Il rappelle que seule la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) est autorisée pour juger de la gestion des ordonnateurs de l’État et transférer si nécessaires les dossiers devant les tribunaux pour les suites légales.

Extension TPS : Derniers efforts… :

Cette semaine le Chancelier haïtien Antonio Rodrigue et l’Ambassadeur d’Haïti à Washington Paul Altidor, se sont entretenus avec la Secrétaire américaine à la Sécurité intérieure Elaine Duke pour expliquer…………………...lire la suite sur haitilibre.com