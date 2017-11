Haïti – Politique/Armée : Jovenel Moïse met en place un Commandement intérimaire

Source SL/ HaïtiLibre

Par arrêté présidentiel publié Le Moniteur Spécial No. 39, datée du jeudi 16 novembre 2017, Jovenel Moïse met en place un Commandement intérimaire pour les Forces armées d’Haïti chargé du rétablissement, de l’organisation et du fonctionnement des Forces armées d’Haïti… Il doit également assurer la recherche et l’exploitation du renseignement militaire, venir en appui aux autres services compétents de l’État et fournir au Chef de l’État, des rapports relatifs à la sécurité nationale et à la protection des intérêts supérieurs de la nation, entre autres.

Ce Commandement intérimaire (a.i) est composé de 6 membres :

Le Commandant en Chef,

l’Assistant commandant en Chef a.i ;

L'État Major général