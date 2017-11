Haïti – Justice: Mandat d’amener contre l’ex Ministre de la Justice Camille Edouard Jr.

Source HL/ HaïtiLibre

Clamé Ocnam Daméus, le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince a émis un mandat d’amener contre l’ex-ministre de la Justice Camille Edouard Junior.

Dans ce mandat adressé à Alain Auguste,le Directeur Départemental de l’Ouest de la Police Nationale d’Haïti le Commissaire Daméus « […] vous requiert de rechercher et amener en état au Parquet de Port-au-Prince le nommé Camille Edouard Junior pour détournement de biens publics et tentative de détournement de biens publics destinés à l’alimentation des prisonniers, menace de mort avec ordre et conditions.

De tels faits prévus et punis par les articles 2, 147, 252 et suivants deu code pénal et les alinéas 4 et 5 de l’article 5 de la loi du 9 mai 2014 portant la répression et la prévention de la corruption […] »

De son côté l’ancien Ministre Edouard Jr., dénonce avec véhémence « les menaces, les actes d’intimidation et d’instrumentalisation de la justice à des fins personnelles et politiques »

L’Ancien ministre de la Justice et de la Sécurité publique « rappelle qu’il n’est pas et ne saurait être au-dessus de la loi et se dit prêt à répondre, s’il en était le besoin, aux questions de la justice de son pays dans la mesure…………………………..…lire la suite sur haitilibre.com