AutoExpo : la Unibank présente la plus grande foire automobile d’Haïti

Source Patrick Saint-Pré | Le Nouvelliste

Les 18 et 19 novembre prochains, la Unibank innove encore une fois et propose au grand public et amateurs de véhicules en particulier la plus grande foire automobile d’Haïti : AutoExpo 2017 qui sera institutionnalisée dans les années à venir. AutoExpo 2017 réunira en un seul et même espace les 12 concessionnaires d’automobiles d’Haïti, ce qui en fait l’originalité et lui donne un caractère inclusif, ouvert à tous, selon Guy Supplice, senior vice-président de la Unibank.

En organisant cette foire de deux jours, la Unibank n’en est pas à son premier coup. En plus d’être connue pour la qualité de son service « 5 étoiles », la banque est aussi reconnue pour son engagement à innover dans le domaine d’ activités diverses à caractère événementiel, telles : Livres en folie, Musiques en folie, Boul en folie.

Exceptionnellement et durant les deux jours d’exposition et de vente, annonce Guy Supplice, le public aura accès à la plus large gamme de véhicules du pays (une trentaine de marques et plus d’une cinquantaine de modèles) qui seront exposés en un même lieu et aura, de ce fait, l’embarras du choix.

Afin d'assurer le succès de cet événement, assure le senior vice-président, la Unibank s' est associée avec