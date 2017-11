Haïti – Football : Marc Collat en Haïti pour discuter coopération

Source BF/ HaïtiLibre

Le français Marc Collat est en Haïti pour discuter avec la Fédération haïtienne de football d’une piste de coopération et aussi pour accompagner Fiorda Charles, Jean Hubert Anglade et la sélection nationale féminine U-20 dans l’objectif qu’a la FHF pour qualifier cette équipe pour la Concacaf de janvier 2018 et surtout pour la coupe du monde France 2018 . Il en profitera pour finaliser les négociations en cours au tour de la reprise de la sélection nationale senior avec laquelle il vient de faire une bonne performance (3-3- face au Japon et 1-0 face aux Emirats Arabes Unis) .

À Signaler que la sélection nationale féminine U-20 sera à Kitts and Nevis pour disputer le tournoi caribéen, du 19 au 28 novembre, avec la participation de St Kitts bien évidemment, de la République Dominicaine, de la Jamaïque et d’Haïti ; seules deux de ces sélections seront qualifiées pour la Concacaf U-20 2018 à Trinidad du 18 au 28 janvier 2018.

La FHF va discuter avec le français et étudier la possibilité de profiter