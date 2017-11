Le championnat du CIBA débutera le 1er décembre

En présence des représentants de sponsors, des responsables d’écoles, d’entraîneurs et des arbitres, les autorités du Comité interscolaire de basket-ball (CIBA), qui fêtera ses 30 ans l’an prochain, ont procédé, le jeudi 16 novembre au Marriott hôtel, au lancement et au tirage au sort de la 13e édition du championnat de l’unité.

Deux nouvelles têtes sont ajoutées au comité de sept membres du CIBA. Ce sont la secrétaire générale Marjonitha Lafond et Mickson Antoine, membre. Ils ont rejoint le président Emmanuel Bonnefil, le vice-président Hérold Joseph, la trésorière Johanne Exhorphe et les autres membres Yves Harold Hippolyte, Serge Albert. Ces derniers s’étaient fait accompagner par le P.D.G. de la Digicel Maarten Boute, de Jephté Lalane (Sogebank) et de Ralph Jean-Joseph (Diri Mega) pour rencontrer la presse à l’occasion du lancement et tirage au sort de la nouvelle saison.

Au même titre que le président du CIBA, la secrétaire générale ne tarit pas d’éloges à l’égard des sponsors et des responsables d’écoles. Pour leur part, les représentants de sponsors sont tous unanimes à reconnaître que le CIBA, vieux tantôt de 30 ans, effectue dans le milieu de la jeunesse estudiantine un travail colossal. Presque à l’unisson, ils souhaitent que le CIBA vive le plus longtemps possible.

Présent également à la cérémonie marquant le lancement de la 13e édition du championnat de l’unité du CIBA, Joseph Henri Jean a abondé dans le même sens. Ça été pour lui l’occasion d’annoncer une pléiade d’activités qu’organisera sa fédération. Le président de la FHB promet d’accompagner le CIBA et invite d’autres entités sportives du pays à voler au secours du basket juvénile.

En prélude à ses 30 ans, le 9 mai 2018, le CIBA a honoré,