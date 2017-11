Haïti – Actualité : Zapping…

PetroCaribe en continuation

Le rapport sur l’enquête menée autour de l’utilisation du fonds PetroCaribe http://www.haitilibre.com/article-22687-haiti-flash-conclusion-du-rapport-petrocaribe-la-commission-accuse.html a été signé par seulement 3 sénateurs sur 5, les signataires sont Evallière Beauplan, Nenel Cassy et Antonio Chéramy, tandis que Richard Lenine Hervé Fourcand et Onondieu Louis n’ont pas signé le rapport. Autre information hier mardi le rapport a été présenté au Sénat, puis mise en continuation, la séance pour débattre du rapport sur la gestion des fonds PetroCaribe (2008-2016) se tiendra le jeudi 30 novembre au Sénat.

Rencontre Canada-Haïti

L’Ambassadeur du Canada en Haïti, André Frenette‏, informe de la tenue d’une réunion de travail avec le Président Jovenel Moïse « Nous avons passé en revue la coopération Canada-Haïti et avons convenus de l’importance des investissements en santé, les femmes et filles, la lutte contre la corruption et le rôle central de l’agriculture dans l’économie haitienne. »

3,837 cartes d’assurance médicale à la PNH

L’Office d’assurance accidents du travail, maladie et maternité (OFATMA) a octroyé vendredi, 3,837 cartes d’assurance médicale à la PNH, dans le cadre du programme « Santé pour tous » mis en place par l’administration Moïse.

Rencontre Haïti-Japon

Le ministre Aviol Fleurant a reçu ce mardi 14 novembre 2017, l’ambassadeur du Japon accrédité en Haïti, M. Yoshiaki Hatta. Les deux hommes ont fait le point sur la coopération haïtiano-japonaise.

Lafontant visite la base de l’UDMO

Le Président du CSPN, Jack Guy Lafontant accompagné du DG de la PNH Michel-Ange Gédéon, a effectué une visite à la base de l'UDMO à Cité-Soleil, suite au décès de 2 de leurs agents lors d'une opération à Grand-Ravine http://www.haitilibre.com/article-22702-haiti-securite-2-agents-de-l-udmo-tombent-sous-les-balles.html , question de renouveler les sympathies de son gouvernement à l'endroit