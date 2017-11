Les titres de l’actualité du mercredi 15 novembre 2017 sur RADIO VISION 2000

Le dossier du trafic de mineures à Kaliko Beach…….. Le ministre de la justice, Maitre Heidi Fortuné annonce des sanctions, dans les prochaines 24 heures, contre les substituts commissaires du gouvernement qui sont impliqués dans la libération des présumés trafiquants précisant n’avoir constaté, dans ce dossier, aucun ordre de libération émanant de l’ex-commissaire, Jean Danton Léger.

Le garde des sceaux de la République en a fait l’annonce en marge d’une rencontre, ce mercredi, avec les membres de la commission Justice et Sécurité de la chambre des Députés. Il informe avoir convoqué et auditionné, mardi, au Ministère, 5 substituts et le chef du parquet, autour de cette affaire.

Vers le lancement des Etats Généraux sectoriels de la Nation…… Ce dossier a été au cœur d’une importante rencontre, ce mercredi, au palais national, entre les représentants des 3 pouvoirs de l’Etat dont le président Jovenel Moise, le 1er ministre Jack Guy Lafontant, le président du Sénat, Youri Latortue et le président du CSPJ et de la cour de Cassation, Me Jules Cantave.

Le dossier de la remobilisation officielle des forces armées d’Haiti a été également abordé au cours de la rencontre, selon un communiqué de la présidence.

La situation était une nouvelle fois très tendue, ce mercredi, au Cap-Haitien où les élèves des différents lycées ont bloqué à l’aide de bancs, plusieurs rues de la ville pour continuer de réclamer le retour des enseignants dans les salles de classe.

Le Ministre de l’Education Nationale, Pierre Josué Agénor Cadet s’était rendu dans la 2e ville du pays pour tenter de trouver une solution à cette crise. Il a lancé un appel au calme à l’endroit des acteurs concernés et annoncé que le MENFP travaille actuellement à la régularisation des dossiers des enseignants concernés.