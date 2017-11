Haïti a choisi de devenir un pays pauvre : les 20 raisons qui le prouvent

Écrit par Riphard Serent, MPA / Economiste / riphardserent@gmail.com

C’est le titre d’un important ouvrage, qui fait l’actualité, de l’économiste Etzer Emile qui a été l’invité du journal info Vision ce mercredi 15 novembre 2017 avec Valéry Numa. Etzer Emile, co-animateur de cette rubrique économique sur Vision 2000, offre à l’espace universitaire un livre qui décrit un ensemble de choix que nous avons fait dans l’économie au cours de ces 30 dernières années, c’est-à-dire depuis après le départ de Jean Claude Duvalier, et qui fait qu’aujourd’hui Haïti est compté parmi les pays les plus sous-développés du monde avec un nombre important d’Haïtiens, soit plus de 6 millions qui ne peuvent même pas manger à leur fin, voire avoir accès aux services sociaux de base, comme l’éducation, la santé et le logement.

»Haïti a choisi de devenir un pays pauvre », un livre d’Etzer Emile qui va non seulement rentrer directement dans la littérature académique haïtienne sur les déterminants de la pauvreté en Haïti, mais aussi et surtout qui va permettre à nos dirigeants, aux professionnels, étudiants, chercheurs et même aux experts internationaux de mieux comprendre les différentes dimensions et toute cette complexité autour de la pauvreté en Haïti à travers un ensemble de choix qui a été fait au cours de ces 30 dernières années dans la gouvernance du pays, le fonctionnement des institutions, l’éducation, l’agriculture, le commerce, le secteur financier, le secteur minier, le secteur des affaires, le fonctionnement des ONGs, pour ne citer que ceux-là.

La publication d’un tel ouvrage revêt non seulement d’une bonne contribution de l’économiste à la recherche des déterminants de la pauvreté en Haïti, mais aussi ce livre d’Etzer, que j’avais la chance de réviser, devrait et surtout susciter un autre comportement de la part des nos décideurs politiques ou les »policy makers », dans la façon de faire des politiques publiques en Haïti, dans l’organisation d’un meilleur système de gestion des finances publiques et surtout des investissements publics pour de meilleurs impacts sur la croissance et le développement d’Haïti.

On attend donc à ce que tout le monde (professionnels, étudiants, élèves, cadres de l’administration publique, le grand public en général) se procure de cet ouvrage, dont la vente-signature est prévue pour ce mercredi 15 novembre 2017 à compter de 4hpm à l’hôtel Marriott.

» Haïti a choisi de devenir un pays pauvre : les 20 raisons qui le prouvent », un livre de l’économiste Etzer Emile qui porte à réfléchir sur la nécessité de faire d’autres choix plus intelligents, plus judicieux et plus stratégiques pour qu’Haïti puisse sortir de ce marasme économique et social.