Le DBPV et l’ASM au coude à coude

Source Legupeterson Alexandre | Le Nouvelliste

Le duel à distance entre le Don Bosco FC (Pétion-Ville) et l’AS Mirebalais, déjà qualifiés pour les play-offs et qui jouent la chaise musicale au classement du tournoi de fermeture, a tourné à l’avantage des Mirebalaisiens. Ces derniers ont surclassé, à domicile, l’ASSE (5-1), alors que les Pétion-Villois n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul (1-1) à Léogâne contre le Cavaly AS, le dimanche 12 novembre, à l’occasion de la treizième journée du championnat national de D1. Revenons sur les temps forts de cette journée.

Les Cayens de l’América FC 16e (29 points, moins 14) au classement général, se trouvent dans une situation plus que compliquée dans la compétition reine du pays. Au parc Résigné, à Milot, ils sont battus par le FICA. Ce dernier (22 point, plus 4), qui a ravi la 4e place au classement du tournoi de clôture, a réalisé le service minimal contre l’América FC. Kedjong Colas a été le bourreau des Cayens. À l’issue de ce match, l’América est bon dernier au classement.

Parallèlement, à Ouanaminthe, l’équipe locale n’arrive pas à se débarrasser de l’AS Capoise. En quête de rachat, le vieux coq capois a surpris l’OFC en ouvrant le score par Peterson Joseph (25e). Piqués au vif, les locaux ont réagi brutalement. Ils ont rétabli l’équilibre par Woobens « Paloulou » Philogène (38e). On en est resté là à la mi-temps (1-1). Seulement trois minutes après la reprise, Wilinx Joseph a donné l’avantage à l’OFC. Sachant que toute nouvelle défaite serait synonyme de sa relégation, l’AS Capoise, 12e (31 points, moins 6) au classement général, a dû peser sur l’accélérateur pour trouver le but égalisateur. Ainsi, six minutes après l’heure de jeu, Benji Pierre-Louis a, contre sa volonté, marqué contre son camp. Au terme du temps règlementaire, les deux équipes se sont neutralisées sur le score de (2-2).

Racing FC et Baltimore SC chutés

Au parc Levelt (Saint-Marc), l'équipe du Real Hope, après avoir coiffé le Tempête FC, a fait une nouvelle victime. En effet, l'équipe championne en titre, entraînée par Sonche Pierre, est venue à bout de Baltimore SC sur la plus petite des marges. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Ronaldo Damus (63e), soit trois minutes après l'heure de jeu.