Astrologie du jour

BELIER

Amour

La Lune en cette configuration veillera à intensifier votre vie conjugale. Mais une certaine susceptibilité de votre part pourra parfois jeter un froid. De plus, la jalousie pourra faire son apparition, souvent d’ailleurs sans motif valable. Célibataire, les configurations astrales en cours peuvent se révéler un peu dangereuses. Vous serez d’humeur à parer celui ou celle qui vous fait vibrer de toutes sortes de qualités imaginaires ! Le risque de déception sera donc grand.

Argent

Aujourd’hui, vous allez bénéficier d’une véritable baraka au jeu. Profitez-en ! La planète Neptune donnera au hasard un coup de pouce qui peut vous faire gagner gros. Si vous êtes un spécialiste de la roulette ou du black-jack, n’hésitez pas à prendre le chemin du casino. Sinon, il vous suffira simplement d’aller gratter des tickets du Millionnaire au bureau de tabac du coin pour avoir de bonnes surprises.

Santé

Pour nombre d’entre vous, cette journée, placée sous la juridiction d’Uranus, se traduira par une nette amélioration sur le plan santé. C’en sera fini des allergies, du manque de résistance aux maladies contagieuses, des problèmes dentaires ou dermatologiques qui ont émaillé les dernières semaines. Si vous êtes atteint d’une affection de longue durée, ne négligez surtout pas votre traitement, qui devrait vous apporter une stabilisation.

Travail

Avec cet aspect d’Uranus, les efforts que vous avez fournis sur le plan professionnel porteront leurs fruits. Vous obtiendrez enfin cette promotion ou cette augmentation que vous attendiez tant.

Citation

Il a acheté la bride avant d’avoir le cheval (proverbe arabe).

Famille/foyer

Des questions relatives aux études des enfants ou à leur santé risquent de vous contrarier ou de vous imposer de nouvelles responsabilités. Tout cela pourrait vous inspirer un certain sentiment de lassitude. Courage ! Pensez que vos enfants sont aussi pour vous une source de joies.

Vie sociale

Gare à la déprime ! Plus susceptible que jamais, vous prendrez très mal des remarques anodines et vous penserez volontiers que le monde entier vous en veut. Tâchez d’être plus objectif afin d’éviter des souffrances.

Nombre chance

812

Clin d’oeil

Débarrassez-vous de la hantise de l’échec, sinon c’est elle qui causera l’échec.

TAUREAU

Amour

Sous l’influence de l’astre Mercure, votre vie de couple sera tout sauf routinière. Il vous faut attendre à du mouvement, voire à des surprises. Celles-ci seront plus ou moins faciles à assumer, selon que votre couple marche bien ou traverse une crise. Célibataire, vu cette ambiance astrale, on pourrait s’imaginer que seule l’envie de vous amuser vous intéresse. Ce ne sera pas vrai pour tout le monde, car parmi les ouvertures que vous réserve cette journée, l’une d’entre elles pourrait devenir une affaire sérieuse.

Argent

Têtu et obstiné, vous aurez pour objectif d’améliorer la gestion de vos finances et de rendre vos placements plus rentables. Même si des difficultés se présentent, vous continuerez à vous diriger vers ce but.

Santé

Certes, Mars favorisera la résistance physique et morale ; mais la Lune en aspect dysharmonique aura en même temps tendance à vous fatiguer et à assombrir vos humeurs. Il faudra donc rester prudent, faire preuve d’optimisme, et opter pour une alimentation équilibrée, des vitamines et de bonnes nuits de repos.

Travail

Ce sera le statu quo dans votre vie professionnelle. Les discussions concernant un projet qui vous tient particulièrement à coeur seront au point mort. Alors, pourquoi ne pas penser à vous accorder quelque répit, quelques jours de vacances ? Partez faire de la voile ou de spéléologie et retrouvez la pleine forme. Vous reviendrez avec une moisson d’idées plus originales les unes que les autres, et des tonnes d’enthousiasme pour les mettre à exécution.

Citation

L’invariabilité dans le milieu est ce qui constitue la vertu (Confucius).

Famille/foyer

Grâce au bon influx de Pluton, l’ambiance familiale sera pleine de dynamisme. Vous serez l’âme du foyer et inciterez vos proches à multiplier les activités. Vous passerez des heures ineffables avec vos enfants.

Vie sociale

La planète Uranus vous conseillera de vous adonner à de nouveaux loisirs, qui seront vécus avec beaucoup de passion, d’enthousiasme et avec un état d’esprit très jeune. La chance vous accompagnera dans la pratique de tous ces loisirs.

Nombre chance

475

Clin d’oeil

Ne surestimez pas vos capacités de résistance physique.

GEMEAUX

Amour

La vie amoureuse des célibataires sera assez calme. Il ne faudra donc pas vous attendre aux coups de foudre répétés, aux émotions fortes et aux passions délirantes. Cela ne signifie pourtant pas que des rencontres n’auront pas lieu, mais que celles-ci se feront sous le signe du calme et de la lucidité – ce qui peut être d’ailleurs un gage de sérieux et de longévité. Vénus en aspect harmonique va réveiller les sentiments et la libido des natifs du signe qui vivent déjà en couple. Ils auront toutes les chances de voir leurs liens se resserrer.

Argent

Vous aurez plutôt de la chance ce jour. Sans gagner des sommes d’argent conséquentes, vous bénéficierez d’une certaine aisance matérielle, ce qui vous libérera l’esprit. Des chances amplifiées sont prévues pour ceux du premier décan : de quoi arborer un large sourire ! Satisfactions aussi pour ceux dont le métier est en relation avec l’argent : banquiers, agents de change, etc.

Santé

Les effets de Mercure en cet aspect favoriseront le sommeil. Pourquoi ne pas essayer de trouver un moyen pour faire une petite sieste dans la journée ? Vous n’avez pas besoin de vous allonger pour ça : apprenez à vous assoupir même dans votre fauteuil ou sur votre chaise. Il n’existe pas de meilleur remède contre le stress et la fatigue !

Travail

Grâce à Mercure, qui vous procurera charme et sens de la diplomatie, vous pourrez asseoir votre image de novateur dans le domaine professionnel. Il est possible que l’on vous confie un rôle de conseiller. Dans ce cas, acceptez sans réticences.

Citation

En mariage, comme ailleurs, contentement passe richesse (Molière).

Famille/foyer

Vous attachez une importance primordiale à vos proches, et vous allez le prouver une fois de plus aujourd’hui. Vous vous préoccuperez du bien-être de vos parents et suivrez de près l’évolution de vos enfants. Vous n’aurez d’ailleurs guère de souci à vous faire : tout le monde ira bien, et votre tendresse suffira à atténuer les petites difficultés des uns et des autres.

Vie sociale

L’occasion vous sera donnée de rencontrer pas mal de monde. Sachez reconnaître, parmi vos nouvelles relations, celles qui méritent la peine d’être retenues et cultivées. Pas d’états d’âme pour les gêneurs.

Nombre chance

614

Clin d’oeil

Ne vous obstinez pas à déchiffrer les signes avant-coureurs d’un événement hypothétique et qui ne surviendra peut-être jamais.

CANCER

Amour

C’est surtout le temps qui vous manquera pour vous consacrer à l’amour. Vous aurez tant d’occupations, tant de responsabilités à assumer, que votre vie sentimentale passera forcément au second plan. Votre partenaire, habitué à tenir une place de choix dans votre existence, pourrait en prendre ombrage. Tâchez d’équilibrer judicieusement les choses.

Argent

Un coup de chance dans la spéculation immobilière promet dans gains intéressants ; mais le placement des capitaux ainsi obtenus sera plus aléatoire. D’une façon générale, l’accent sera mis aujourd’hui sur les questions d’argent. Vous aurez plus de chance dans ce domaine que d’habitude. Restez quand même prudent.

Santé

Avec cet aspect favorable de Jupiter, tout ira certes bien côté santé. Mais pour conserver intact votre capital, un peu de discipline ne peut pas vous faire de mal. Du sport pour évacuer le stress et vous muscler, un régime léger à adopter tous les lendemains d’excès de table…

Travail

Dans votre métier, évitez de vous lancer dans de nouvelles entreprises ou d’aborder des domaines qui ne vous sont pas familiers. Vous risqueriez en effet d’avoir des problèmes. Misez plutôt sur la sécurité, et cantonnez-vous aux activités que vous connaissez bien et dans lesquelles vous excellez.

Citation

Le plus grand ennemi de l’homme, c’est son ventre (proverbe arabe).

Famille/foyer

Il ne fera pas bon vous marcher sur les pieds ! Vous n’aurez pas votre patience habituelle. Votre conjoint et vos enfants comprendront vite qu’il vaut mieux ne pas vous pousser à bout. Mais vous ne resterez pas fâché bien longtemps, et vous saurez aussi vous montrer tendre et câlin.

Vie sociale

Cette fois, il ne faudra pas trop compter sur les autres, sous peine de connaître des déconvenues. Des associations pourront vous être proposées ; ne les acceptez pas pour le moment, car il est possible qu’elles cachent quelque tromperie dont vous ne pourrez vous rendre compte que plus tard, c’est-à-dire trop tard.

Nombre chance

552

Clin d’oeil

Restez d’une parfaite discrétion sur les confidences qu’on pourrait vous faire.

LION

Amour

Incité par Saturne en excellente position dans votre Ciel, vous envisagerez votre vie conjugale avec beaucoup d’humour et de fantaisie. Vous perdrez vos allures guindées et votre réserve habituelle pour vous amuser beaucoup avec votre partenaire ou conjoint. Célibataire, le présent aspect de Mercure garantira la sincérité de vos sentiments et la profondeur de vos émotions. Bien des solitaires du signe feront des rencontres qui risquent de les entraîner tout droit devant M. le Maire ou M. le Curé !

Argent

La conjoncture vous sera très favorable pour effectuer des transactions financières ou immobilières importantes. Vous pourrez, par exemple, dénicher la maison de vos rêves à un prix intéressant, ou encore vendre un terrain ou un appartement dans de très bonnes conditions. En revanche, évitez de prendre des risques financiers excessifs.

Santé

Tonus et vitalité en hausse aujourd’hui. Il serait même étonnant qu’il s’agisse du contraire. Jupiter en cet aspect vous donnera des ailes et vous rendra prêt à vous lancer dans de nouvelles activités sportives.

Travail

La planète Saturne formera des aspects négatifs assez pervers. Elle ne favorisera pas la réalisation de vos projets, et vos ambitions professionnelles risquent d’être dans une impasse. Vous devrez réagir énergiquement contre le découragement, en vous persuadant que « l’heure la plus sombre précède l’aurore » (Th. Fuller).

Citation

Les bêtes sont au bon Dieu, mais la bêtise est à l’homme (Victor Hugo).

Famille/foyer

Vous passerez de bons moments avec vos chérubins. Mais attention, dans quelques cas, les configurations de la journée peuvent être liées à une attitude de révolte et de contestation de la part des enfants. Situation difficile à gérer ! Evitez l’affrontement direct.

Vie sociale

En raison des influences conjuguées de certaines planètes, votre imagination et vos talents artistiques seront décuplés et ne demanderont qu’à s’exprimer pleinement. Ce serait dommage de ne pas les exploiter. Ne dites pas d’emblée que vous n’êtes pas doué pour la création : « Nul ne sait ce qu’il peut faire avant d’avoir essayé » (Publilius Syrus).

Nombre chance

870

Clin d’oeil

Ne vous lancez pas dans des dépenses inconsidérées, qui déséquilibreraient votre budget.

VIERGE

Amour

Le Soleil en cet aspect va mettre l’accent sur votre vie conjugale, d’autant plus qu’il agira de concert avec Vénus, la déesse de l’amour. Ces deux astres vous promettent une vie amoureuse de grande qualité. Pourtant, comme Vénus sera mal positionnée, vous aurez tendance à douter de vos choix, à hésiter, à vous poser des questions. Essayez de dépasser ces inquiétudes ; vous vous rendrez compte qu’elles n’ont pas de raison d’être. Si vous êtes solitaire, une rencontre très importante pourrait même se produire cette fois ; ne ratez pas le coche !

Argent

Très bel équilibre de base dans le domaine financier. Mais saurez-vous le préserver ? Soumis à l’impact de Pluton, planète qui est par nature liée à l’argent, vous risquez de vous lancer sans précaution dans des opérations financières assez dangereuses. Ce ne sera pas le moment de modifier vos placements, ni de décider d’effectuer un achat important.

Santé

Tout surmenage sera à éviter, car votre organisme se trouvera déjà suffisamment fragilisé par les influx cosmiques assez pervers. Faites une distinction très nette entre vos heures de travail et vos heures de repos. Si vous avez la chance d’être en vacances, entrecoupez votre journée d’une petite sieste, comme on a l’habitude de le faire dans la Provence ensoleillée !

Travail

Au travail, on ne pourra pas vous reprocher de mener un rythme de vie trop lent, ou de réfléchir trop longtemps avant d’agir. Stimulé par Mars, vous ne perdrez pas de temps en longues supputations. Sitôt pensé, sitôt fait. Côté réalisations, vous serez champion.

Citation

Il se frotte le ventre alors qu’il a faim (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vous aurez des relations privilégiées avec vos enfants. Vous en profiterez pour les aider à régler un problème personnel ou scolaire qui les perturbe. Participez à une de leurs activités.

Vie sociale

Certaines questions d’ordre religieux ne vous quitteront pas de la journée. « Ma religion est-elle la vraie, vous demanderez-vous. L’enfer existe-t-il vraiment ? Et si tout ce qu’on m’a appris n’était qu’invention humaine et non pas l’enseignement divin ? »

Nombre chance

940

Clin d’oeil

Soyez discret sur vos talents et vos mérites : « Voulez-vous qu’on croie du bien de vous ? N’en dites point » (Pascal).

BALANCE

Amour

Faites confiance à Neptune, qui sera bien disposé à votre égard. Il vous donnera du charme jusqu’au bout des ongles et une manière spéciale d’ensorceler tous ceux qui passeront dans vos parages. Votre pouvoir de séduction s’opérera non seulement dans vos relations amicales et sociales, mais aussi et surtout dans vos entreprises amoureuses : vous n’aurez aucune peine à prendre quelqu’un dans vos filets, ou à ensorceler votre conjoint !

Argent

Soyez attentif aux peaux de banane que l’on tentera de jeter sous vos pieds : vous y serez doublement vulnérable aujourd’hui. En affaires, ne faites pas de sentiment, et n’accordez votre confiance à personne.

Santé

Vous aurez tendance à consommer trop de sucre sous forme de fruits, gâteaux, crèmes, glaces, boissons sucrées. Cela vous sera très néfaste. D’autre part, pour compenser vos dépenses physiques, prenez plutôt du riz, des pâtes et des pommes de terre en quantités modérées et avec très peu de beurre et de sel.

Travail

Votre mot d’ordre essentiel, aujourd’hui, ce sera justement de tout faire avec ordre et méthode, car leur importance vous apparaîtra capitale. Vous dresserez peut-être vos batteries vers un nouvel objectif. Allez au-devant des aménagements divers s’ils sont positifs. Pour les questions cruciales, réclamez des entretiens, ouvrez des négociations : le résultat en sera providentiel.

Citation

L’abeille est petite, mais son miel est la plus douce des douceurs (l’Ecclésiastique).

Famille/foyer

Vous ne risquerez pas de vous ennuyer en famille ! L’impact de Mercure va favoriser la communication avec vos proches et créera beaucoup de mouvement autour de vous. Cependant, Uranus pourrait vous donner envie de mener une existence à votre guise, sans tenir compte des demandes de votre entourage. Ne soyez pas trop négligent, sous peine de provoquer une vague de reproches et de bouderies.

Vie sociale

Ne vous laissez pas influencer par des soi-disant amis qui peuvent créer des perturbations dans votre vie intime. Remettez-les fermement à leur place quand cela sera nécessaire. D’autre part, n’abordez pas des questions philosophiques, politiques ou religieuses avec les amis : elles seront source de disputes et de malentendus.

Nombre chance

751

Clin d’oeil

Calmez-vous ! Ce n’est pas en se mettant en colère qu’on prouve sa bonne foi.

SCORPION

Amour

Seul, vous aurez du mal à résoudre vos problèmes personnels. Alors, confiez-vous à votre conjoint ou partenaire. Rien que le simple fait de vous épancher vous fera du bien. Et puis, ensemble, vous aurez plus de chances de trouver des solutions efficaces et, du même coup, de réaliser une complicité épanouissante. « Si la charrette et le buffle s’accordent, qu’importent les ornières du chemin ? » (proverbe indien). Alors, qu’attendez-vous ? Les astres favoriseront vos efforts.

Argent

Cet aspect de Pluton pourra momentanément fragiliser votre équilibre budgétaire, d’autant plus que Neptune, mal aspecté, n’a en général pas une influence très faste sur le plan financier. Par précaution, donc, mieux vaudra éviter de vous lancer dans des dépenses trop importantes. Si tout va bien, vous pourrez vous rattraper un peu plus tard.

Santé

Votre vitalité sera incroyable, bien supérieure à la moyenne. Vous la dépenserez naturellement en activités de toute sortes. Attention tout de même ! Avec un tel débordement, vous risquez d’occuper l’espace vital des autres, en toute bonne conscience et avec les meilleures intentions du monde !

Travail

Mars, qui décuplera votre ambition et votre volonté, pourra aussi vous valoir quelques défis imprévus et vous obliger à fournir des efforts dont vous vous seriez bien passé. En tout cas, le succès vous sera garanti ; mais ne relâchez pas totalement votre vigilance, car le terrain ne sera pas encore parfaitement sûr.

Citation

Faire confiance est une preuve de courage, être fidèle un signe de force (Marie von Ebner-Eschenbach).

Famille/foyer

Vos rapports avec les vôtres manqueront d’authenticité et de spontanéité. Vous aurez du mal à dissiper certains malentendus entre vous et eux. Ne forcez pas les choses, laissez-les se décanter doucement.

Vie sociale

Plus secret que jamais, vous aurez beaucoup de mal à vous livrer, même aux êtres qui vous sont très proches. Si l’on vous pousse dans vos retranchements, vous risquez de réagir avec violence.

Nombre chance

499

Clin d’oeil

Ne prenez pas de décisions irréfléchies, surtout dans le domaine des sentiments ou des amitiés.

SAGITTAIRE

Amour

Après un temps un peu difficile, retour au calme. Vous serez plus détendu, plus positif et, forcément, vos relations avec votre conjoint ou partenaire s’en ressentiront favorablement. D’accord, l’autre n’est pas parfait ; mais comme vous ne l’êtes pas non plus, en cas de désaccord, privilégiez l’humour et la tolérance : ça marchera pas mal comme ça ! Célibataire, les influx de Mercure seront favorables aux orateurs. Si vous voulez séduire la personne de vos intentions, faites-lui de beaux discours ; elle succombera sans façon !

Argent

Méfiez-vous des dépenses excessives ! Si vous voulez vivre au-dessus de vos moyens, ayez tout de même conscience des conséquences que cela implique. Sinon, vous risquez fort d’en avoir un aperçu bientôt.

Santé

Sous l’influence de Mars en aspect harmonique, votre énergie et votre vitalité seront en hausse, à un point tel qu’elles pourraient même, à certains moments, vous déborder. Les configurations planétaires actuelles doivent vous inciter à ne pas prendre de risques, quelle que soit leur nature. Il vous faudra, à la fois, utiliser cette énergie dans tout son potentiel, mais aussi la limiter dans ses excès éventuels. Evaluez au plus juste vos possibilités réelles.

Travail

Votre situation professionnelle pourrait connaître un heureux déblocage grâce à la gentillesse de Mercure en bel aspect. Il s’agira vraisemblablement d’une promotion si vous travaillez, ou d’un engagement avantageux si vous êtes à la recherche d’un nouvel emploi. Les chômeurs auront de grandes chances de trouver un travail qui convient parfaitement à leurs qualifications et leurs désirs.

Citation

Tout est plus simple qu’on ne peut l’imaginer et en même temps plus enchevêtré qu’on ne saurait le concevoir (Wolfgang Goethe).

Famille/foyer

La vie au foyer connaîtra bien des remous et ne risque en tous cas pas de pécher par monotonie. Si l’entente entre conjoints est satisfaisante, il n’en est pas de même avec le reste de la famille. En fait, votre façon d’imposer au lieu de proposer n’arrangera pas les choses.

Vie sociale

Cet aspect de la Lune aura pour effet de renforcer votre jugement et votre intuition. Vous pourriez vous fier aveuglément à votre flair : vous percerez à jour ceux que vous rencontrerez, pressentirez leurs véritables intentions. En fait, il sera très difficile cette fois de vous tromper, voire de vous cacher quelque chose.

Nombre chance

208

Clin d’oeil

N’hésitez pas à briser la routine, les vieux clichés, et à innover dans tous les domaines.

CAPRICORNE

Amour

Cette journée semble plus favorable aux célibataires qu’aux natifs déjà liés. Si vous vivez en couple, ce sera plutôt le train-train quotidien, sans histoire mais sans grande passion non plus. Si votre coeur est libre, au contraire, cette journée vous sera très bénéfique. Pour de nombreux solitaires, il va y avoir une rencontre importante ; ou, qui sait, des retrouvailles qui vous enchanteront.

Argent

Méfiez-vous de l’imprévoyance ! Surveillez de très près vos comptes et vérifiez que vous avez bien payé vos impôts et autres charges. Sans quoi, vous pourriez recevoir une grosse tuile sur la tête, car les astres ne vous feront pas de cadeau.

Santé

Les aspects paisibles de Saturne vous apporteront aujourd’hui un peu d’accalmie dans votre rythme de vie actuel. Vous saurez profiter de ces moments plus tranquilles pour recharger vos batteries, sachant que même « Apollon ne tend pas toujours son arc » (Horace).

Travail

Grâce à une excellente configuration astrale, vous connaîtrez aujourd’hui des changements positifs dans votre vie professionnelle. Vous recevrez des propositions de travail qui vous séduiront d’autant plus qu’elles préserveraient assez largement votre indépendance.

Citation

Même en enfer, il est bon d’avoir un ami (proverbe tchèque).

Famille/foyer

Cet aspect de Vénus vous vaudra des événements imprévus, provenant de la famille ou concernant votre domicile. N’attendez pas pour régler ces problèmes, vous trouverez rapidement des solutions. Si au contraire, vous ne faites rien, les choses risquent d’empirer au fil des jours et d’échapper complètement à votre contrôle.

Vie sociale

Excellente ambiance amicale, échanges d’idées fructueux. Vous rencontrerez des personnes avec lesquelles vous aurez de profondes affinités, vous trouvant sans efforts sur la même longue d’onde. Vous serez entouré d’estime et de sympathie.

Nombre chance

357

Clin d’oeil

L’impression que rien n’avance ? Erreur ! Regardez derrière vous, vous pourrez voir le chemin parcouru.

VERSEAU

Amour

Dans votre vie de couple, ne vous avisez pas de provoquer trop souvent la jalousie de votre conjoint ou partenaire ; il pourrait se venger de belle manière et de façon si surprenante que vous n’en reviendrez pas ! Célibataire, vous serez très excité par la conquête de ceux (ou celles) qui vous résistent ; mais, une fois que votre proie sera tombée dans vos griffes, elle ne vous intéressera plus beaucoup ! Pourtant, une personne fort habile pourrait bien kidnapper votre coeur, et vous ne voudrez plus la quitter !

Argent

Les associations financières ne seront pas très stables. Soyez prudent et prenez toutes les garanties nécessaires avant de vous engager. N’essayez pas d’en faire trop, ayez conscience de vos possibilités réelles, sinon vous risquez de perdre le bénéfice de vos efforts.

Santé

Votre état général sera bon, votre vitalité excellente. Cependant, vu cette position de Neptune, vous devrez cependant vous méfier fortement des variations de température et du froid, sinon une grippe pourrait vous handicaper pendant plusieurs jours et vous vous sentiriez misérable.

Travail

Vous vous sentirez mal à l’aise dans votre profession. Il vous arrivera l’idée de remettre en cause le contenu de votre métier et le rôle social que vous êtes appelé à jouer. Vous aurez l’impression de faire un travail qui ne vous convient pas vraiment, qui est étranger à vos aspirations profondes.

Citation

Une fourmi elle-même a sa colère (Zénobios).

Famille/foyer

Relations faciles dans l’ensemble avec vos proches. Si vous voyez vos parents, attention, ce ne sera pas le moment de mettre sur le tapis des sujets de discussion épineux : Uranus dans le secteur famille risque en effet de faire éclater des disputes. Avec vos enfants, climat facile et porteur. Jupiter, planète de chance, protégera ce secteur de votre vie, et tout devrait donc bien aller.

Vie sociale

Vous cherchez bien souvent des complications, là où les choses sont pourtant simples. Et cette attitude va sans doute gâcher ce jour de nouvelles relations fort agréables et profitables. Pensez à rectifier votre tir pour ne pas compromettre vos chances.

Nombre chance

267

Clin d’oeil

En essayant de trop ou de trop bien faire, vous risqueriez d’y laisser votre santé ou votre sérénité, conditions indispensables du bonheur.

POISSONS

Amour

Si vous êtes marié, vous compterez sur votre conjoint ou partenaire pour se montrer indulgent et fermer les yeux sur vos escapades. Ne vous faites tout de même pas trop d’illusions ! Si vous le poussez à bout, il risque de réagir avec une violence qui vous surprendra. Soyez prêt à faire amende honorable. Célibataire, romantique, vous le serez jusqu’au bout des ongles. Une rencontre, faite à la faveur de cet aspect de Neptune, vous plongera dans l’émerveillement. Pour votre propre intérêt, pensez toutefois à rester lucide.

Argent

Vous vous sentirez un peu sur la corde raide. Si vous vous êtes lancé sans réfléchir en vous fiant à vos intuitions, elles pourront vous tromper au risque de vous faire prendre des engagements au-dessus de vos possibilités financières.

Santé

Cette journée annonce pour vous un état de santé florissant. Cependant, vous devrez être particulièrement attentif aux risques d’embonpoint. Cette position de Saturne pourra vous charger en quelques semaines de quelques kilos superflus dont vous aurez du mal à vous débarrasser.

Travail

Aujourd’hui, il faudra vous mobiliser et partir en guerre pour vous vendre à tout prix si vous êtes au chômage, ou pour consolider votre emploi si vous en avez un. Vous pourrez réaliser un beau coup grâce à l’appui de Jupiter. Dans tous les cas, souvenez-vous que vos efforts personnels joueront une rôle capital.

Citation

Si la parole est d’argent, le silence est d’or (proverbe arabe).

Famille/foyer

Incité par Pluton, vous saurez davantage écouter les désirs et les besoins de vos proches. Vous saurez installer sous votre toit une atmosphère d’harmonie et un esprit de solidarité exemplaire.

Vie sociale

Avec vos amis, ne laissez pas les discussions enflammées vous entraîner trop loin sur la voie de la discorde. Evitez soigneusement les sujets délicats comme la politique ou la religion. Parlez moins, écoutez plus.

Nombre chance

902

Clin d’oeil

Faites tout votre possible pour maintenir l’entente autour de vous.

