Éphéméride du jour ….., 14 novembre 1719 // Naissance de Johan Georg Leopold Mozart, compositeur, professeur de musique et violoniste allemand

Il est aujourd’hui surtout connu comme père et professeur de Wolfgang Amadeus Mozart, mais il était assez célèbre à son époque.

Il part à Salzbourg pour étudier le droit et la théologie, mais s’intéresse plus à la musique. En 1743, le prince-archevêque de Salzbourg le prend à son service comme compositeur et maître de concert. Leopold consacre ses qualités de pédagogue à l’éducation musicale de ses deux enfants. Les dons exceptionnels de son fils le décident à organiser des concerts à travers l’Europe pour exhiber ses talentueux enfants. En 1763, il devient vice-maître de chapelle à la cour du prince-archevêque de Salzbourg. Leopold Mozart meurt le 28 mai 1787, à Salzbourg.

Les aïeux de Johann Georg, y compris son père Franz Mozart, étaient tous artisans et maçons, mais il a refusé de suivre la tradition familiale et a décidé choisir un nouveau métier, devenant maître relieur1. Ayant déjà quelques années d’expérience dans son métier, il décida de se marier avec Anna Maria Banegger, la veuve de son ancien patron, et, par conséquent, il a obtenu de la corporation le titre de maître. Sa première épouse n’a pas eu d’enfants et est décédée en 17181. Sa seconde épouse Anna Maria Sulzer (1696–1766), avec qui il a eu huit enfants entre 1719 et 1735, dont trois garçons et deux filles sont devenus adultes. Leopold, né le 14 novembre 1719, était l’aîné. La famille était catholique et à partir de 1722, a vécu dans une maison propriété des jésuites. Les deux fils aînés sont allés à l’école des jésuites.

Aujourd’hui, 14 Novembre 2017

318ème jour de l’année, 46ème semaine de l’année

47 jours avant la fin de l’année

Ce jour était officiellement dénommé jour de l’orange dans le calendrier républicain français.

JOURNEE NATIONALE

Semaine mondiale de l’entrepreneur

L’esprit d’entreprise est aujourd’hui célébré dans de nombreux pays du monde, mais la semaine consacrée aux entrepreneurs à une origine purement anglo-saxonne. Elle existe depuis 2007 et s’appelle en réalité « Global Entrepreneurshipweek ».

La France a rejoint le mouvement un peu plus tard, grâce à l’impulsion du Mouvement des Journées de l’Entrepreneur et, chaque année, c’est la troisième semaine de novembre qui est retenue pour cette manifestation.

Il s’agit de fêter l’entrepreneur et l’esprit d’entreprendre comme on pourrait fêter la danse ou la musique. Nos entrepreneurs ont des talents et les mettent au service de la société, aussi bien dans les secteurs de l’économie traditionnelle que dans les activités technologiques innovantes, l’économie sociale et solidaire, la protection de l’environnement, etc…

Fêter les entrepreneurs c’est donner un visage à la passion.

Les dates

En 2016, les dates de la semaine mondiale de l’entrepreneur sont fixées du 14 au 21 novembre.

Un site à visiter :www.futurpreneur.ca

http://www.journee-mondiale.com/314/semaine-mondiale-de-l-entrepreneur.htm\

Journée de la femme au Colombie

Inde : jour des Enfants, en l’honneur de la naissance de Nehru en 1889.

——————————————————————————————————————JOURNEE INTERNATIONALE

Journée mondiale du diabète

La Journée Mondiale du Diabète, organisée par la Fédération Internationale du Diabète (FID) et soutenue par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), est la plus importante campagne mondiale de sensibilisation au diabète. Elle a été lancée en 1991 comme réponse à l’escalade de l’incidence du diabète dans le monde. Depuis, elle a gagné en popularité et rassemble désormais des millions de personnes dans le monde entier, dont les leaders d’opinion, les professionnels et prestataires de soins de santé, les médias, les personnes atteintes de diabète, et le grand public.

Le choix de la date…

La Journée Mondiale du Diabète est célébrée chaque année le 14 Novembre. Cette date a été choisie car c’est l’anniversaire de Frederick Banting qui, avec Charles Best, a pour premier développé la théorie à l’origine de la découverte de l’insuline en 1922.

Où est-elle célébrée ?

La Journée Mondiale du Diabète est célébrée dans le monde entier par les 190 associations membres de la Fédération Internationale du Diabète (FID) dans 150 pays, ainsi que par d’autres associations, des prestataires de soins de santé, et des personnes avec un intérêt pour le diabète. Les associations membres de la FID organisent un grand nombre d’activités qui sont ciblées vers une variété de groupes, telles que : Emissions de radio et de télévision, Manifestations sportives, Tests de dépistage gratuits, Réunions d’information du public, Campagnes d’affichage (posters et dépliants), Ateliers et expositions sur le diabète, etc…

Le logo de la Journée Mondiale du Diabète

En 1996, un logo permanent a été dessiné pour créer une identité globale et puissante pour la Journée Mondiale du Diabète. Le logo combine l’équilibre et le travail d’équipe et est basé sur le symbole bien connu du Yin et du Yang. Un équilibre exact d’insuline, de médication, d’un régime alimentaire et d’activité physique est essentiel pour la gestion du diabète, tout comme la coopération entre les personnes atteintes de diabète, leurs amis et familles, les professionnels des soins de santé, et les autorités publiques.

Les thèmes retenus pour la journée du diabète

Chaque année la Journée Mondiale du Diabète est centrée sur une idée maîtresse, un thème qui fait l’objet d’une attention particulière. Les thèmes abordés dans le passé incluent le diabète et les droits de l’homme, les coûts du diabète, et le diabète et les modes de vie. Depuis 2001 une attention toute particulière a été consacrée aux complications du diabète affectant les reins, le coeur et les yeux. Les thèmes du passé, présent et futur sont:

2007 Le diabète chez les enfants et adolescents

2006 Le diabète chez les plus démunis

2005 Diabète et soins des pieds

2004 Diabète et obésité

2003 Le diabète et les reins

2002 Le diabète et les yeux

2001 Le diabète et les maladies cardiovasculaires

2000 Diabète et modes de vie dans le nouveau millénaire

1999 Les coûts du diabète

1998 Diabète et droits humains

1997 La sensibilisation globale: la clé pour une vie meilleure

1996 L’insuline pour la vie!

1995 Le prix de l’ignorance

1994 Diabète et vieillesse

1993 Grandir avec le diabète

1992 Diabète: un problème dans tous les pays et pour tous les âges

1991 Le diabète se fait connaître

Un site à visiter :www.diabete.fr

http://www.journee-mondiale.com/42/journee-mondiale-du-diabete.htm

UN FAIT A RETENIR

14 Novembre 1889 NellieBly, journaliste américaine,effectue le tour du monde en moins de 80 jours

En 1888, le World décide d’envoyer un journaliste faire un tour du monde, par imitation de l’histoire du Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. C’est Bly qui est choisie. Elle entame son voyage de 40 070 kilomètres à Hoboken, New Jersey le 14 novembre 1889, et le finit le 25 janvier 1890. Ce voyage dure 72 jours, six heures, 11 minutes et 14 secondes, un record mondial. Néanmoins, ce record sera battu quelques mois plus tard par George Francis Train.

La Pensée du Jour

«Qui veut triompher d’un obstacle doit s’armer de la force du lion et de la prudence du serpent.»

Pindare

PRENOM DU JOUR

Saint-Sidoine mais aussi Mathan, Sidney…

Né en Irlande, mort en Normandie au VIIe siècle, Sidoine fonda un monastère où se situe aujourd’hui la localité de Saint-Saens (Seine-Maritime). Les Sidoine (et les Sidonie) sont indépendants. Leur couleur : le violet. Leur chiffre : le 3.

Aujourd’hui

Mardi 14 Novembre 2017 Pleine Lune

Samedi 18 Novembre 2017 Nouvelle Lune

L’Ere des Scorpion, Comprise entre le 24 Octobre et le 24 Novembre

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Pinas Alcera » tanbou Banbou»

Pour découvrir la musique de Pinas Alcera » tanbou Banbou»

cliquezsurle lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=eFF6La2S8AM

Tanbou Banbou est le nouveau bb de ce comédien metteur en scène : Pinas Alcera qui se lance désormais dans la musique.

Ce morceau dont le clip est déjà en rotation annonce le premier album de l’artiste.

Son album en préparation sera agrémenté de rythmes afro, reggae, roots ou encore de ska. Il a soutenu que son projet s’inscrit dans la différence.

En production dans les studios de Bloom S.A, l’album dont les textes seront essentiellement écrits en créole et en français par le jeune artiste, est prévu pour l’année 2018. Il annonce déjà son tout premier concert pour le mois de mars 2018, à la Fokal.

Centre d’art- Aujourd’hui-4HPM

Conférence-concert /

De Célimène Daudet et Guillaume Latoure. Thème : « Chanson de Chambre », dans le cadre du festival de piano d’Haïti.

Ateliers Jérôme-Jusqu’au 23 novembre-à partir de 4h

Exposition

Des œuvres d’Alain Trocher (peintre) et de Wilerme Tégénis (scuplteur)

L’exposition « Souplesse et durcissement » se poursuit jusqu’au jeudi 23 novembre 2017

El Rancho- Mercredi 15 novembre 2017-5HPM

Remise du prix littéraire Henri Deschamps 2017

Bibliothèque Georges Castera du Limbé- mercredi 15 novembre 2017- 4 h p.m

Remise du prix au lauréat du prix Joseph D. Charles 2017

Pierre Josué Agénor Cadet

Le ministre de l’Éducation nationale, l’écrivain-poète Pierre Josué Agénor Cadet, recevra le prix Joseph D. Charles 2017 pour son livre « Dans l’enfer du paradis »

Fokal, Centre d’art, Yanvalou- du 20 novembre au 2 décembre 2017

Festival Quatre-Chemins / 14e édition

70 activités

Autour du thème de cette année : «Anfans san maltretans».

Invité spécial: la troupe de théâtre Foudizè.

14 novembre 1305 Clément V couronné pape

Bertrand de Got a été élu pape le 5 juin 1305 à Pérouse, après une année d’interregnum occasionnée par les conflits entre les cardinaux français et italiens. Il renonce à se rendre à Rome par crainte des intrigues locales. Il fut couronné à Lyon en l’église Saint-Just, le 14 novembre 1305. Il serait né vers 1264. Il a régné jusqu’à son décès le 20 avril 1314.

Clément V fut d’abord le pape du procès de l’Ordre du Temple. Philippe le Bel, le 17 novembre, avait fait parvenir à Clément V les aveux de hauts dignitaires templiers. En Guyenne, le pape, malade, malgré ces premiers aveux et la promesse royale de lui remettre tous les coupables, manquait d’enthousiasme. Cela était insupportable à Guillaume de Nogaret. Le Garde des Sceaux pensa avoir trouvé la parade en faisant prononcer par Pierre Dubois, avocat de Coutances, une violente diatribe en place publique « contre ceux qui refusaient de faire manger le pain du roi » aux chevaliers du Temple.

Il est passé dans l’histoire pour avoir, en 1309, déplacé le Saint-Siège à Avignon.

L’Ordre du Temple était un ordre religieux et militaire international issu de la chevalerie chrétienne des XIIe et XIIIe siècles. Il œuvra pendant deux siècles à l’accompagnement et à la protection des pèlerins pour Jérusalem dans le contexte de la guerre sainte.

14 novembre 1540 Décès de Rosso Fiorentino

Rosso Fiorentino, né à Florence, est un peintre italien. Il fait un détour par Rome en 1523, détour durant lequel il s’approprie la maîtrise du mouvement de Michel Ange avant d’être appelé en 1530 à la cour du roi de France, François Ier. En pleine Renaissance, ce dernier lui confie la décoration du château de Fontainebleau.

14 novembre 1765 Naissance de Robert Fulton

Robert Fulton était un inventeur américain né le 14 novembre 1765 en Pennsylvanie, et mort à New York le 24 février 1815.

Considéré comme l’inventeur du bateau à vapeur, il fut en fait celui qui, par son talent d’ingénieur, parvint à rendre réellement opérationnel un procédé déjà connu, comme le prouvent les expériences de Denis Papin en Allemagne (1707), d’Auxiron et Jouffroy en France (1774), de John Fitch (1790) en Amérique, et de Symington (1788,1801) en Angleterre.

14 novembre 1832 Apparition du premier tramway au monde

Inauguration d’un service de transport en commun tiré par des chevaux, à New York

Le premier véhicule accueille 30 passagers.

Pour démentir ce fait, je vous présente un mode de transport utilisé en 1829 en Ohio (Baltimore)

sur la voie de chemin de fer. Il fut prouvé qu’un seul cheval pouvait tirer une charge aussi grande que plusieurs chevaux si c’était monté sur des rails. Les passagers pouvaient être véhiculés à des vitesses de 20km.

14 novembre 1851 Parution de « Moby Dick »

Le plus célèbre roman de l’écrivain américain Herman Melville paraît pour la première fois aux États-Unis sous le titre original; « Moby Dick or the white Whale ». Il avait paru à Londres le 18 octobre.

La version originale anglaise compte 212 758 mots

14 novembre 1863 Naissance de Leo Hendrik Baekeland

Leo Hendrik Baekeland, né à Gand et mort le 23 février 1944 à Beacon, New York, est un chimiste belge naturalisé américain, connu pour ses recherches en photographie et sur les matières plastiques.

Dès 1891, il est en mesure de commercialiser un papier photographique révolutionnaire. Pouvant se développer en lumière artificielle, ce papier rencontre un succès immédiat. Ce nouveau procédé permettait d’obtenir des émulsions au chlorure d’argent sur papier peu sensible aux rayons jaunes du spectre, et donc impressionnable à proximité d’une lumière artificielle – une bougie ou d’une lampe à gaz (d’où le nom papier gaslight) – et pouvant être développé et fixé à distance de cette même lumière. Ce type de papier rapide et sûr (car non lié aux caprices du soleil) est appelé Velox (rapide en latin). En 1899, Eastman Kodak rachète le procédé pour le montant fabuleux à l’époque d’un million de dollars.

Cette opération financera d’autres recherches qui déboucheront en 1907 sur la mise au point de la bakélite qui fera entrer le monde dans l’ère des matières plastiques. . Dans un appareil de son invention, le « bakelizateur », il varie les conditions de pression et de température jusqu’à ce qu’il arrive à créer une substance gélatineuse capable d’être moulée en de multiples formes solides. C’était en 1909, Léo Baekeland venait de créer le premier « plastique » totalement synthétique, une substance à laquelle, en toute modestie, il donna le nom de Bakélite.

Cette invention lui valut la Médaille Franklin en 1940. Il meurt à Beacon dans l’État de New York le 23 février 1944. Le magazine Time le classa parmi les vingt plus grands esprits du XXe siècle.

14 novembre 1888 Inauguration de l’Institut Pasteur

Le président de la République, Sadi Carnot, inaugure à Paris un centre de recherche sur les virus. Désiré par le savant français Louis Pasteur, l’institut est financé par une souscription internationale. Pasteur le dirigera jusqu’à sa mort en septembre 1895 et y sera inhumé. Grâce à l’Institut Pasteur de nombreux vaccins seront mis au point et plusieurs virus tels que le virus du Sida réussiront à être isolés.

14 novembre 1889 Naissance de Jawaharlal Nehru

Né le 14 novembre 1889 et mort le 27 mai 1964, connu aussi sous le nom de Pandit Nehru, il fut l’une des figures de proue de la lutte pour l’indépendance de l’Inde et du parti du Congrès avant de devenir le premier premier ministre de l’Inde le 15 août 1947.

Nehru portait une grande admiration au système du plan quinquennal de l’Union soviétique et tenta d’implémenter en Inde une organisation semblable. Son désir était d’apporter à son pays les bienfaits conjugués du socialisme et du capitalisme en y créant un socialisme démocratique. Cependant, à côté de réussites incontestables, cela engendra une grande corruption, dont souffre toujours l’Inde actuelle, et une stagnation économique qui fut une des causes de la chute du parti du Congrès et de l’accession au pouvoir des partis nationalistes hindous.

Nehru est le père d’Indira Gandhi qui fut aussi premier ministre de l’Inde.

14 novembre 1905 Décès de Robert Whitehead

Ingénieur britannique, inventeur de la torpille.

Dès 1866, il inventa la torpille auto-propulsée qui changera le cours de l’histoire lors des combats navals pendant les deux guerres mondiales.

14 novembre 1908 Pu Yi, âgé de trois, ans, devient le dernier Empereur de Chine

Pu Yi, un enfant de trois ans, est enlevé à sa mère et conduit à la Cité interdite.

À la mort de l’impératrice douairière, l’enfant est proclamé Empereur de Chine.

Le 10 septembre 1911, les révoltés de Wuchang, obtinrent son abdication, mirent fin au règne de la dynastie Qing et à la période féodale, d’où naquit la première République chinoise. Douzième et dernier empereur de la dynastie Mandchou Qing, il fut en 1935 placé par les Japonais à la tête de l’Etat du Mandchoukouo, sous le nom d’empereur Kangde. Au sein de la République Populaire de Chine, il fit partie de la Conférence Politique Consultative du Peuple Chinois de 1964 jusqu’à sa mort en 1967. Pu Yi est aussi connu en tant que Dernier Empereur de Chine.

14 novembre 1913 Premier tome de « À la recherche du temps perdu »

Marcel Proust publie à titre d’auteur « Du côté de chez Swann ». Ce roman est le premier d’une série de sept tomes.

L’œuvre complète sera achevé 17 ans plus tard et prendra le nom de « À la recherche du temps perdu ». Il s’agit du roman le plus long de la langue française.

14 novembre 1914 Essai de la première voiture Dodge

L’assemblage de la première voiture Dodge est complété. Le même jour, les frères John et Horace Dodge procèdent à un essai du véhicule dans les rues de Detroit avant de l’expédier à un acheteur du Tennessee.

14 novembre 1922 Première émission de BBC

La BBC (British Broadcasting Corporation), fondée en 1922, est un organe de production et de diffusion de programmes de radio-télévision. Ayant son siège au Royaume-Uni, c’est une société de médias britannique ayant atteint une réputation d’excellence.

C’est la plus puissante société de diffusion au monde en terme de revenu brut et de téléspectateurs.

Une première émission quotidienne débute le 14 novembre depuis le studio londonien de Marconi.

14 novembre 1928 Ouverture du stade Roland-Garros

L’équipe de tennis de France remporte la coupe Davis en sol américain en 1927. En 1928, c’est la France qui est le pays hôte

et elle ne possède pas de stade pour répondre à ce besoin. Le Stade Français cède un terrain de trois hectares à une seule condition: le stade devra porter le nom d’un membre du club omnisports. Il s’agit du fameux aviateur qui avait pour la première fois traversé la Méditerranée le 23 septembre 1913, et était disparu dix ans plus tôt, au combat : Roland Garros.

14 novembre 1930 Naissance d’Edward H. White, astronaute

Edward H. White atteint le grade de lieutenant-colonel dans l’armée de l’air américaine.

Pilote d’essai dans les avions à réaction de combat F-86 et F-100 avec plus de 3 000 heures de vol.

Astronaute pour le vol Gemimi 4 lancé le 3 juin 1965.

Lors de ce vol, il fut le premier astronaute américain à sortir dans l’espace pour une durée de 20 minutes.

Il fut tué le 27 janvier 1967 avec deux autres astronautes, Virgil Grissom et Roger Chaffee,

lors d’une simulation de vol au centre spatial Kennedy en Floride.

C’était le premier accident mortel pour le programme spatial américain.

14 novembre 1935 Naissance du roi Hussein de Jordanie

Fils du roi Talal, le jeune prince Husayn étudie à Harrow puis à l’académie militaire de Sandhurst, en Angleterre. Proclamé roi avant sa majorité, le 11 août 1952, Husayn est couronné, après une brève régence, le 2 mai 1953 et succède ainsi à son père, qui quitte son poste pour des raisons majeures de santé. Les plus grandes difficultés l’attendent : sa vie, son trône et son pays seront menacés tour à tour par ses sujets palestiniens, ses voisins syriens ou égyptiens, certains peut-être encouragés par les pays communistes ; son appui traditionnel sera la Grande-Bretagne, renforcé bientôt par celui des États-Unis (aide financière et conseillers militaires).

En 1958, Husayn projette, pour assurer la position de son régime dans le Proche-Orient, de former avec l’Irak une Union arabe. L’assassinat du roi Faysal brise ce projet. La même année, les Syriens tentent en vain d’intercepter son avion. Husayn protège son régime et sa personne en s’entourant de ses troupes de Bédouins. À défaut d’une médiation avec l’Irak, il se range du côté de Saddam Hussein lors de l’invasion du Koweït le 2 août 1990. Après le succès des alliés, isolé sur le plan international, le roi Husayn cherche à régler la question palestinienne (relance du processus de paix à la Conférence de Madrid à la fin de 1991).

Le 13 septembre 1993, le souverain prend part au processus de paix au Proche-Orient: déclaration de coopération avec l’O.L.P. le 7 janvier 1994, déclaration de Washington mettant fin à l’état de guerre avec Israël le 25 juillet. À sa mort le 7 février 1999 son fils Abdallah lui succède.

14 novembre 1948 Naissance du Prince Charles

Premier fils de la Reine Elisabeth II, donc héritier du trône.

Il épousa Diana Spencer le 29 juillet 1981.

Ils ont deux fils :

Prince William Arthur Philip Louis, né le 21 juin 1982;

Prince Harry – Henri Charles Albert David, né le 15 septembre 1984.

Le prince de Galles divorça d’avec la princesse de Galles le 28 août 1996.

Le 10 février 2005, son mariage avec Camilla Parker-Bowles a été annoncé pour le 8 avril suivant, puis repoussé au 9 avril (enterrement du pape Jean-Paul II).

14 novembre 1963 Naissance de l’île de Surtsey

L’île de Surtsey est née d’une violente éruption volcanique dans l’océan Atlantique, au large de l’Islande.

Elle s’est formée à la suite d’une éruption volcanique qui a commencé 130 mètres sous le niveau de la mer et a atteint la surface le 14 novembre 1963. L’éruption s’est terminée le 5 juin 1967. C’est à ce moment que l’île a atteint sa superficie maximale (2,7 km²) avec un sommet culminant à 173 mètres.

Depuis, en raison de l’érosion due au vent et aux vagues, l’île a diminué de taille pour ne plus atteindre que 1,4 km² en 2005.

Le nom de Surtsey est inspiré du géant du feu Surtur, de la mythologie nordique.

Dès son apparition, l’île fut étudiée par de nombreux volcanologues

et, depuis la fin de l’éruption, elle est l’objet de l’intérêt des botanistes et des biologistes car la vie a colonisé l’île peu à peu.

14 novembre 1969 En route vers la Lune

La deuxième expédition de l’homme vers la Lune quitte Cap Canaveral, en Floride, sous une pluie fine. Peu après le lancement, la foudre frappe la fusée à deux reprises, provoquant une panne temporaire des ordinateurs et du système de guidage.

Les astronautes de la mission Apollo XII, dont la capsule a été lancée par une fusée Saturne V, la plus puissante du monde, sont en route vers la Lune. Le commandant de la mission, Pete Conrad, est accompagné d’Alan Bean et de Richard Gordon. Conrad et Bean séjourneront en tout 31 heures et demie sur la Lune, réalisant diverses expériences scientifiques.

Ils seront sur la Lune le 18 novembre (C’est un rendez-vous, on y sera aussi – voir le 18).

14 novembre 1970 Ken Dryden dispute son premier match

Le gardien de but Ken Dryden dispute son premier match dans l’uniforme du ‘Canadien de Montréal’: une victoire de 5 à 1 sur les Penguins de Pittsburg.

Dryden allait mener son équipe à la conquête de la Coupe Stanley, six mois plus tard, contre les Blackhawks de Chicago.

14 novembre 1971 Mariner 9 devient le premier satellite artificiel autour de Mars

Lancée le 30 mai, la sonde automatique américaine Mariner 9 devient le premier satellite artificiel de la planète Mars, le 14 novembre 1971. Elle se place en orbite autour de la planète Mars après un voyage de 167 jours. Elle a pour but de prendre des clichés de la surface de la planète et de transmettre des données météorologiques. Jusqu’en janvier 1972, une terrible tempête de poussière empêche la réalisation d’images et la sonde se lance alors dans l’observation des satellites de Mars Phobos et Deimos. Quand le manteau poussiéreux disparaît, Mariner 9 pourra collecter plus de 7 000 clichés jusqu’à la fin de sa mission le 27 octobre 1972. La sonde, toujours en orbite, se désagrégera en 2022 lorsqu’elle rentrera dans l’atmosphère martienne.

14 novembre 1972 Un Musée du cinéma est inauguré à Montréal

Signature d’un protocole d’entente avec le sous-ministre Frigon et la Cinémathèque québécoise. Année: 1978. © Office du film du Québec Auteur: Henri Rémillard. Commanditaire: Ministère des Communications. Référence: Archives nationales du Québec, à Montréal Fonds E6, S7, cote: p780535

Situé au rez-de-chaussée d’un édifice de la rue McGill, le Musée du cinéma comprend de nombreux «exhibits» de l’histoire du cinéma au Québec et au Canada.

Le milieu du cinéma est bien représenté à cet événement auquel assiste également un représentant de la ministre des Affaires culturelles du Québec, Claire Kirkland-Casgrain, qui ne pouvait être présente.

Bilan du siècle

14 novembre 1978 Première édition du Salon du livre

Depuis novembre 1978, c’est dans le hall d’exposition de la Place Bonaventure que le Salon du livre de Montréal s’installe.

Dès lors, chaque année, une foule toujours plus considérable s’y presse, curieuse, fascinée par ce royaume du livre.

En 2006, 119 200 visiteurs y rencontraient plus de 1 450 auteurs.

14 novembre 1980 Premier vol du Socata TB-20

La gamme des Socata TB fut conçue dans le milieu des années 70.

Ce sont des avions légers destinés aux voyages de loisirs ou d’affaires.

14 novembre 1981 Le bras spatial canadien est activé dans l’espace

14 novembre 1981 – Les astronautes à bord de la navette spatiale Columbia activent pour la première fois le bras spatial canadien dans l’espace. Le bras canadien sera réellement utilisé pour la première fois lors d’une mission de réparation en 1984.

14 novembre 1981 La navette Columbia atterrit

En fin de journée, la navette Columbia, attendue par 250 000 personnes, se pose dans le désert californien, mettant fin à une mission réussie malgré qu’elle ait été raccourcie de 124 à 54 heures en raison de défaillances techniques à bord. La navette, pilotée par Joe Engle et Richard Truly, est le premier véhicule réutilisable de l’histoire de la conquête spatiale.

14 novembre 1984 Buck Rodgers est le nouveau gérant des Expos

Buck Rodgers est le nouveau gérant des Expos, le quatrième en cinq ans pour l’équipe montréalaise. L’année précédente il dirigeait la principale filiale des Expos à Indianapolis. Dans le baseball majeur, il a piloté les Brewers de Milwaukee en 1981.

14 novembre 1992 Décès de Greg Curnoe

Greg Curnoe meurt des suites d’une collision entre sa bicyclette et un camion, près de London.

Greg Curnoe était un peintre canadien connu pour son nationalisme et pour sa concentration sur des sujets liés à London, Ontario.

14 novembre 1994 Premier appareil numérique

Casio dévoile le premier appareil photo numérique, muni d’un écran à cristaux liquides, qui montre l’image en temps réel et qui sauvegarde le cliché en mémoire. Ce qui permet de visualiser immédiatement les photos sur l’écran de l’appareil, de les visualiser et de les garder sur le disque dur de l’ordinateur, de les graver ou de les supprimer à sa guise.

Le développement rapide par les pharmacies (au Québec) ajoute aux qualités de l’appareil.

14 novembre 1994 Inauguration d’Eurostar

L’Eurostar Paris-Londres franchit avec succès ses premières liaisons commerciales entre le continent et l’Angleterre via le tunnel sous la Manche; le président Francois Mitterand et la reine Élisabeth II inauguraient le tunnel, le 6 mai dernier.

14 novembre 1996 Mariage de Debbie Rowe et de Michael Jackson

Debbie Rowe a épousé en secondes noces, après 12 ans d’amitié, le chanteur Michael Jackson le 14 novembre 1996 dans la suite présidentielle du Sheraton On The Park à Sydney en Australie, 30 min avant le concert de la tournée HIStory World Tour de Michael Jackson.

14 novembre 1999 Manifestation d’un groupe d’anglophones du Québec à Ottawa

Neuf cent Québécois anglophones manifestent sur la colline parlementaire à Ottawa. Ils dénoncent les effets de la Loi 101 sur la communauté anglophone du Québec et demandent au gouvernement libéral de Jean Chrétien un engagement officiel pour la protection de leurs droits linguistiques.

Une pétition de 15 000 signatures est remise à un député du Parti réformiste à cette occasion. Elle demande aux parlementaires de n’adopter que les lois «qui affirment l’égalité de chaque individu». Parmi les manifestants, on retrouve le leader du Parti égalité, Keith Henderson, ainsi que l’activiste Howard Galganov.

14 novembre 2002 Le « Prestige » remorqué au large

Le pétrolier « Prestige », en difficulté depuis la veille au large de la Galice, est remorqué en pleine mer pour tenter de l’éloigner de la côte nord-ouest de l’Espagne, alors que ses soutes éventrées ont déjà laissé échapper en mer quelque 3 000 tonnes de fioul. Plutôt que de voir une côte souillée par la marée noire et de prendre des décisions pour limiter les dégats, cette décision comme on le verra aura des conséquences désastreuses.

14 novembre 2002 Décès de Charles Dupuis

Charles Dupuis est un pionnier belge de la bande dessinée francophone, éditeur de Spirou.

Nous sommes en 1938. Charles Dupuis n’a que 20 ans quand son frère Jean décide de créer un magazine destiné aux jeunes et lui confie la direction artistique du projet.

14 novembre 2002 Geneviève Simard remporte un slalom géant au Colorado

Geneviève Simard a comblé un écart important, jeudi, pour remporter un slalom géant de la série Nor-Am à Loveland, au Colorado.

L’athlète avait pris la 12e place de la première manche de l’épreuve.

L’Allemande Martina Ertl a pris la deuxième place devant l’Américaine Carole Lalive.

Britt Janyk, de Vancouver, qui était première à l’issue de la première manche, a raté le podium de peu, terminant au quatrième rang. Sophie Splawinski, de Montréal, a terminé 13e alors que Gail Kelly, de Sainte-Agnès de Beauce, a pris le 15e rang.

14 novembre 2003 Paul Martin prend les commandes du Parti libéral

Le scénario, connu depuis des mois n’est pas modifié d’un iota, les libéraux couronnent leur nouveau chef, Paul Martin, après une longue course au leadership sans suspense; au bout du compte, la victoire du député de Lasalle-Emard aura été écrasante, M. Martin obtient 3 242 votes (93,8 pour cent) des délégués contre 211 (6,1 pour cent) pour sa rivale, Sheila Copps.

14 novembre 2005 Michel Vastel lance « Briser le silence »

Le livre de Michel Vastel sur Nathalie Simard a été officiellement lancé ce matin.

Dans Briser le silence, le chroniqueur raconte en détail comment la jeune chanteuse a été agressée sexuellement par son gérant, Guy Cloutier, alors qu’elle était encore enfant. «Je souhaite maintenant à Nathalie d’entreprendre sa vraie vie de femme», a déclaré son auteur.

Il a ajouté: «Nathalie est un bon parti. Je ne l’ai jamais dit avant, mais j’aimerais être le parrain de votre prochain enfant…» Michel Vastel n’épargne pas René Simard dans Briser le silence. Selon lui, le frère de Nathalie n’a pas fait son «travail» alors qu’il était son tuteur, soit celui de protéger sa petite soeur. Il admet toutefois que René était trop jeune pour remplir ce rôle.

14 novembre 2005 Le président Chirac s’adresse à la France

Pendant que les banlieues brûlent toujours, le président Jacques Chirac s’est adressé aux Français à la télévision pour la première fois depuis le début des violences urbaines. Pour tenter d’enrayer la crise, le président français propose notamment la création d’un service civil volontaire. Quelque 50 000 jeunes pourront bénéficier de ce service en 2007, dans l’armée ou dans des organismes de santé, de culture et d’environnement.

14 novembre 2006 Boule Noire, lance Last Call… dernier appel

Le chanteur George Thurston, alias Boule Noire, lance Last Call… dernier appel, son 15e album.

L’album a une signification particulière pour l’artiste âgé de 54 ans qui est atteint d’un cancer colorectal.

En février 2006, Thurston apprend qu’il est atteint d’un cancer colorectal incurable. Ayant déjà commencé l’album Last Call… dernier rappel (dont le nom était déjà décidé), il inclut quelques nouvelles chansons relatives à sa maladie sur l’album (dont une pour annoncer sa maladie à son fils).

Il se marie à Las Vegas, en octobre 2006.

Il est décédé, le 18 juin 2007, après avoir lutté contre un cancer colorectal de niveau 4, une semaine après avoir lancé son autobiographie Aimes-tu la vie?. Il avait 55 ans. Une émission spéciale intitulée : Boule Noire… Aimes-tu la Vie ? lui fut dédiée et fut diffusée sur TVA le 23 mars 2008 à 21h30.

14 novembre 2007 Le Salon du livre fête déjà ses 30 ans !

La 30e édition du Salon du livre de Montréal ouvre ses portes à la Place Bonaventure.

La fête annuelle de la littérature francophone à Montréal, tous genres confondus, à la Place Bonaventure, du mercredi 14 au lundi 19 novembre 2007…

Une véritable encyclopédie vivante, selon Micheline Lachance, Présidente d’honneur pour la troisième année consécutive.

Un lieu où, poursuit-elle, les jeunes font connaissance de leur héros et de l’écrivain qui leur a donné vie. Plus la période est troublée, plus on a besoin de livres pour réfléchir.

14 novembre 2008 Lancement de la navette Endeavour

La navette spatiale américaine Endeavour est lancée avec succès du Centre Spatial Kennedy près de Cap Canaveral avec sept astronautes à bord; la navette, dont la mission de 15 jours est notamment de livrer près de 15 tonnes d’équipement et de matériels pour doubler les capacités d’hébergement de l’avant-poste orbital, s’est élancée de son pas de tir comme prévu à 19h55 alors que la nuit était déjà tombée.

Un peu plus d’une minute après s’être élevée au-dessus de l’Atlantique, éclairant une grande partie du ciel sombre au-dessus du Centre Kennedy, Endeavour atteignait déjà deux fois la vitesse du son.

14 novembre 2008 Rencontre du G20

Le Groupe des vingt (G20) est un groupe composé de dix-neuf pays et de l’Union européenne dont les ministres, les chefs des banques centrales et les chefs d’États se réunissent régulièrement. Il a été créé en 1999, après la succession de crises financières dans les années 1990. Il vise à favoriser la concertation internationale, en intégrant le principe d’un dialogue élargi tenant compte du poids économique croissant pris par un certain nombre de pays.

Le G20 représente 85 % du commerce mondial, les deux tiers de la population mondiale et plus de 90 % du produit mondial brut (somme des PIB de tous les pays du monde).

Le 15 novembre 2008, pour la première fois de son histoire, les chefs d’État ou de gouvernement se sont réunis. Actuellement, le G20 se décline sous trois formes : les G20 regroupant des chefs d’État et de gouvernement, les G20 finance regroupant les ministres des finances et les gouverneurs des banques centrales et, depuis les 20-21 avril 2010, des G20 sociaux, réunissant les ministres de l’emploi.

14 novembre 2010 Explosion au Mexique

Cinq touristes canadiens sont morts dimanche matin lorsqu’une explosion a soufflé le hall de leur hôtel à Playa del Carmen, au Mexique. La tragédie aurait été causée par une accumulation souterraine de gaz naturel, selon les autorités mexicaines.

L’explosion a également fait 17 blessés, dont huit Canadiens et deux Américains. Selon les autorités mexicaines, deux Canadiens étaient toujours dans un état critique, dimanche soir.

14 novembre 2011 Nouveau 100 $ canadien

La Banque du Canada met en circulation les premiers billets de 100 $ fabriqués à base de polymère. La durée de vie des nouveaux billets serait 2,5 fois supérieure à celle des coupures en papier, et la contrefaçon serait plus difficile.

14 novembre 2013 Geneviève Sabourin est condamnée

À New York, la comédienne Geneviève Sabourin est condamnée à 210 jours de prison pour avoir harcelé l’acteur américain Alec Baldwin, visé selon le juge par une «campagne de menaces menée sans relâche» qui …a «terrorisé sa femme». Le juge interdit également à Sabourin, 41 ans, d’approcher l’acteur et sa femme Hilaria au cours des cinq prochaines années. La sentence de 210 jours de prison inclut une peine prononcée la veille de 30 jours de prison pour outrage à magistrat que le juge a infligée à la comédienne pour avoir interrompu et perturbé l’audition de témoins pendant le procès.

14 novembre 2014 Sommet du G20 à Biscane, Australie

Les leaders des pays les plus puissants du monde commencent leurs réunions samedi à Brisbane au sommet du G20, les réflexions sur l’économie mondiale risquant d’être éclipsées par les rodomontades diplomatiques entre la Russie et l’Occident.

L’Otan a confirmé cette semaine les affirmations de Kiev accusant la Russie d’avoir déployé des troupes et équipements militaires russes dans l’est de l’Ukraine contrôlé par des rebelles prorusses, ce que Moscou a farouchement nié.

14 novembre 2014 La liaison avec le robot Philae perdue

Philae, à cours d’énergie, «va s’assoupir sous peu», a déclaré samedi à l’AFP le CNES, l’agence spatiale française, précisant que la liaison avec lui est désormais interrompue.

«On ne reçoit plus de données. On a perdu le contact», a déclaré Philippe Gaudon, chef du projet Rosetta au CNES (Centre national d’études spatiales) à Toulouse (sud de la France).«Philae va continuer à fonctionner jusqu’à la décharge complète de sa batterie» désormais prévue par les scientifiques vers 3h locales, a-t-il ajouté.

14 novembre 2015 Une foule de 3 500 personnes au Consulat de France à Montréal

Le rassemblement a eu lieu samedi après-midi, devant le Consulat général de France, à Montréal

C’est une foule dense, portée par l’émotion

Autour de 3500 personnes, dont de nombreux membres de la communauté française en larmes, sont venus témoigner de leur douleur et de leur solidarité envers les Parisiens.

Dans un silence empreint de tristesse, les participants à la vigile ont déposé des gerbes de fleurs et des bougies par centaines. Des politiciens québécois étaient du rassemblement.

14 novembre 2015 Les Carabins sont les champions du football universitaire québécois

Deux simples en fin de match ont fait la différence et les Carabins de l’Université de Montréal ont défait le Rouge et Or de l’Université Laval 18-16, samedi, remportant ainsi la Coupe Dunsmore.

Les deux points déterminants ont été inscrits dans les cinq dernières minutes.

Après un simple sur un botté raté à partir de 31 verges, Louis-Philippe Simoneau a arraché un autre point en ratant son coup d’une distance de 37 verges.

Dominic Lévesque a eu la chance de faire triompher le Rouge et Or à la toute fin, mais Junior Luke a bloqué sa tentative de placement de 19 verges.

Le Rouge et Or avait créé l’impasse 16-16 au tout début de dernier quart. Hugo Richard a réussi une faufilage du quart pour un touché, puis le converti de deux points a été réussi.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

