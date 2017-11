L’inflation mensuelle a atteint 0% en République Dominicaine en Octobre 2017

Écrit par Riphard Serent, MPA / Economiste / riphardserent@gmail.com | Radio Vision 2000

La Banque Centrale de la République Dominicaine, dirigée par l’économiste Hector Valdez Albizu, vient de rendre public les derniers chiffres relatifs à la situation de l’inflation en terre voisine pour le mois d’octobre 2017, alors qu’ici en Haïti, nous devons attendre jusqu’à la fin de ce mois de novembre pour avoir les données de l’IHSI sur la situation de l’inflation dans l’économie haïtienne pour le mois d’octobre dernier.

En effet, selon la Banque centrale de la RD, l’indice des prix à la consommation n’a pas bougé en octobre dernier, accusant ainsi une variation de 0% de l’inflation mensuelle, c’est-à-dire par rapport au mois de septembre 2017. En ce qui concerne l’inflation annuelle, c’est-à-dire d’octobre 2017 par rapport à octobre 2016, cette inflation a baissé pour passer de 3.8% à 3.48%.

Selon les données de la Banque des banques dominicaines, les fonctions de consommation qui ont contribué à cette croissance nulle pour le mois d’octobre 2017 sont : l’Immobilier (0.87%), Transport (-0.53), Alimentation et Boissons non-alcoolisés (-0.26%), Boissons alcoolisés et Tabac (0.83%) et Biens et Services (0.31%).

Si l’on prend le transport par exemple, la variation négative de 0.53% au niveau de l’indice des prix de cette fonction est imputable à la baisse des prix des produits pétroliers en octobre dernier en RD, notamment de la gazoline regular (-2.49%) et le premium (-2.47%). Cependant, il faut mentionner que la semaine dernière ces prix des produits pétroliers ont subi de nouvelles augmentations de 2 à 5 pesos de plus, suite à la dernière décision du ministère de l’industrie et du commerce en République Dominicaine.

Les autorités dominicaines continuent d’utiliser de manière efficace tous les instruments dont elles disposent en vue de contenir l’inflation dans leur l’économie. Cette inflation jouit également d’une bonne performance de la production en terre voisine, alors que nous autres en Haïti nous pataugeons encore dans une inflation à deux chiffres depuis fin 2015, ce qui ne reste pas sans des conséquences négatives non seulement sur le pouvoir d’achat des ménages haïtiens mais aussi sur la sécurité alimentaire en Haïti.