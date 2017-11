Les titres de l’actualité du lundi 13 novembre 2017 sur RADIO VISION 2000

Tous les yeux sont rivés sur le Sénat de la République qui devrait plancher, ce mardi, sur le rapport de la commission Sénatoriale Spéciale chargée d’approfondir l’enquête sur l’utilisation du fonds Petro Caribe.

Cependant, la séance pourrait ne pas se tenir, à en croire le Sénateur Joseph Lambert évoquant la nécessité pour les pères conscrits d’avoir assez de temps pour bien analyser le document.

Dans son rapport, la commission réclame des poursuites judiciaires contre les anciens premiers ministres Jean-Max Bellerive et Laurent Salvador Lamothe, pour forfaiture, concussion, détournement et soustraction de deniers publics.

La commission présidée par Evalière Beauplan recommande également la mise en mouvement de l’action publique contre plusieurs anciens ministres et directeurs généraux dont Marie Carmelle Jean-Marie, Wilson Laleau, Hébert Docteur, Jacques Rousseau, Stéphanie Balmir Villedrouin, Florence Guillaume Duperval, Josefa Gauthier, Jacques Gabriel et Yves Germain Joseph.

Yves Germain Joseph, actuel secrétaire général du palais national, n’a pas mis du temps pour réagir en défendant sa gestion lors de son passage au ministère de la planification. Selon lui, ce rapport ne servira à rien accusant les commissaires de vouloir se substituer aux institutions républicaines.

2 agents de l’UDMO: Jimmy Boyard et Guy Evens Philidor, ont été tués et plusieurs autres policiers ont été blessés au moment ou des gents de différentes unités de la police nationale menaient une importante opération menée, lundi matin, à la 5e avenue Bolosse, Martissant et Grand Ravine. L’information est confirmée par le porte-parole-adjoint de la PNH, Gary Desrosiers.

2 civils auraient également perdu la vie au cours d’échanges de tirs entre les policiers et des bandits lourdement armés, avons-nous appris.

Le premier ministre Jacques Guy Lafontant, dans un tweet, a exprimé ses sympathies aux familles des victimes et à la PNH.

Le ministre de la Défense, Hervé Denis confirme la remobilisation des forces armées d’Haiti, le 18 Novembre prochain, à l’occasion de la célébration du 214e anniversaire de la bataille de Vertières. Environ 150 militaires ayant reçu leur formation en Equateur auront à défiler au Cap-Haitien.

Le dossier de la formation du Conseil Electoral permanent………. La commission bicamérale chargée d’analyser le dossier des personnalités qui veulent représenter le parlement au CEP devrait soumettre son rapport, ce weekend, au bureau de l’assemblée nationale, selon le coprésident de ladite commission, le sénateur Joseph Lambert.