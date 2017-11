Éphéméride du jour ….., 13 Novembre 1964 Naissance de Ronald Jean-Martin Agenor, joueur de tennis professionnel haïtien

13 Novembre 1964 Naissance de Ronald Jean-Martin Agenor, joueur de tennis professionnel haïtien

Fils de Frederic Agenor (ancien diplomate des Nations Unies et ministre de l’agriculture d’Haïti), il a découvert le tennis au Congo à l’âge de 10 ans et s’est ensuite perfectionné en France, à Bordeaux. Sa carrière junior le voit grimper à la 8e place mondiale en 1982, année durant laquelle il gagne deux titres à Monte-Carlo et à Charleroi, atteint les demi-finales du prestigieux Orange Bowl et remporte la médaille d’or aux Jeux d’Amérique centrale et des Caraïbes organisés à La Havane. L’année suivante, il gagne ses premiers points ATP lors d’un tournoi Satellite en France, entrant alors dans le classement ATP à la 793e place. Il participe ensuite aux Jeux olympiques de Los Angeles puis commence véritablement sa carrière en 1985, année durant laquelle il passe de la 416e à la 49e place mondiale.

En 1987, il atteint la finale des tournois de Gstaad, Bordeaux et Bâle, perdant cette dernière face à Yannick Noah, dans la première finale de l’histoire opposant deux joueurs noirs. Il atteint l’année suivante les huitièmes de finale de Roland-Garros (victoire sur Andres Gomez) et de l’US Open, ainsi que les demi-finales du tournoi de Rome en battant Aaron Krickstein, Mats Wilander (alors n°2 mondial) et André Agassi.

Il remporte son premier tournoi ATP en 1989 à Athènes, où il bat Kent Carlsson (no 6 mondial) en finale. La même année, il se qualifie pour les quarts de finale à Roland Garros (victoire sur Tim Mayotte, 9e mondial au deuxième tour), atteint le meilleur rang mondial de sa carrière (22e) et est nommé Consul Honoraire d’Haïti à Bordeaux. En 1990, on le surnomme La sensation haïtienne grâce à ses victoires aux tournois de Berlin (contre Alexander Volkov) et Gênes (contre Tarik Benhabiles).

Sa carrière fut ensuite plus irrégulière (finale à Båstad en 1993 notamment) et émaillée d’un long break en 1996-1997, avant de réussir un impressionnant retour en 1998 à l’âge de 33 ans, passant de la 790e place à la 241e sans bénéficier d’aucune wild card. Il atteint à nouveau le top 100 l’année suivante (88e), et ce après 35 ans, performance que seul Jimmy Connors était parvenu à réaliser auparavant. Vainqueur d’un dernier tournoi Challenger à Birmingham en 2000, Ronald Agenor commença sa reconversion comme entraîneur en 2001 et ouvrit la Ronald Agenor Tennis Academy à Los Angeles en mai 2002, un mois après avoir mis un terme à sa carrière de joueur professionnel lors du tournoi Challenger de Calabasas (Californie). Il se maria la même année au mannequin Tonya Williams, avec qui il a eu deux enfants, nés en 2003 et 2005.

Il a par ailleurs remporté les tournois Challenger de Marrakech en 1985, Dortmund en 1987, Marseille en 1991, Yvetot en 1992, La Réunion en 1993, Fürth et Contrexéville en 1999 et Birmingham en 2000.

Ronald Agénor est membre du club des Champions de la Paix, un collectif de 54 athlètes de haut niveau créé par Peace and Sport, organisation internationale basée à Monaco et œuvrant pour la construction d’une paix durable grâce au sport.

Aujourd’hui, 13 Novembre 2017

317ème jours de l’année, 46ème semaine de l’année

48 jours avant la fin de l’année

JOURNEE NATIONALE

1918 Proclamation de la République en Autriche

——————————————————————————————————————JOURNEE INTERNATIONALE

Journée mondiale de l’utilisabilité

D’origine anglo-saxonne, la World Usability Day se propose de sensibiliser le grand public à un concept peu évoqué mais souvent vécu…

Le concept de l’utilisabilité se comprend facilement, a contrario, face à des produits technologiques à l’utilisation tellement complexe qu’elle ne s’adresse qu’aux initiés… l’ordinateur peut constituer à ce titre un excellent exemple et le parrainage de la journée par Bill Gates pourra faire sourire les plus caustiques.

L’utilisabilité vise au contraire à ce que les technologies ou les services soient faciles à apprendre, faciles à utiliser, efficients et efficaces ! Quel programme.

Un bon exemple de non-utilisabilité: le site internet de cette Journée Mondiale est rédigé uniquement en anglais, ce qui le rend non utilisable pour toute personne ne maîtrisant pas l’idiome en question… (www.worldusabilityday.org)

Que les handicapés linguistiques se rassurent, nous avons tout de même trouvé un site internet francophone traitant du sujet (ci-dessous).

Un site à visiter : www.simpleweb.fr

http://www.journee-mondiale.com/34/journee-mondiale-de-l-utilisabilite.htm

Journée mondiale de la vasectomie

Commençons par une définition pour bien définir de quoi on parle: la vasectomie est une méthode de stérilisation masculine qui consiste à couper et bloquer les canaux déférents qui transportent les spermatozoïdes à partir des testicules.

Elle est peu courante dans de nombreux pays, en France notamment, où cette technique est encore considérée comme une mutilation.

Elle est en revanche très répandue aux Etats-Unis, et la première Journée mondiale de la vasectomie en 2013 a été lancée dans ce pays sous le nom « World vasectomy day ».

Régulation des naissances

Son co-fondateur, le docteur Doug Stein, estime qu’il s’agit d’une « excellente option pour les hommes qui ont eu autant d’enfants qu’ils voulaient » et qu’elle permet aux hommes (dans l’acception « masculine » du terme) de s’impliquer davantage dans la planification familiale.

http://www.journee-mondiale.com/459/journee-mondiale-de-la-vasectomie.htm

UN FAIT A RETENIR

10 Novembre 1907 Premier décollage d’un hélicoptère par Paul Cornu

En 1906, les frères Wright, pionniers de l’aviation, jugeaient que le décollage vertical n’avait pas d’avenir. Mais le 13 novembre de l’année suivante, près de Lisieux, un homme réussissait à s’élever pour la première fois à bord d’un hélicoptère. Ce jour-là, Paul Cornu atteignait l’altitude de 1,5 mètre. Le mot hélicoptère a été forgé en 1861 par le vicomte Ponton d’Amécourt à partir du grec helix (spirale) et pteron (aile). Léonard de Vinci avait, quatre siècles plus tôt, pressenti le concept à en juger par certains croquis. Ils rendent aujourd’hui des services dans les liaisons entre aéroports et centre-ville, dans les opérations de sauvetage et dans le soutien logistique des militaires en opération

HAITI

10 Novembre

1908 Antoine Simon pris les armes contre le président-général Nord Alexis

Délégué militaire du gouvernement dans le département du Sud, Antoine Simon fut révoqué par le président Nord Alexis. Pour protester contre cette révocation, ses partisans dans le Sus le poussèrent à prendre les armes contre le régime de Port-au-Prince.

La Pensée du Jour

«La gentillesse est le langage qu’un sourd peut entendre et qu’un aveugle peut voir.»

Mark Twain

PRENOM DU JOUR

Saint Léon mais aussi Léonel, Léonne…

Premier pape de ce nom, dissuada Attila (452), moyennant finances, de piller la ville éternelle. Les Léon sont sociables et gais. Leur couleur : le vert. Leur chiffre : le 1.

Aujourd’hui

Lundi 13 Novembre 2017 Pleine Lune

Samedi 18 Novembre 2017 Nouvelle Lune

L’Ere des Scorpion, Comprise entre le 24 Octobre et le 24 Novembre

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Dadou Pasquet « le destin»

Pour découvrir cette musique de Dadou Pasquet « le destin»

cliquez sur le lien

https://www.youtube.com/watch?v=MZiNJh2nK0c

On écoute ce matin ce morceau de Dadou Pasquet, cet homme fort du groupe Magnum Band.

L’amitié, la justice et la tendresse sont les seuls espoirs, nous dit-il !

Ateliers Jérôme-Jusqu’au 23 novembre-à partir de 4h

Exposition

Des œuvres d’Alain Trocher (peintre) et de Wilerme Tégénis (scuplteur)

L’exposition « Souplesse et durcissement » se poursuit jusqu’au jeudi 23 novembre 2017

El Rancho- Mercredi 15 novembre 2017-5HPM

Remise du prix littéraire Henri Deschamps 2017

Centre d’art- mardi 14 novembre-4HPM

Conférence-concert /

De Célimène Daudet et Guillaume Latoure. Thème : « Chanson de Chambre », dans le cadre du festival de piano d’Haïti.

Bibliothèque Georges Castera du Limbé- mercredi 15 novembre 2017- 4 h p.m

Remise du prix au lauréat du prix Joseph D. Charles 2017

Pierre Josué Agénor Cadet

Le ministre de l’Éducation nationale, l’écrivain-poète Pierre Josué Agénor Cadet, recevra le prix Joseph D. Charles 2017 pour son livre « Dans l’enfer du paradis »

Fokal, Centre d’art, Yanvalou- du 20 novembre au 2 décembre 2017

Festival Quatre-Chemins / 14e édition

70 activités

Autour du thème de cette année : «Anfans san maltretans».

Invité spécial: la troupe de théâtre Foudizè.

——————————————————————————————————————————L’actualité du monde, dans le passé

13 novembre

En 2000 naît à Singapour, l’organisation internationale anglo-saxonne « Mouvement mondial pour la gentillesse » (World Kindness Day en anglais). Elle initie cette journée internationale, suivie rapidement pas de nombreux pays du monde, dédiée au thème de développement personnel des qualités morales et humaines de gentillesse / bienveillance universelle.

13 novembre 353 Naissance de Saint Augustin

Augustin d’Hipponeou ou saint Augustin était un philosophe et théologien chrétien, évêque catholique d’Hippone, et un écrivain romain d’origine berbère de l’Antiquité tardive.

Il est l’un des principaux Pères de l’Église latine et l’un des 33 Docteurs de l’Église.

Les catholiques célèbrent sa fête le 28 août, anniversaire de sa mort (Il est mort le 28 août 430).

13 novembre 1312 Naissance d’Edouard III, roi d’Angleterre

Edouard III a régné sur l’Angleterre durant 50 années, de 1327 à sa mort, en 1377. Il a porté ce royaume de six millions de sujets à une prospérité et une puissance alors inégalées. Mais son nom reste surtout attaché à l’une des guerres les plus longues et les plus sanglantes de l’Histoire: la Guerre de Cent ans. Avec lui débutent les conflits qui vont déchirer la France et l’Angleterre pendant plus d’un siècle. Fils d’Edouard II et d’Isabelle de France, Edouard monte sur le trône après l’assassinat de son père. Dès sa majorité, il écarte sa mère du pouvoir, ainsi que Mortimer, l’amant de celle-ci. Il est le type même du chevalier, guerroyant et brillant.

Il fondera d’ailleurs le premier grand ordre de chevalerie: l’ordre de la Jarretière.

Pendant la Guerre de Cent ans, les combats se succèdent, avec des victoires anglaises: Crécy, Calais, Poitiers qui fait du roi de France, Jean le Bon, le prisonnier de l’Angleterre. Il est mort le 21 juin 1377.

13 novembre 1619 Décès de Ludovico Carracci, peintre italien

Lodovico Carracci ou Ludovico (ou encore Ludovic Carrache et Louis Carrache en français) (né le 21 avril 1555 à Bologne, et mort dans la même ville le 13 novembre 1619) est un peintre italien pré-baroque de l’école bolonaise, un graveur et un imprimeur, qui restera dans sa ville natale tout au long de sa carrière.

13 novembre 1637 Colonisation de Terre-Neuve

David Kirke, premier gouverneur de Terre-Neuve amène 100 colons d’Angleterre. Il construisit un fort à Ferryland et à St-Jean pour contrôler les grands bancs de poissons. Il est co-propriétaire des terres de la colonie avec Earls Pembroke & Holland et le Marquis d’Hamilton.

13 novembre 1775 Les forces américaines prennent Montréal

La déclaration d’indépendance des États-Unis n’était pas encore rédigée lorsque le Congrès autorise une expédition militaire pour conquérir le Québec par la force. Deux armées marchent sur la province. La première, commandée par le général Richard Montgomery, remonte le fleuve Hudson et descend le Richelieu afin de s’emparer de Montréal.

Pendant la révolution américaine, les forces américaines prennent officiellement possession de la ville de Montréal avant de se diriger vers Québec.

Les citoyens de Montréal ont été livrés à eux-mêmes depuis que le gouverneur Carleton a retiré ses troupes pour défendre Québec.

13 novembre 1778 Naissance de Charles Joseph Auriol

Charles Joseph Auriol, né le 13 novembre 1778 à Genève et mort le 25 mai 1834 à Choully, commune de Satigny, près de Genève, était un peintre suisse du début du XIXe siècle.

13 novembre 1809 Naissance de John Adolphus Bernard Dahlgren

John Adolphus Bernard Dahlgren est un inventeur de canon familièrement appelé

« soda-water bottle », à cause de sa forme. Cette forme est choisie par l’inventeur pour diminuer la pression intérieure lorsque le canon est utilisé.

13 novembre 1848 Naissance d’Albert Ier de Monaco, prince de Monaco

Albert Ier de Monaco fut Prince régnant de Monaco du 10 septembre 1889 au 26 juin 1922.

Il fut surnommé « le prince navigateur » car il est féru de découvertes et d’explorations, et participa entre autres, à l’exploration du Svalbard dont il rédiga une cartographie très précise au début des années 1900. Il est décédé le 26 juin 1922 à Paris (France), son fils Louis II lui a succédé.

13 novembre 1850 Naissance de l’écrivain écossais Robert Louis Stevenson

D’abord étudiant en droit, il se met ensuite à écrire des livres pour enfants dont » L’Île au Trésor « : c’est un vrai chef d’oeuvre. Puis, il écrit « Le cas du docteur Jekyll et de Mr Hyde » . En raison de sa santé, il se retire dans l’île de Samoa, dans le Pacifique, où il devient l’ami des indigènes, et où il meurt le 3 décembre 1894.

13 novembre 1887 Émeute en Angleterre qui portera le nom de Bloody Sunday

À Londres, à Trafalgar Square, une manifestation socialiste tourne à l’émeute; son nom de Bloody Sunday sera donné à une fusillade en Ulster, lors de la récente guerre civile.

Bloody Sunday est le nom donnée à la dispersion violente par la police montée d’une manifestation pacifique d’ouvriers qui réclamaient une amélioration de leurs conditions de vie et qui protestaient contre la politique en Irlande, à Londres, sur Trafalgar Square le dimanche 13 novembre 1887. La manifestation était organisée par la Social Democratic Federation et l’Irish National League.

13 novembre 1903 Décès à Paris du peintre et graveur français Camille Pissarro

Jacob Abraham Camille Pissarro, dit Camille Pissarro, est né à Saint-Thomas (Îles Vierges) le 10 juillet 1830.

Connu comme l’un des « pères de l’impressionnisme », il a peint la vie rurale française, en particulier des paysages et des scènes représentant des paysans travaillant dans les champs « Etude de Pommiers à Eragny » (1892). Célèbres sont aussi ses scènes de Montmartre.

13 novembre 1907 Premier décollage d’un hélicoptère par Paul Cornu

En 1906, les frères Wright, pionniers de l’aviation, jugeaient que le décollage vertical n’avait pas d’avenir. Mais le 13 novembre de l’année suivante, près de Lisieux, un homme réussissait à s’élever pour la première fois à bord d’un hélicoptère. Ce jour-là, Paul Cornu atteignait l’altitude de 1,5 mètre. Le mot hélicoptère a été forgé en 1861 par le vicomte Ponton d’Amécourt à partir du grec helix (spirale) et pteron (aile). Léonard de Vinci avait, quatre siècles plus tôt, pressenti le concept à en juger par certains croquis. Les hélicoptères ont prouvé leur utilité à partir de 1942 grâce à l’industriel américain d’origine russe Igor Sikorski. Ils rendent aujourd’hui des services dans les liaisons entre aéroports et centre-ville, dans les opérations de sauvetage et dans le soutien logistique des militaires en opération.

http://www.centennialofflight.gov/essay/Rotary/early_20th_century/HE2G13.htm

L’ingénieur français Paul Cornu est assis derrière le moteur Antoinette de 24 chevaux de son

fragile hélicoptère. Les deux rotors, aux pales en forme de pagaie, étaient entraînés

par des courroies de transmission passant sur un grand nombre de réas fixés au-dessus

de la tête du pilote. Le 13 novembre 1907, l’engin s’éleva et se stabilisa à 30 cm du sol.

Il resta plusieurs minutes dans cette position.

13 novembre 1909 Churchill malmené par une suffragette

Le ministre du commerce britannique, Winston Churchill, est frappé au visage par une suffragette de 25 ans à la gare de Bristol. Membre du groupe « L’union féminine sociale et politique » créé en 1903, la jeune militante, comme l’ensemble des « suffragettes », revendique le droit de vote des femmes. Au moment de donner un coup à Churchill elle aura ses mots: « Vous ne l’avez pas volé et ce n’est pas fini. Les femmes britanniques vous en feront voir d’autres… ». Elles n’obtiendront gain de cause qu’en 1918.

13 novembre 1911 Fondation de l’École sociale populaire

L’École sociale populaire regroupe des laïcs et des clercs qui voient «dans l’organisation professionnelle, à personnalité civile et à base confessionnelle, le meilleur moyen de conserver et de rétablir la paix sociale et d’améliorer le sort des travailleurs.»

La décision de mettre sur pied l’École sociale populaire remonte au congrès interdiocésain organisé par Mgr Paul Bruchési, archevêque de Montréal, en janvier 1911. Sa création répond au désir de l’Église de s’adapter aux réalités du monde moderne, particulièrement en milieu urbain. Elle permettra de former des meneurs rompus à la doctrine sociale de l’Église. Le père Léonidas Hudon joue un rôle important dans la fondation de cet organisme. Un autre membre actif de l’École, le père Joseph-Papin Archambault, en sera par la suite directeur de 1929 à 1959. Au fil des ans, l’École sociale populaire affirmera sa présence de plusieurs façons, notamment par la publication de littérature et l’organisation de retraites fermées.

Serge Gaudreau; Source: Le Devoir, 13 novembre 1911, p.1. Groupe de recherches sur l’histoire des mouvements politiques ouvriers de l’Université du Québec à Montréal, Chronologie des mouvements politiques ouvriers au Québec de la fin du 19e siècle jusqu’à 1919, Montréal, (s.e), 1976, p.119.

13 novembre 1927 Inauguration du tunnel Holland, le premier entre New York et le New Jersey sous le Hudson

Construit entre 1920 et 1927, le tunnel a été baptisé du nom de l’ingénieur en chef responsable des travaux, Clifford Milburn Holland (1883 – 1924), décédé avant l’achèvement de l’ouvrage. Conçu à une époque où l’automobile commençait à se développer, le tunnel était l’un des premiers au monde à bénéficier d’une ventilation, assurée par d’énormes ventilateurs de 24 m de diamètre.

À New York, le Holland Tunnel, autrefois connu sous le nom de Hudson River Vehicular Tunnel ou de Canal Street Tunnel, est un des deux tunnels autoroutiers qui traversent l’Hudson pour relier l’île de Manhattan à Jersey City, sur le continent. L’autre tunnel est le Lincoln Tunnel.

13 novembre 1929 Incendie du Séminaire Saint-Joseph à Trois-Rivières

Un incendie ravage la plus vieille partie du Séminaire Saint-Joseph, à Trois-Rivières. La partie détruite datait de 1870.

Il s’agit du pire incendie survenu à Trois-Rivières depuis 1908. Beaucoup de pompiers ont répondu à l’alarme qui a été donnée rapidement, mais l’intérieur du bâtiment, fait de bois, constitue une proie facile pour les flammes. On déplore la perte de la bibliothèque et du mobilier, mais une opération de sauvetage permet de sauver la vie de trois prêtres. On estime à environ 15 000 le nombre de personnes qui ont assisté aux moments les plus «mémorables» de l’incendie, notamment l’effondrement des tourelles et des cheminées.

13 novembre 1936 Le roi Edouard VIII décide d’épouser une divorcée

Le roi Edouard VIII, régnant depuis janvier, prévient le premier ministre Stanley Baldwin qu’il épousera une roturière, l’Américaine Wallis Simpson, divorcée deux fois; le parlement ne l’acceptera pas et Edouard préférera abdiquer, laissant le trône à son frère George VI.

Après avoir abdiqué, Édouard reçut le titre de Son Altesse Royale le duc de Windsor, et il épousa Wallis Simpson l’année suivante.

Ils restèrent mariés jusqu’à la mort d’Édouard 35 ans plus tard.

13 novembre 1947 Prix Nobel de littérature

André Gide reçoit le prix Nobel de littérature

André Gide est un écrivain français

Volonté de liberté et d’affranchissement à l’égard des contraintes morales et puritaines, son œuvre s’articule volontiers autour de la recherche permanente de l’honnêteté intellectuelle.

13 novembre 1950 L’avion « Le Pèlerin canadien » s’écrase sur le mont Obiou en France

Le 13 novembre 1950, une tragédie aérienne, importante pour l’époque, emportait dans l’éternité un groupe de pèlerins canadiens du diocèse de Québec. Des 120 passagers qui se rendirent à Rome en cette Année sainte pour les cérémonies entourant la proclamation du dogme de l’Assomption et la béatification de Marguerite Bourgeoys, plus de 40 revinrent par l’avion fatal de la Curtiss-Reid.

L’avion, avec 51 passagers et sept membres d’équipage à bord, s’est écrasé sur un plateau du mont Obiou dans les Alpes françaises, du côté des hameaux de Corps et La Croix de la Pigne. Durant cinq heures, sous la neige et la pluie, plus de 250 volontaires graviront les pentes verglacées jusqu’à ce plateau où reposent les victimes. Le travail de repérage, de transport et d’identification des cadavres durera une semaine.

Une cérémonie funèbre a eu lieu en la cathédrale de Grenoble, remplie à craquer. Elle fut présidée par Mgr Maurice Roy. Hormis ceux qui seront rapatriés, les corps sont déposés dans une chapelle de marbre blanc au cimetière de l’endroit.

13 novembre Naissance officielle du vin du type Beaujolais

Il a acquis depuis une notoriété telle que, pour approvisionner tous les pays importateurs, l’équivalent de la totalité de la flotte mondiale de cargos aériens est mobilisée pendant huit jours pour acheminer les quelque dix millions de bouteilles. En 2000, 60 millions de bouteilles ont été vendues dont 25 millions pour l’étranger. Vendu chaque année à partir du troisième jeudi du mois de novembre, le Beaujolais est issu d’une méthode de vinification particulière : macération courte (quatre à cinq jours maximum) en grappes entières et il est produit exclusivement à base de cépage Gamay noir.

13 novembre 1955 Naissance de Whoopi Goldberg

Caryn Elaine Johnson, dite Whoopi Goldberg, est une actrice et productrice américaine, née le 13 novembre 19551 à New York (États-Unis).

Whoopi fait ses débuts au cinéma en 1985, avec La Couleur pourpre de Steven Spielberg, qui lui vaudra une nomination aux Oscars. C’est grâce à ce rôle de Celie qu’elle deviendra mondialement connue et que la porte du cinéma s’ouvrira. Elle jouera dans divers films, tous plus différents les uns que les autres (Jumpin’ Jack Flash, Fatal Beauty, La Pie voleuse, The Long Walk Home, mais aussi Star Trek). En 1990, son rôle dans Ghost lui fera gagner un Oscar. Son talent n’est désormais plus à contester, car elle sait passer d’un registre à l’autre sans problème.

Elle fera une apparition dans diverses séries plutôt humoristiques et créera sa propre série intitulée Whoopi, en 2003. Elle a eu l’honneur de présenter quatre fois la cérémonie des Oscars, à noter qu’elle fut la première femme à avoir cet honneur.

13 novembre 1971 Présentation de « Duel »

Le réseau américain ABC présente un film tourné pour la télé intitulé « Duel »

Il s’agit du premier film de Steven Spielberg

13 novembre 1973 Assermentation du premier ministre Robert Bourassa

À la suite de l’élection générale qui a reporté les libéraux de Robert Bourassa au pouvoir pour un deuxième mandat, le premier ministre est assermenté et annonce la composition de son cabinet.

13 novembre 1973 Un jury acquitte Morgentaler

Henry Morgentaler est acquitté par un jury d’avoir pratiqué un avortement illégal. Il a dit publiquement avoir pratiqué et réussi 5 000 avortements. Mais une saga commence: L’acquittement est renversé par cinq juges de la Cour d’appel du Québec en 1974. Il est emprisonné avant d’en appeler de la condamnation et d’être par la suite de nouveau acquitté. Morgentaler est de nouveau accusé en 1983 en Ontario. Il est acquitté par un jury, mais le verdict est renversé par la Cour d’appel de l’Ontario. Le jugement est envoyé à la Cour suprême du Canada. Morgentaler est encore une fois acquitté. Cette fois-ci, la Cour suprême déclare inconstitutionnelle la loi sous laquelle il était accusé.

13 novembre 1973 Décès de Jerry Lee Lewis Jr.,19 ans

Jerry Lee Lewis Jr., musicien américain, batteur dans l’orchestre de son père, perd la vie dans un accident de voiture. Ce n’est qu’un des événements tragiques qui auront marqué la vie du créateur de la chanson Great Balls Of Fire. En 1962, son fils aîné Steven Allen s’était noyé dans la piscine familiale.

13 novembre 1974 Décès de l’acteur et cinéaste italien Vittorio de Sica

Vittorio De Sica, né à Sora (Italie), le 7 juillet 1901, et mort d’un cancer du poumon à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine, France) le 13 novembre 1974, à l’âge de 73 ans, est un réalisateur, metteur en scène et acteur italien.

Il a obtenu quatre Oscar du meilleur film étranger à Hollywood (pour Sciuscià, Le Voleur de bicyclette, Hier, aujourd’hui et demain et Le Jardin des Finzi-Contini), le Grand prix du Festival de Cannes 1951 pour Miracle à Milan (Miracolo a Milano) et l’Ours d’or du Festival de Berlin 1971 pour Le Jardin des Finzi-Contini.

Il est inhumé au cimetière communal monumental de Campo Verano de Rome.

13 novembre 1975 La variole vaincue en Asie

La variole a été vaincue en Asie selon une annonce de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). La variole ou petite vérole est une maladie infectieuse d’origine virale, qui stimule le système immunitaire, très contagieuse et épidémique, due à un pox-virus, caractérisée par une éruption de taches rouges devenant des vésicules, puis des pustules.

Il s’agit d’une maladie exclusivement inter-humaine ; il n’y a aucun réservoir de virus animal.

La variole était un fléau redoutable et redouté. Elle tuait un malade sur cinq (chez les adultes, près d’un malade sur trois). Quand elle ne tuait pas, elle laissait souvent un visage grêlé, défiguré à vie. Elle est toujours restée hors de portée d’un traitement efficace.

Connue dans la Chine ancienne où elle aurait été introduite en l’an 49 de notre ère, il est généralement admis que la variole fut introduite en Europe par les invasions arabes, à la suite de l’épidémie de la Mecque en 572. Ce fléau s’est ensuite répandu dans le monde entier, causant, au cours des siècles, d’effroyables pandémies responsables de millions de morts.

13 novembre 1985 André-Philippe Gagnon est le premier artiste québécois depuis Ginette

Reno en 1976 à être invité au Tonight Show de Johnny Carson; le

fantaisiste y reprend son célèbre We Are The World devant 15 millions

de téléspectateurs de la chaîne NBC. Après la performance de Gagnon,

Carson l’invite à son bureau pour une brève conversation. Dans le milieu, le geste est perçu comme une consécration considérant que

Carson le pose rarement.

13 novembre 1985 Le terrible réveil du Nevado del Ruiz

Le 13 novembre 1985, après au moins six semaines d’activité enregistrées par des volcanologues et les hautes instances gouvernementales de la région, le Nevado del Ruiz en Colombie connaît une violente éruption. Vers 15h, son sommet, qui comme son nom l’indique est couvert de neige et de glacier, voit sa cime neigeuse fondre.

En quelques minutes, sous la pression de la lave volcanique et l’effet de la chaleur, la neige se transforme en eau qui, mêlée de boue et de cendres (nommé lahar, javanais pour lave) va dévaler sur les flancs des vallées voisines. Une heure après l’éruption, la ville d’Armero à 50 km de là, qui n’avait pas été évacuée, est submergée par un fleuve de boue et de débris et disparaît. Cette catastrophe est l’une des éruptions les plus meurtrières de l’histoire avec près de 24 000 morts et 10 000 laissés sans abris.

Ce drame est resté célèbre dans le monde entier par le visage d’une fillette de 12 ans, Omayra Sanchez et son agonie, filmée en direct par la télévision.

13 novembre 1986 C’est l’Irangate

Le président américain Ronald Reagan reconnaît publiquement que des armes ont été livrées secrètement à l’Iran au cours des derniers 18 mois. Cette affaire, qui sera désormais désignée sous le nom d’Irangate, déclenche une crise politique à Washington.

13 novembre 1988 Décès de Sir Ernest Vivian

Sir Ernest Vivian Fuchs, né le 11 février 1908, fut un explorateur britannique, membre de la Royal Society, qui compléta avec son équipe la première traversée du continent antarctique en 1958.

Le 24 novembre 1957, Fuchs et son expédition quittèrent à bord d’autoneiges Tucker de la base nommée en l’honneur de Ernest Shackleton et de son Expédition Endurance. Tout au long de la traversée, l’expédition accumula des informations scientifiques sur la sismologie, la gravimétrie, la climatologie, etc. du continent. Ils sondèrent pour obtenir l’épaisseur de glace au Pôle et l’existence du continent sous celle-ci. Le 2 mars 1958, Fuchs et ses collègues atteignirent leur but, la base Scott, après 99 jours et 3 472,2 kilomètres.

13 novembre 1989 Décès de Victor Davis, 25 ans

En sortant d’une brasserie de Sainte-Anne-de-Bellevue, l’ex-champion olympique de natation, Victor Davis, est heurté violemment par une voiture. Après être resté plusieurs heures dans le coma, il décède le 13 novembre à l’hôpital Notre-Dame de Montréal.

Le témoignage du chauffeur, qui s’est rapporté à la police peu de temps après l’accident, tend à indiquer que la collision serait liée à une dispute survenue dans la brasserie au cours de la soirée. Champion olympique en 1984, ex-détenteur d’une marque mondiale à la brasse, Davis avait renoncé à la compétition depuis peu de temps.

Le lendemain de la tragédie, six québécois en attente depuis des mois ont bénéficié du don d’organes que la famille de l’athlète avait consenti.

13 novembre 1990 La première page Web, « WWW »

Le World Wide Web, communément appelé le Web, parfois la Toile, littéralement la « toile (d’araignée) mondiale », est un système hypertexte public fonctionnant sur Internet et qui permet de consulter, avec un navigateur Web, des pages Web mises en ligne dans des sites Web.

13 novembre 1994 Schumacher champion du monde

Michael Schumacher (Benetton-Ford) devient le premier pilote allemand sacré champion du monde de F1.

Sur le circuit d’Adelaïde en Australie, le coureur automobile est sacré champion du monde de Formule 1.

Premier championnat mais non le dernier. Jusqu’à ce jour (2005), il en a gagné sept.

13 novembre 1997 Larry Walker, joueur par excellence dans la Ligue nationale de baseball

Larry Walker des Rockies du Colorado est proclamé joueur par excellence de l’année dans la Ligue nationale de baseball. L’ancien Expo est le premier Canadien (Maple Ridge, Colombie Britanique) à mériter un tel honneur dans les ligues majeures.

13 novembre 1997 Refait à neuf et identique à Paris, l’Olympia rouvre ses portes

L’Olympia de Montréal, bâti en 1925, est une salle de spectacle située au 1004 rue Sainte-Catherine Est à Montréal.

Y sont passés des artistes de la chanson dont Gilles Vigneault, Tori Amos, Daniel Bélanger, Claude Léveillée, Georges Brassens, Lou Doillon, Loreena McKennitt, Pet Shop Boys, Rita Mitsouko, ainsi que des humoristes : Louis-José Houde, Daniel Lemire, Sugar Sammy, Clémence Desrochers, Lise Dion, Jean-Michel Anctil…

La pièce Broue y a été présentée pendant plus de dix-sept ans.

13 novembre 1998 Décès d’Edwige Feuillère

Edwige Feuillère, de son vrai nom Edwige Caroline Cunati, est une actrice française de théâtre et de cinéma, née le 29 octobre 1907 à Vesoul (Haute-Saône) et décédée à Boulogne-Billancourt. Considérée comme l’une des actrices les plus importantes de sa génération, elle occupe une place importante dans l’histoire du cinéma et du théâtre.

Edwige Feuillère a été nommée Grand officier de la Légion d’honneur et Commandeur des Arts et des Lettres.

13 novembre 1998 Décès de Michel Trudeau, 23 ans

Michel Trudeau, né le 2 octobre 1975, le plus jeune des trois fils de Pierre Trudeau et de Margaret Trudeau, est emporté par une avalanche qui l’a entraîné dans le lac Kokanee. Son corps n’a jamais été retrouvé.

1999 Lewis bat Holyfield

Lennox Lewis bat Evander Holyfield pour devenir le champion mondial incontesté des poids lourds. Il empoche 15 millions de dollars.

13 novembre 2000 Denis Savard au Temple de la renommée

Savard, âgé de 39 ans, qui a appris à jouer au hockey sur une patinoire de Verdun, a marqué 473 buts et obtenu 865 mentions d’aide au cours de sa carrière de 17 saisons dans la LNH, dont 10 glorieuses à Chicago et une conquête de la coupe Stanley à Montréal. Il a pris sa retraite en 1997 et il occupe présentement le poste d’adjoint à l’entraîneur avec les Blackhawks.

«J’ai complété mon tour du chapeau, a-t-il poursuivi. J’ai remporté la coupe Stanley, mon chandail a été retiré et je suis maintenant admis au Temple de la renommée.» L’habile joueur de centre excellait dans l’art de contrôler la rondelle dans les petits espaces. Ses patinoires favorites étaient Chicago, Boston et Buffalo, les plus petites de la ligue et où les contacts physiques ne manquaient pas.

13 novembre 2001 Réductions des arsenaux nucléaires

Vladimir Poutine et George W. Bush promettent de réduire leurs arsenaux nucléaires de la Guerre froide des deux tiers, les menant à leur plus bas niveau depuis des décennies.

13 novembre 2001 Les troupes de l’Alliance du Nord sont entrées dans Kaboul

Les combattants de l’Alliance du Nord entrent dans Kaboul, capitale désertée par les talibans, et prennent aussi le contrôle de la ville de Djalalabad, dans l’est du pays. La prise de la capitale afghane sonne peut-être le glas du régime fondamentaliste en Afghanistan. Lors de leur arrivée à Kaboul, les combattants de l’opposition ont été accueillis par des applaudissements et des rassemblements de joie. Les enfants criaient «Bienvenue, bienvenue!», d’autres scandaient «Mort aux terroristes et au Pakistan!». Forts symboles, la radio de Kaboul a diffusé de la musique juste après l’entrée des combattants de l’opposition, et une voix féminine a pu être entendue sur ses ondes. La musique a été prohibée par les talibans et les femmes interdites de travail et d’accès à l’éducation.

13 novembre 2002 Le pétrolier ‘Prestige’ en difficulté

Le pétrolier ‘Prestige’ lance un MayDay au large du Cap Finisterre à Galice en Espagne

Le 14 novembre l’équipage est évacué

Le 16 novembre le gouvernement espagnol le fait remorquer au large

Le 19 novembre le pétrolier se brise en deux provoquant une marée noire

13 novembre 2002 Felipe Alou devient le nouveau gérant des Giants de San Francisco

L’ancien entraîneur-chef des Expos, Felipe Alou, a été nommé gérant des Giants de San Francisco.

Alou, qui a 67 ans, a signé une entente de trois ans.

Il remplacera Dusty Baker, qui a mené les Giants à la Série mondiale contre les Angels d’Anaheim.

Il s’agit d’un retour aux sources pour Alou puisqu’il a joué à San Francisco pendant six saisons, de 1958 à 1963.

Felipe Alou a dirigé les Expos pendant neuf ans, de 1992 à 2001, avant d’être congédié.

À sa première saison en remplacement de Dusty Baker, parti de son propre chef diriger les Cubs de Chicago après une défaite en Série mondiale en 2002, Alou dirige une équipe gagnante de 100 matchs et devient la première personne dans l’histoire de l’équipe à amener la formation en séries à sa première année comme gérant. Les Giants, champions de la section Ouest, seront cependant éliminés en quatre parties par les futurs gagnants de la Série mondiale, les Marlins de la Floride lors de la Série de division de la Ligue nationale.

13 novembre 2003 Cy Young c’est Gagné!

Éric Gagné devient le premier Québécois et le deuxième Canadien à remporter le trophée Cy Young, l’honneur suprême pour un lanceur; l’orgueil de Mascouche a reçu 28 des 32 votes de première place de la part des membres de l’Association des chroniqueurs de baseball d’Amérique appelés à élire le meilleur lanceur dans la Ligue nationale.

13 novembre 2004 Décès de la première femme nommée ministre au Canada

Ellen Fairclough, la première femme à avoir été nommée ministre à Ottawa, est décédée samedi à l’âge de 99 ans. Née à Hamilton en janvier 1905, elle avait été élue pour la première fois à la Chambre des communes lors d’une élection partielle en mai 1950. Députée de Hamilton-Ouest, elle a accédé au cabinet de John Diefenbaker sept ans plus tard. Ellen Fairclough a d’abord été nommée secrétaire d’État, puis ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, et enfin, ministre des Postes. Sa carrière parlementaire a pris fin en 1963.

13 novembre 2005 Marc-André couronné par le public

Marc-André Fortin est le vainqueur de la grande finale de Star Académie 2005.

Le public a voté pour le jeune homme d’Hébertville, au Lac-Saint-Jean, qui avait choisi d’interpréter pour l’occasion une chanson popularisée par Bruno Pelletier, Le clown.

Après avoir remercié ceux qui ont rendu possible cette nouvelle édition de Star Académie, Marc-André Fortin a annoncé qu’il allait partager le prix de 50 000$ qui lui a été décerné avec Audrey Gagnon, elle aussi une fille de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

13 novembre 2006 Patrick Roy intronisé au Temple de la renommée

L’ex-gardien de but Patrick Roy est maintenant membre du Temple de la renommée du hockey.

Il a reçu la bague qui souligne la consécration d’une carrière professionnelle exceptionnelle.

L’athlète de Québec a remporté quatre Coupes Stanley, trois trophées Conn Smythe et trois trophées Vézina en 20 saisons dans la Ligue nationale de hockey.

13 novembre 2007 Sortie de l’album Taking Chances de Céline Dion

Taking Chances est un album studio de Céline Dion paru le 9 novembre 2007 en Europe et le 13 novembre 2007 au Canada et aux États-Unis.

Cet album marque un tournant dans la carrière de la chanteuse, dévoilant un son plus rock. Ben Moody (ancien membre du groupe Evanescence), Linda Perry, Ne-Yo et The-Dream ont notamment collaboré à la réalisation de cet opus.

13 novembre 2008 Annonce de la découverte de trois planètes au delà de notre système solaire

– des chercheurs québécois ont photographié les premières images d’un système planétaire qui n’est pas le nôtre

– il s’agit de l’étoile HR8799 – formée il y a 60 millions d’années – dans la constellation de Pégase

– après avoir traité l’image pour atténuer la lumière de l’étoile, trois planètes sont apparus

– travaux dirigé par l’astrophysicien Christian Marois – Conseil national de recherches Canada –

– les résultats de leurs recherches ont été publiés dans la dernière édition du magazine Science

– la technique utilisée est celle de l’imagerie angulaire différentielle

– mise au point par les chercheurs Christian Marois, René Doyon et David Lafrenière –

– les spécialistes savent qu’environ une étoile sur dix aurait un système planétaire mais c’est la première fois qu’un tel système est photographié

13 novembre 2008 Arrestation au Québec d’Hassan Diab

Arrestation au Québec d’Hassan Diab, l’auteur présumé de l’attentat contre la synagogue de la rue Copernic à Paris en 1980, qui fit quatre morts.

Hassan Diab a été arrêté au Canada en novembre 2008 à la demande des autorités françaises dans le cadre d’une enquête sur un attentat à la bombe mené contre une synagogue de Paris, en 1980.

Connu sous le nom de « l’attentat de la rue Copernic », l’attaque avait fait quatre morts et une quarantaine de blessés. Selon la police française, Hassan Diab aurait joué un rôle important dans cet attentat terroriste en tant que membre allégué du Front de libération de la Palestine.

Le Canadien d’origine libanaise, ex-professeur de sociologie à l’Université d’Ottawa et à l’Université Carleton, rejette quant à lui toute responsabilité dans cette affaire.

L’affaire n’est pas réglée puisqu’au mois d’avril de l’année 2012, le ministre de la Justice Rob Nicholson avait autorisé son extradition.

Mais La Cour d’appel de l’Ontario avait incité les avocats de M. Diab à se rendre en Cour suprême.

13 novembre 2008 Début des feux de broussailles en Californie

Des feux de broussailles alimentés par des vents violents commencent à semer la dévastation dans le sud de la Californie. Pendant plusieurs jours, plus de 43 000 acres de terrain seront ravagés et les flammes détruiront au moins 400 résidences et 500 maisons mobiles, forçant quelque 10 000 personnes à fuir le sinistre.

13 novembre 2009 La journée internationale de la gentillesse est lancée en France

La journée internationale de la gentillesse, en France, est lancée en 2009 par le site psychologie.com. Elle se déroule tous les 13 novembre. Comme son nom l’indique, cette journée permet à chacun de penser, et d’être, plus gentil avec son prochain. Elle repositionne les bases de l’altruisme et du partage. Des partenariats avec des écoles et des entreprises ont permis d’aborder des sujets comme la « bientraitance au travail ».

Le terme de « gentillesse » recouvre des sentiments que l’on nomme aujourd’hui solidarité, générosité, altruisme, humanité, compassion, pitié, empathie.

L’origine de cette journée est anglo-saxonne et son nom d’origine est le « World Kindness Day », promulgué par le World Kindness Movement, qui se traduit par « Mouvement mondial pour la gentillesse », un organisme international né à Singapour en 2000.

13 novembre 2010 Aung San Suu Kyi relachée

La junte birmane relâche la lauréate du prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi, privée de liberté pendant plus de 15 des 21 dernières années.

Durant son enfermement elle bénéficie d’un important soutien international dont celui de neuf lauréats du prix Nobel. Elle est libérée le 13 novembre 2010, puis est élue députée le 1er avril 2012, lors d’élections partielles remportées par son parti.

Elle est surnommée « le Papillon de fer » par ses partisans, et « la Dame de Rangoon » par les médias internationaux.

13 novembre 2011 L’or pour Sasha Mehmedovic

Le Québécois Sasha Mehmedovic récolte la médaille d’or dans la catégorie des moins de 66 kg à la Coupe du monde de judo face à l’Australien Jake Young.

13 novembre 2013 Un nouveau procès contre Guy Turcotte

La Cour d’appel ordonne un nouveau procès contre Guy Turcotte. En juillet 2011, au terme de son procès devant jury, l’ex-cardiologue avait été déclaré non criminellement responsable des meurtres de ses deux enfants, Olivier, cinq ans et Anne-Sophie, trois ans, survenus le 20 février 2009, à Piedmont. Le drame s’était produit dans un contexte de séparation d’avec son épouse, Isabelle Gaston.

13 novembre 2013 Luka Rocco Magnotta plaide non-coupable

«Non-coupable», répète d’une voix grave Luka Rocco Magnotta à cinq reprises ce matin, s’adressant ainsi au tribunal pour la première fois depuis son arrestation.

Debout dans le box des accusés, la tête tournée vers le juge qui présidera le procès l’année prochaine, Magnotta plaide non-coupable à toutes les accusations auxquelles il fait face, dont de meurtre prémédité contre l’étudiant Jun Lin, le 25 mais 2012.

Magnotta était de retour en Cour pour sa conférence préparatoire, qui sert à préparer le procès, qui se déroulera devant jury; l’audience se tient devant le juge Guy Cournoyer de la Cour supérieure, qui présidera le procès, c’est dans ce cadre qu’il a plaidé non-coupable.

13 novembre 2014 La Journée de la gentillesse, c’est officiel depuis ce 13 novembre

Après quatre ans d’efforts et de démarches de toutes sortes, l’Assemblée nationale du Québec a finalement donné suite à une motion présentée par le député caquiste de Drummond-Bois-Francs, Sébastien Schneeberger, accordant en conséquence une reconnaissance officielle à la Journée de la gentillesse en ce 13 novembre 2014.

Le texte de la motion amenée par M. Schneeberger, avec l’accord des leaders des divers partis, se lit comme suit: «Que l’Assemblée nationale souligne, en ce 13 novembre, la Journée de la gentillesse; que l’Assemblée nationale reconnaisse les efforts et démarches de l’AQDR du Centre-du-Québec et de ses partenaires depuis 4 ans, en accordant à cette journée une reconnaissance officielle.»

13 novembre 2015 Attentats à Paris

À près de 1h30 du matin, heure locale, les médias français rapportaient :

– Un assaut policier sur la salle de spectacle du Bataclan, dans le 10ème arrondissement, où plusieurs dizaines de personnes étaient tenus en otage après une fusillade. Véronique Beaudet, collaboratrice de La Presse basée à Paris, a entendu des coups de feu vers 00h20 au Bataclan. Vers 00h50, BFM-TV rapportait la fin de l’assaut.

– Une attaque – possiblement à l’arme automatique – contre un bar ou un restaurant du 10ème arrondissement.

– Des explosions près du Stade de France, causées par au moins un kamikaze après minuit, heure locale. 80 000 personnes y assistaient à un match de soccer.

– Une évacuation forcée du président François Hollande du Stade de France, réuni en rencontre de crise avec ses ministres

– Une revendication «Pour la Syrie!» criée par l’un de ses assaillants.

La France est en état d’urgence et a fermé ses frontières, a annoncé le président François Hollande.

«Cinq terroristes ont été neutralisés» à ce stade, a annoncé le procureur de la République de Paris, François Molins, en estimant que le bilan des attentats qui ont frappé Paris vendredi soir «pourrait atteindre voire dépasser les 120 morts».

Les autorités françaises avaient fait état jusqu’alors de trois présumés assaillants morts dans la salle de spectacles Le Bataclan, où a eu lieu une prise d’otages, et d’un kamikaze tué près du Stade de France, au nord de Paris.

«L’enquête va s’attacher à déterminer ce qu’il s’est passé sur six sites: au stade de France, boulevard de Charonne avec 18 morts, boulevard Voltaire avec un décès, rue Alibert avec 14 décès, et rue de la Fontaine au Roi avec cinq morts», a détaillé François Molins.

Avec la prise d’otages au Bataclan, qui s’est terminée par un assaut de la police, le bilan est «extrêmement lourd», a dit le procureur.

Le Bataclan, où se déroulait vendredi soir une prise d’otages, est une des grandes salles de spectacle parisienne, d’une capacité d’environ 1 500 places.

13 novembre 2015 Justin Trudeau évoque un «jour sombre» pour la France

Le premier ministre Justin Trudeau a condamné vendredi soir les attentats terroristes qui ont fait plus de cent morts à Paris.

Alors qu’il s’apprêtait à s’envoler en direction de la Turquie afin de participer à son premier sommet international, le sommet du G20, M. Trudeau a tenu a exprimé sa solidarité avec le peuple français.

« Nous sommes troublés et attristés des attaques terroristes en France. Nous avons offert tout l’aide du gouvernement canadien au gouvernement français en plus de nos sympathies et nos condoléances », a affirmé M. Trudeau, manifestement secoué par les attentats de Paris.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

