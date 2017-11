Astrologie du jour

BELIER

Amour

En amour, faites attention pour ne pas rater le coche aujourd’hui. Vous pourriez passer à côté de quelqu’un d’important pour vous sur le plan sentimental et ne pas vous en apercevoir. Soyez prêt à réagir promptement et de façon avantageuse. Les moments de doute disparaîtront quand vous vous apercevrez que l’amour peut vous rendre follement heureux.

Argent

Si vous êtes disposé à tenter la fortune, elle pourrait bien répondre à votre sourire, vu la présente configuration astrale. Jouez donc à un jeu de hasard quelconque, mais évitez d’engager une grosse somme. N’oubliez pas de consulter votre nombre de chance.

Santé

Avec cet aspect de Neptune, vous devrez vous méfier tant d’un risque de nervosité et de mauvaise résistance au stress, que d’une sensibilité accrue aux maladies contagieuses. Mais l’Axe du Dragon, lui, sera très positif et vous promet d’excellentes capacités de récupération. En cas de problème, donc, soignez-vous vite, vous retrouverez rapidement l’équilibre.

Travail

Avec la planète Pluton dans votre poche, profitez de cette journée pour foncer et pour élargir votre place au soleil. Le conseil est particulièrement valable pour les natifs qui exercent une profession libérale ou qui se livrent à la recherche scientifique.

Citation

Ecoute ce qui est bien dit, même venant d’un ennemi (proverbe grec).

Famille/foyer

Votre amour pour votre conjoint et vos enfants primera tout le reste. Vous déploierez des trésors d’ingéniosité pour consacrer le maximum de temps à votre vie de famille malgré toutes vos autres obligations.

Vie sociale

Il vous arrive de temps en temps de chercher à arranger vos affaires en prenant des libertés vis-à-vis de la loi. Alors que cette pratique n’est jamais la bonne, il faudra vous en méfier aujourd’hui plus que jamais, car vous n’aurez pas le soutien inconditionnel des astres, et pourriez vous retrouver du jour au lendemain devant la Justice.

Nombre chance

507

Clin d’oeil

Ne vous encombrez pas l’esprit avec des broutilles.

TAUREAU

Amour

Le Soleil et Mars vont s’occuper sérieusement du secteur de votre thème lié à l’amour et au plaisir sensuel. Voilà qui vous promet une journée très protégée sur le plan conjugal. Le Soleil décuplera votre charme, et Mars votre libido et votre envie de séduire. Vous savourerez des heures sensuelles et tendres avec votre partenaire. Célibataire, vous pourriez bien succomber au coup de foudre cette fois. Vous n’aurez plus alors qu’une idée en tête : vous marier au plus vite. De grâce, réfléchissez avant de prendre un engagement définitif : « Mariage prompt, regrets longs » (proverbe russe).

Argent

Votre jugement en matière de finances sera obnubilé aujourd’hui par l’action hostile de Neptune. Vous risquez fort de faire une mauvaise évaluation de la conjoncture. Ce ne sera donc pas le moment de vous lancer dans des spéculations trop importantes. En revanche, il semble que votre chance aux jeux de hasard sera accrue ; si vous jouez, n’oubliez pas de consulter votre nombre de chance du jour.

Santé

Sous l’égide de la Lune, vous devriez jouir d’un excellent état de santé aujourd’hui. Votre capacité de récupération sera quasi idéale. Ceux qui ont des problèmes graves pourront bien profiter des nouvelles techniques de soins. Si vous ne pratiquez pas de sport régulièrement, la journée se prêtera à la prise d’une bonne résolution dans ce sens.

Travail

Allez de l’avant, poussez votre avantage sur le plan professionnel. Vous pourrez progresser rapidement et vous élever dans la hiérarchie. Mais gare aux jaloux !

Citation

Même le cheveu le plus fin a une ombre (proverbe chinois).

Famille/foyer

Vos parents et vos enfants seront tous en une forme superbe, et vous vous sentirez en harmonie avec eux. En revanche, cet aspect de Neptune pourra valoir à quelques-uns d’entre vous des difficultés inattendues avec leurs frères ou soeurs.

Vie sociale

Vous aurez intérêt à éviter de porter une affaire devant les prud’hommes ou d’intenter un procès. On vous conseillerait mal, et vous consacreriez beaucoup de temps, d’argent aussi, pour de bien piètres résultats.

Nombre chance

883

Clin d’oeil

Gardez davantage de temps pour votre usage personnel.

GEMEAUX

Amour

Sans doute rien d’essentiel en vue pour les célibataires du signe. L’amour, oui, pourquoi pas ? Mais finalement, votre célibat a aussi ses avantages. C’est un peu ce que vous penserez, préférant vous consacrer à votre travail, à votre famille ou à vos loisirs. Mais justement, si vous voyagez, la Lune pourrait vous pousser dans les bras d’un bel (d’une belle) autochtone ! Cette ambiance astrale ne se prête guère à une attitude très conciliante en couple. Vous manquerez de patience, et la moindre brouille risque de dégénérer en dispute acharnée. La solution ? L’humour !

Argent

Prenez bien soin de ne pas compromettre l’équilibre de votre budget. Ce climat lunaire plutôt malsain risque de vous entraîner à prendre de mauvaises décisions dans ce domaine. Soyez doublement prudent.

Santé

Toutes les méthodes de relaxation vous feront le plus grand bien cette fois. En effet, vous serez très tendu, et vous risquez de souffrir de maux de dos, d’insomnies, ou de névralgies. Pensez également au yoga, ou encore à la pratique d’arts martiaux, particulièrement bien adaptés à votre personnalité ; ils vous permettront d’évacuer l’agressivité enfouie au fond de vous.

Travail

Un léger mieux dans le climat professionnel ; les tensions qui existaient entre vous et vos collègues ou vos supérieurs commenceront à se tempérer. Il faut dire que vous avez décidé de mettre de l’eau dans votre vin. Tout le monde en sera satisfait.

Citation

Ce que l’on craint arrive plus facilement que ce que l’on espère (Syrus).

Famille/foyer

Avec la bénédiction de Vénus, la planète du foyer par excellence, votre vie familiale approchera de la perfection ou, en tout cas, de l’image idéale que vous vous en faites. Vous partagerez avec votre conjoint et vos enfants le goût du bien-être, de la complicité, et vous passerez du bon temps ensemble.

Vie sociale

Faites attention aux risques de tromperie. Restez bien sur vos gardes afin d’éviter la nécessité d’intenter un procès qui, de toute manière, ne vous sera guère favorable pour le moment. D’autre part, tout ce qui se rapporte à l’étranger sera soutenu aujourd’hui par un fond de chance.

Nombre chance

341

Clin d’oeil

Veillez à employez votre énergie à des fins constructives.

Cancer

Amour

Avec Jupiter, toujours bienveillant dans secteur amour des célibataires, tout se prête à une rencontre promise à un bel venir. Ce sera d’autant plus vrai que Jupiter formera cette fois des figures très heureuses avec d’autres planètes : un gage de bonheur fait pour durer ! D’autre part, la vie de couple ne s’annonce pas très fameuse. A moins qu’un élément extérieur n’intervienne et vous aide à identifier les causes de votre malaise !

Argent

Les changements que vous êtes en train d’opérer auront de bonnes répercussions sur votre situation financière. Et les nouvelles perspectives qui s’offriront à vous devraient se révéler bien plus intéressantes encore sur le plan pécuniaire.

Santé

Avec les présentes turbulences planétaires, il faut vous attendre à traverser une petite baisse de régime. Rien de grave, mais vous n’afficherez pas la forme insolente comme d’habitude. Mercure menacera votre dos, qui est déjà votre point faible. Quant au Soleil, il pourrait être cause de nervosité et de difficultés de sommeil. Vous récupérerez très vite votre tonus si vous vous montrez raisonnable en matière d’alimentation.

Travail

Dans le travail, des problèmes très simples et très pratiques se poseront à vous, et vous aurez le plus grand mal à vous concentrer sur vos responsabilités. Pourtant, il faudra bien passer par cela ; vous n’aurez pas d’autre alternative. Pour certains natifs, la journée verra une transition sur le plan professionnel. On leur demandera de faire des choix entre plusieurs activités. Ce sera à eux de prendre les initiatives appropriées et les bonnes décisions.

Citation

Au moment de manger, nul ne doit avoir vergogne (Plaute).

Famille/foyer

Passez davantage de temps avec vos proches, surtout si vous avez des enfants. Attention à ne pas engager de travaux trop importants et trop coûteux dans votre domicile, sinon vous aurez du mal à équilibrer le budget familial.

Vie sociale

Ne soyez pas trop réticent : le silence que vous voudrez observer risque d’ouvrir la porte à bien des idées fausses à votre sujet et de susciter l’irritation de ceux-là mêmes que vous chérissez.

Nombre chance

626

Clin d’oeil

Ne perdez pas votre temps à faire voir aux autres leurs erreurs ; examinez plutôt les vôtres.

Lion

Amour

En couple, vous serez enclin à vous montrer trop exigeant et possessif. Il faudra en prendre conscience et tenir compte des désirs et de la personnalité de votre conjoint ou partenaire si vous voulez continuer à vivre en harmonie avec lui. Célibataires, Saturne promet une belle histoire d’amour à nombre d’entre vous. Une histoire qui mettra peut-être un peu de temps à se concrétiser mais qui, ensuite, aura des chances de durer. Ce pronostic est également valable pour les natifs mariés qui seraient tentés par une aventure.

Argent

Même en l’absence de dissonances astrales, l’influence d’Uranus et de Neptune dans le secteur finances doit vous inciter à la prudence. Uranus a souvent tendance à provoquer des imprévus qui ne sont pas toujours faciles à gérer. Neptune, lui, brouille votre raisonnement et peut nuire à la clarté de vos idées. Pour être en mesure d’assumer des dépenses que vous n’auriez pas prévues, faites des économies suffisantes et remettez à plus tard des décisions financières risquées.

Santé

L’élément Eau sera en vedette aujourd’hui. Donc, si vous voulez rehausser votre pouvoir de séduction, pensez à profiter des bienfaits de l’eau. Aujourd’hui, l’eau thermale entre dans la composition d’un grand nombre de produits de beauté. Par exemple, pour rafraîchir et tonifier votre peau, tout en évitant les risques d’allergie aux cosmétiques, vous pourrez utiliser un brumisateur d’eau minérale naturelle, ou d’eau d’une source thermale. Parlez-en à votre pharmacien ou à votre esthéticienne.

Travail

Journée excellente pour les natifs qui font de la recherche scientifique, les enquêteurs, ainsi que pour tous ceux qui sont soumis au secret professionnel. Tenez-vous constamment à jour en tout. Bon rendement pour tous les travailleurs du signe.

Citation

Nous perdons encore la vie avec joie, pourvu qu’on en parle (Pascal).

Famille/foyer

Ceux d’entre vous qui, sous l’impact de Saturne, ont connu des difficultés en famille, devraient en principe voir les choses s’améliorer. Vos relations avec vos enfants, notamment, seront plus faciles, surtout s’ils sont adolescents et se rebiffent devant votre autorité. Ce sera le moment ou jamais d’ouvrir le dialogue.

Vie sociale

Faveurs, nouvelles relations, coups de chance vous viendront sans efforts. Plus vous vous sentirez gai et détendu, plus vous plairez et attirerez les sympathies et les avantages. C’est un petit cycle de joies et de plaisirs qui s’ouvrira devant vous ; sachez bien en profiter.

Nombre chance

861

Clin d’oeil

Ne vous dérobez à la tâche d’arranger ce qui ne tourne pas rond.

VIERGE

Amour

Avec Saturne qui s’occupe du signe des natifs vivant en couple, vous pourriez quitter vos rêveries pour regarder en face une réalité que vous vous êtes cachée. Vous risquez de découvrir votre conjoint ou partenaire sous un jour différent et de devoir en tirer certaines conclusions. La planète Pluton influençant le secteur amour des célibataires : voilà qui ne prédispose guère à une folle passion. Mais vous ne perdrez peut-être pas au change. A la faveur de circonstances fortuites, une amitié de longue date pourrait évoluer vers un sentiment plus tendre et créer la surprise.

Argent

Grâce aux influx bénéfiques de Mercure, vous pourrez bénéficier de sympathies et d’appuis utiles venant de personnes de l’autre sexe. Dans certains cas, et si vous savez vous montrer assez diplomate, cela pourra se traduire par des bénéfices matériels non négligeables.

Santé

Rien que des planètes positives pour influencer votre santé en ce moment. Pas de souci donc : tonus et optimisme seront au rendez-vous. Petite mise en garde cependant : Uranus peut indiquer un léger risque accidentel. Rien de grave, soyez tranquille. Mais si vous bricolez chez vous, attention aux coupures et aux coups de marteau sur les doigts !

Travail

Devrez-vous entamer de nouvelles et fastidieuses négociations, aujourd’hui ou un peu plus tard ? En fait, et contrairement à ce que vous pensez, les astres vous recommanderont de prendre immédiatement le taureau par les cornes. Alors, foncez !

Citation

Ce qui est beau est bon et qui est bon sera bientôt beau également (Sapho).

Famille/foyer

Mars en cet aspect pourra compliquer vos relations avec vos frères ou vos fils. Si vous avez des garçons adolescents, préparez-vous à les voir passer par une période de contestation. Ils ne se montreront pas agressifs mais butés et boudeurs, tout simplement parce qu’ils seront mal dans leur peau. Au lieu de les rabrouer, faites-leur dire ce qu’ils ont sur le coeur.

Vie sociale

Aujourd’hui, vous vous trouverez confronté à des manifestations de malveillance ou de jalousie. N’en tenez pas compte si vous voulez éviter des discussions désagréables ou un esclandre.

Nombre chance

816

Clin d’oeil

N’ayez pas les yeux plus gros que le ventre, au propre et au figuré.

Balance

Amour

Bénédiction astrale pour tous les coeurs amoureux. La journée sera grisante et vous réservera d’excellentes surprises. Pour les couples de longue date, un brusque regain de tendresse est à prévoir. Et que dire des couples en perdition ? Dans la plupart des cas, ils décideront de se rabibocher sans façon. Célibataire, ne soyez pas trop discret ou timide si vous vous trouvez dans le voisinage d’une personne qui vous émeut. Laissez percer vos sentiments. L’amour pourrait avoir son mot à dire, sans aucun mal ni préjudice.

Argent

Votre compte en banque va bénéficier de soutiens célestes particulièrement bénéfiques. C’est en effet Jupiter qui aura la haute main sur votre destinée financière. Jupiter, c’est la planète de la chance et de la réussite : c’est dire que vos efforts devraient enfin porter leurs fruits.

Santé

Dans l’ensemble, vous jouirez d’un bon équilibre. Tous les systèmes de votre organisme fonctionneront à souhait. Une petite réserve cependant : l’influence de Jupiter mal aspecté pourrait vous valoir un souci digestif si vous n’êtes pas raisonnable sur le plan alimentaire ; et pour les plus allergiques d’entre vous, de petits problèmes d’écoulements nasaux.

Travail

Un bon mouvement céleste va protéger votre vie professionnelle. Mais attention : Jupiter mal aspecté pourra vous rendre beaucoup trop impulsif et imprudent. Restez prudent, n’agissez que si vous êtes sûr de vous ; sans quoi vous risquez très vite de regretter votre attitude.

Citation

L’homme pressé refait deux fois la même chose (proverbe persan).

Famille/foyer

Vos obligations professionnelles seront nombreuses, mais vous garderez quand même le maximum de temps libre pour votre famille. Et vous aurez raison de ne pas être tendre avec ceux qui chercheront à s’immiscer dans votre vie privée.

Vie sociale

Mars en mauvais aspects vous agacera et vous poussera à des réactions désordonnées. Tâchez tout de même de vous montrer suffisamment responsable afin d’éviter discordes et brouilles.

Nombre chance

650

Clin d’oeil

Cherchez à consolider fermement vos positions en prenant vos décisions seul et vite.

Scorpion

Amour

Célibataire, vous serez attiré de façon plus marquée par les personnes de l’autre sexe. Mais vous serez très exigeant dans votre recherche ; vous ne vous intéresserez qu’à des individus intelligents et ayant de la personnalité. Jupiter va vous faire cadeau d’un climat d’harmonie et de bonheur en couple. Votre conjoint n’aura qu’une idée en tête : vous faire plaisir, et vous ne serez pas en reste pour essayer de le rendre heureux.

Argent

Côté argent, les choses se gâteront à cause des dissonances astrales. Gare à une dépense imprévue, ou à un rappel d’impôt pour ceux qui auraient été négligents ! Ne comptez pas trop sur Neptune pour arranger les choses : la spécialité de cette planète est de vous faire miroiter des rentrées d’argent qui peuvent s’avérer illusoires. Ne vous lancez pas dans des opérations hasardeuses, cela vaudra mieux pour vous.

Santé

Mars, le maître de l’énergie, vous inclinera à retrouver un bon dynamisme. Mais comme vous serez toujours influencé par Saturne, ne vous prenez pas pour Superman (ou Wonder Woman).

Travail

Journée de grande efficacité. Profitez-en pour abattre beaucoup de travail, pour liquider tout ce qui a du retard et pour prévoir ce que vous devrez faire dans l’avenir immédiat. Apportez les modifications et les améliorations que vous estimez utiles afin de rendre votre activité professionnelle plus payante.

Citation

Qui meurt paie ses dettes (Shakespeare).

Famille/foyer

Votre vie familiale devrait être facile et agréable. Seul point à surveiller : votre tendance à vous montrer trop autoritaire, qui pourra par moments braquer vos enfants. Soyez plus subtil.

Vie sociale

Gardez jalousement vos problèmes pour vous-même. N’en parlez pas à tout passant. Chacun de nous a assez de son propre lot de problèmes qu’il déteste les Jérémie. Si jamais vous voulez perdre un ami ou faire fuir des gens de votre entourage, alors faites-leur part de vos problèmes personnels !

Nombre chance

537

Clin d’oeil

Faites preuve de réalisme pour ne pas tomber dans l’utopie.

Sagittaire

Amour

Sous l’effet d’Uranus, vous retrouverez un meilleur équilibre intérieur, et vos relations avec votre conjoint ou partenaire y gagneront en sérénité. En effet, au lieu de passer votre temps à asticoter l’autre ou à critiquer ses initiatives concernant votre vie familiale, vous vous montrerez plus indulgent à son égard. Ainsi, l’harmonie et le bien-être seront au rendez-vous. Si vous êtes libre, vous aspirerez, plus que jamais, à rompre avec la solitude affective. Alors, réjouissez-vous ! Vous devriez faire une rencontre décisive ce jour même.

Argent

Evitez aujourd’hui les procédures coûteuses ainsi que les coups de tête, qui pourraient s’avérer désastreux pour vos finances. Les personnes âgées seront de bon conseil en la matière, et pourront vous apporter un soutien matériel utile.

Santé

Avec Mars et Uranus pour s’occuper de votre santé, le moins que l’on puisse dire est que l’énergie ne vous fera pas défaut. Si la fatigue venait à se faire sentir, vous disposerez là des meilleurs atouts pour récupérer en un rien de temps. Restent quelques points à surveiller, comme de petits soucis dermatologiques ou liés à votre circulation sanguine.

Travail

Vous canaliserez vos activités professionnelles vers un but précis. Vous aurez tous les atouts en main pour vous faire valoir auprès de vos supérieurs et obtenir d’excellents résultats pour vos initiatives.

Citation

Avant donc que d’écrire, apprenez à penser (Boileau).

Famille/foyer

Vous vous sentirez prisonnier des contraintes familiales, et cela risque de vous chagriner un peu. Sachez cependant que vous avez les qualités nécessaires pour organiser votre vie de manière à rendre ces contraintes moins pesantes. Pensez surtout à déléguer le pouvoir et à vous méfier du perfectionnisme.

Vie sociale

Votre vie sociale sera des plus brillantes. Vous ferez des rencontres enrichissantes, et vous pourrez convaincre des personnes influentes de s’intéresser à vos projets ou, mieux, de vous fournir des appuis.

Nombre chance

717

Clin d’oeil

Veillez à ne pas exagérer les dépenses ni les investissements financiers pour votre travail.

Capricorne

Amour

Cette fois, avec Pluton en aspect dysharmonique, ne comptez pas trop sur une vie amoureuse stable et rassurante. L’heure sera plutôt aux remises en question et aux changements. Tricheries et demi-mesures ne seront pas possibles. Voilà qui ne va pas arranger ceux d’entre vous qui s’accommodent de situations floues, voire mensongères. Célibataire, vous allez bénéficier d’une autre influence planétaire, celle de Vénus, qui vous donnera des chances de croiser l’âme soeur, que vous soyez solitaire ou… fraîchement divorcé.

Argent

Pour nombre de natifs, des questions d’héritage pourront créer des frictions et des tensions avec la proche famille, chacun ayant son idée fixe à ce sujet. Ne précipitez rien, réfléchissez longuement et n’hésitez pas à demander conseil auprès d’amis désintéressés. De toute manière, le temps arrangera tout cela, et au mieux de vos intérêts.

Santé

Avec cette ambiance planétaire, la journée sera très bonne pour les sports et pour les activités en extérieur. Si l’on dispute un match ou s’il y a des épreuves sportives quelconques près de chez vous, allez-y, de préférence en compagnie de quelques amis. Cela vous fera beaucoup de bien.

Travail

Vous allez enfin réaliser vos ambitions les plus chères. Pas d’emballement, cependant, car il vous faudra lutter encore, ne serait-ce que pour maintenir les positions acquises.

Citation

Je suis riche des biens dont je sais me passer (Louis Vigée).

Famille/foyer

Si vous avez un problème familial important à régler, attaquez-vous-y tout de suite. Toute procrastination sera hautement néfaste, car l’influence favorable de Pluton sera très fugace.

Vie sociale

Rayonnant, chaleureux, vous créerez autour de vous un formidable climat de gaieté et d’optimisme. Tous ceux que vous entraînerez dans votre sillage se sentiront dynamisés sinon galvanisés.

Nombre chance

185

Clin d’oeil

Ne permettez pas à des sentiments d’infériorité de s’installer en vous.

Verseau

Amour

Une journée à marquer d’une pierre blanche pour les célibataires. Vénus en aspect harmonique vous promet une vie amoureuse très harmonieuse. Ce d’autant plus que cette planète formera des configurations positives avec d’autres planètes. Soyez confiant : la journée aura de fortes chances d’être marquée par une rencontre importante. Les projets élaborés en commun vous rapprocheront de votre partenaire. Ce sera un excellent trait d’union et un bon moyen de cimenter votre couple. Prenez grand soin d’éviter les luttes d’influence.

Argent

Les transactions immobilières auront aujourd’hui la faveur des astres. Qu’il s’agisse de ventes ou d’achats, vous les effectuerez dans les conditions les plus avantageuses possible. Mais ne profitez pas de ces conditions favorables pour jeter votre argent par la fenêtre.

Santé

Durant cette journée, vous vivrez dans un climat d’euphorie très agréable. Mais cela pourrait vous porter à certains excès, surtout alimentaires. Vous feriez bien de veiller à votre ligne en commençant un petit régime pauvre en sucres et en graisses. Vous serez ainsi en meilleure forme pour profiter des joies de la vie.

Travail

Vite, mettez les bouchées doubles ! En effet, dans votre métier, vous aurez en ce moment le vent en poupe, et vous pourrez bénéficier d’opportunités très intéressantes. Si vous savez les exploiter habilement, il y aura de la promotion dans l’air.

Citation

L’absent ne sera pas héritier (proverbe latin).

Famille/foyer

Vous serez enclin à être très dominateur avec vos enfants, les exigeant semblables à vous-même. Et s’ils ne se conduisent pas selon vos désirs, vous vous fâcherez !

Vie sociale

Vous possédez de très belles qualités, et tous ceux qui vous entourent le savent. Mais ils vous apprécieront davantage si vous évitez de les assommer avec vos conseils qu’ils ne vous demandent pas.

Nombre chance

641

Clin d’oeil

Si vous vous sentez trop à l’étroit, c’est le moment d’étendre votre territoire : voyagez, créez des contacts, suivez des formations…

Poissons

Amour

Le Ciel vous offrira ce veau cadeau : la vie de couple dont nous rêvons tous. Assez de fantaisie pour vous préserver de l’ennui, même si vous vivez ensemble depuis longtemps, et des sentiments en béton pour vous garantir la sécurité dont vous avez tant besoin ! Célibataires, vous aurez tendance à vous emballer trop facilement en amour. Certes, vos rencontres seront nombreuses, mais beaucoup seront davantage intéressées qu’intéressantes. Toutefois, cela n’empêchera pas certains d’entre vous d’envisager de fonder un foyer.

Argent

Même si de nombreux soucis d’argent vous inquiètent, vous garderez le moral. Cette attitude positive, insufflée par Mercure, vous aidera à tirer parti d’une occasion inespérée et à redresser la situation.

Santé

Avec Neptune bien positionné dans votre Ciel, belle énergie, bonne résistance dans l’ensemble ; vous serez plutôt en forme. Raison de plus pour l’entretenir, en pratiquant une activité sportive douce qui saura à la fois vous détendre et renforcer votre endurance.

Travail

Vous voudrez arriver en un temps record au sommet de votre métier. Vous réaliserez cette ambition. Mais ne gâchez pas tout en prenant trop de risques. Votre travail quotidien vous apportera de nombreuses satisfactions.

Citation

Je vous cherche toujours, et je trouve que tout me manque, parce que vous me manquez (Madame de Sévigné).

Famille/foyer

Tout devrait en principe bien se passer en famille. Mais attention à ne pas gâcher la bonne ambiance qui régnera en vous montrant morose ou agressif. Vos enfants ne comprendraient pas cette attitude et risqueraient de se sentir coupables. Quant à vos parents, il n’y aura aucune raison de leur faire subir les conséquences de votre humeur !

Vie sociale

La modération devra être votre mot d’ordre aujourd’hui. Vous aurez tendance à réagir violemment à des événements mineurs et vous dépenserez beaucoup d’énergie inutilement. Méfiez-vous de faire beaucoup de bruit pour rien.

Nombre chance

740

Clin d’oeil

Chassez les idées moroses, qui vous gâcheraient vos meilleurs moments.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com