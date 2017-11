Haïti : 70 % de la population haïtienne en situation d’insécurité alimentaire chronique, selon un dernier rapport

Vu le potentiel de l’Ile, Haïti pourrait assurer son « autosuffisance » et sa souveraineté alimentaire, d’ailleurs envisagée en 1996 pour l’année 2015, fait valoir un rapport d’audit organisationnel sur la Sécurité alimentaire et nutritionnelle (San).

P-au-P, 11 nov. 2017 [AlterPresse] — 70 % de la population haïtienne serait en situation d’insécurité alimentaire chronique, indique un rapport d’audit organisationnel sur la Sécurité alimentaire et nutritionnelle (San), présenté, le mercredi 8 novembre 2017, lors d’un atelier de restitution, observé par l’agence en ligne AlterPresse.

La situation de 30% de la population haïtienne, soit trois millions de personnes, en situation d’insécurité alimentaire, élevée ou modérée, depuis 2013, n’a pas évolué, selon ce rapport d’audit

Les taux de malnutrition aiguë et de malnutrition chronique, chez les enfants de moins de 5 ans, sont respectivement de 5% et de 22%, lit-on dans le document.

Pour une gestion plus efficace, il faut faire de la San une politique publique complète, dotée de tous ses instruments (texte, programme, plan national, cartographie des actrices et acteurs, financement, ressources humaines, besoins de formations, plan d’actions opérationnel), d’après les recommnadation issues du rapport d’audit organisationnel sur la Sécurité alimentaire et nutritionnelle en Haïti..

« Et tout cela ne marche que s’il y une volonté politique et administrative réelle », avance Anne Azam Pradeilles, vice-présidente du Forum d’échanges et de rencontres administratifs mondiaux (Feram), lors de la présentation du document.

Les Nations unies se sont engagées, le 25 septembre 2015, à combattre la pauvreté et la faim, parmi les dix-sept (17) Objectifs de développement durable (Odd), en vue d’un nouveau cadre de développement durable pour la période 2016-2030.

Haïti s'est inscrite dans la démarche faim zewo, initiée par