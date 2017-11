Vaste opération de la PNH samedi dans la zone de jalousie: bilan arrestation de 24 individus. Plusieurs d’entre eux auraient participé aux derniers actes de banditisme perpétrés à Pétion-ville

Port-au-Prince, le 12 novembre 2017 – (AHP) – La police nationale d’Haiti a mené une opération d’envergure ce samedi à l’aube. Pas moins de 210 policiers ont été mobilisés pour cette vaste opération dans la zone de Jalousie, soldée par l’arrestation de 24 individus.



Selon le porte-parole adjoint de la PNH, l’inspecteur Gary Desrosiers, 18 des présumés bandits interpellés étaient recherchés par la justice. Les individus appréhendés sont soupçonnés d’implication dans des actes de violence et de banditisme notamment dans la commune de Pétion-Ville, a dit l’officier de police.



L’un d’entre eux a été blessé par balle au cours d’échanges avec les forces de l’ordre, a indiqué Gary Desrosiers qui a précisé que l’opération a été menée, par des policiers de plusieurs unités spécialisées dont le corps d’intervention et de maintien d’ordre CIMO, la brigade d’opération et d’intervention départementale BOID et la brigade d’intervention motorisée BIM.



Une opération, menée avec le support de la mission des nations unies d’appui a la justice, la MINUJUSTH, a couvert toute la zone de Jalousie, allant de Morne Calvaire à Desermith. Au moins ne arme a feu ainsi que des documents dont un passeport, ont été confisqués, selon M. Desrosiers.



Cette opération a été menée une semaine après l’arrestation…………………………...lire la suite sur ahphaiti.org