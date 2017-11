Haïti – Musique : La France honore la célèbre pianiste haïtienne Micheline Laudun Denis

Source HL/ HaïtiLibre

Au cours d’une cérémonie à la Résidence de France, l’Ambassadrice de France Elisabeth Beton Delègue, a remis cette semaine, l’insigne de Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres à la pianiste Micheline Laudun Denis, en présence de la famille de l’intéressée, de ses proches et de personnalités du monde des arts.

Ancienne élève du Conservatoire national supérieur de Musique et de Danse de Paris, Mme Laudun Denis compte parmi les plus talentueuses pianistes d’Haïti. Sa carrière l’a menée des principales scènes haïtiennes et du Palais National jusqu’aux salles de concert d’Europe, des Amériques, des Caraïbes et d’Afrique, où elle a offert de très nombreux récitals.

Interprète classique hors pair, Mme Laudun Denis s’est également illustrée tout au long…………………………...lire la suite sur haitilibre.com