La pneumonie, grande tueuse d’enfants

Source Yolande Day | Le Nouvelliste

À travers le monde 15 % des cas de mortalité des enfants âgés entre zéro et cinq ans sont causés par la pneumonie. Un taux dépassant celui du sida, du paludisme et de la rougeole réunis. Dans les décomptes des rapports des hôpitaux du pays, le Ministère de la Santé publique et de la Population (MSPP) a remarqué que la pneumonie est la principale cause de mortalité infantile en Haïti. Des milliers d’enfants de moins de 5 ans sont morts de pneumonie en 2015. Pour sensibiliser la population haïtienne au danger que représente cette pathologie qui affecte le plus les enfants, la Société haïtienne de pédiatrie (SHP) a lancé des messages à la population. Le Dr Florence Siné Saint-Surin convie les parents à appliquer certains conseils qui leur permettront de protéger leurs enfants contre le germe pneumocoque.

Le mouvement du ventre, un signe de détresse respiratoire, est la phase où la pneumonie a atteint son plus haut degré. Chez l’enfant de moins de 5 ans qui présente une toux et/ou une respiration difficile, avec ou sans fièvre, en cas de polypnée ou d’une inspiration au niveau de la paroi thoracique inférieure s’accompagnant d’un repli ou d’une rétraction de la cage thoracique, l’intervention d’un médecin est nécessaire. La présidente de la SHP, le Dr Florence Siné Saint-Surin, exhorte les parents à ne pas laisser les enfants toucher ce stade. Elle encourage les parents à faire ausculter leurs enfants en cas de fièvre, toux, grippe, détresse respiratoire. « La pneumonie est une maladie qui tue les enfants », scande le Dr Florence Siné Saint-Surin.

Dans le souci d’informer la population sur cette maladie, la présidente de la SHP a énuméré une série de mesures à adopter pour contrecarrer la pneumonie, lors d’une conférence de presse donnée le vendredi 10 novembre 2017, à l’occasion de la Journée mondiale de la santé. L’allaitement maternel, la vaccination, le lavage des mains, éviter aux enfants l’exposition à la fumée et le contact des personnes grippées, boire de l’eau tiède en cas de toux, protéger les enfants du froid et de la chaleur, réduire la pollution de l’air dans les habitations sont entre autres les différents conseils prodigués par la présidente de la SHP, qui estime que ces messages sont essentiels pour lutter contre cette pathologie.

Le représentant du Ministère de la Santé publique et de la Population (MSPP), le Dr Reynold Grand Pierre, a réitéré la volonté du ministère de la Santé dans la lutte contre cette maladie. Face à la tendance traditionnelle de certains parents haïtiens, le Dr Grand Pierre croit que……………………………..…lire la suite sur lenouvelliste.com