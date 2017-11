Le cinquième recensement général de la population et de l’habitat en Haïti sera-t-il pour bientôt ?

Écrit par Etzer S. EMILE / Economiste / etzeremile@gmail.com | Radio Vision 2000

L’Institut haïtien de Statistiques et d’informatique (IHSI) vient de recevoir de la Banque interaméricaine de Développement une subvention de huit millions de dollars pour le financement du prochain recensement de la population et de l’habitat en Haïti. Voilà l’essentiel d’un article qui a été publié cette semaine par le journal Le National.

Ce recensement a déjà fait trop attendre. On se le rappelle le dernier en date a été réalisé en 2003, et le nouveau devrait être fait en 2013. Nous accusons donc 4 ans de retard, et l’Etat haïtien retient toujours le prétexte de financement pour ne pas le réaliser. L’argent du trésor a d’autres priorités, comme si les statistiques officielles n’étaient pas cruciales dans la planification des plans de développement.

Bref, pour apporter des solutions viables aux problèmes d’une collectivité, on doit disposer absolument des informations et données clés relatives à ladite collectivité. Nous répétons toujours qu’Haïti a 11 millions d’haïtien mais entre nous, nous savons très bien que c’est une donne estimée et approximative, à partir du recensement de 2003 qui lui avait une marge d’erreur trop élevé proche de l’inacceptable.

Pour reprendre les mots de l’IHSI, le cinquième recensement général de la population et de l’habitat vise à augmenter la production des données socio-économiques et démographiques et leur utilisation par le secteur public, les institutions privées, la société civile et les organisations internationales.

Selon les responsables de la BID, les bénéficiaires directs de ce projet seront les secteurs les plus pauvres de la population puisque l’information fournie par le recensement permettra au gouvernement d’identifier leur localisation géographique, leurs besoins spécifiques et la taille de leur population. Les bénéficiaires principaux seront les utilisateurs des statistiques en Haïti, avec des données actuelles et fiables sur les conditions et les caractéristiques socio-économiques.

Ainsi, l’objectif principal du recensement est de dresser l’état actuel de la population en vue de recueillir et fournir au gouvernement et aux partenaires multilatéraux et bilatéraux des données démographiques et sociales actualisées pour l’élaboration, la mise en oeuvre, le suivi et l’évaluation des politiques publiques, en particulier la stratégie de lutte contre la pauvreté, les politiques sociales et la politique de l’emploi.

Il faut dire qu’au delà de cette subvention de la BID, IHSI doit compter aussi sur deux autres bailleurs de fonds : la Banque Mondiale avec une contribution de 10 millions US, Affaires mondiales- Canada (6,1 millions US) et une contribution locale de 6,4 millions dollars américains.

Tout semble prêt pour lancer ce 5ème recensement. Espérons qu’il corrigera les erreurs de 2003 et sera beaucoup plus crédible et fiable. Le pays doit définitivement développer une culture de statistiques au profit du développement.