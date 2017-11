Astrologie du jour

BELIER

Amour

Vous aurez la bénédiction de Vénus en excellent aspect. Ainsi, votre vie conjugale s’écoulera sans heurt ni tension. Profitez au maximum de ces excellents influx pour consolider vos liens conjugaux et la stabilité de votre couple. Les célibataires, sous l’influence d’Uranus, penseront au mariage, mais n’en finiront pas de peser le pour et le contre. Souvent le passé hantera ceux qui ont connu une mésaventure matrimoniale : ils auront peur de se tromper à nouveau, et cela risque de les bloquer.

Argent

Neptune, astre lié au monde du pressentiment, influencera votre secteur d’argent et formera des configurations positives avec le reste du Ciel. Vous aurez donc intérêt à délaisser la règle à calculs et à vous laisser guider par ce que vous ressentez, que ce soit pour choisir vos placements ou pour décider de vos achats.

Santé

Pensez davantage à entretenir votre santé. Mettez-vous au régime avant qu’il ne soit trop tard. Organisez-vous de façon à pouvoir vivre moins sous pression, plus décontracté, et profiter des plaisirs de la vie.

Travail

Vous serez très motivé pour réaliser vos ambitions professionnelles. Non seulement vous bénéficierez d’un petit coup de pouce de la chance, mais vous saurez aussi exploiter les occasions valables.

Citation

Il n’est pas pire voleur qu’un mauvais livre (proverbe italien).

Famille/foyer

Cet environnement astral à primauté mercurienne influencera favorablement vos relations avec vos enfants. L’ambiance dans votre foyer sera facile et légère. Vous pourrez relâcher sans danger la discipline. Avec vos parents, bonnes relations également.

Vie sociale

Des rencontres fructueuses en perspective, car votre perception vous permettra de reconnaître immédiatement les ondes positives. Ces rencontres auront d’heureuses conséquences durables et stables. Certains d’entre vous se sentiront l’âme mystique. D’autres, surtout ceux du deuxième décan, seront tellement confiants dans la vie que des événements très heureux sur tous les plans ne tarderont guère à se manifester.

Nombre chance

282

Clin d’oeil

N’achetez pas n’importe quoi à n’importe quel prix sous prétexte de retrouver bon moral.

TAUREU

Amour

Célibataire, une excellente journée pour s’engager définitivement et en toute connaissance de cause avec l’être que l’on chérit. Vous saurez manifester votre affection, votre tendresse avec plus d’aisance que de coutume, et aussi prouver physiquement à l’être cher de quel bois vous vous chauffez lorsque vous vous sentez heureux. Si vous vivez en couple, votre vie n’aura rien d’un long fleuve tranquille ! En effet, votre sensibilité exacerbée, votre soif de tendresse jamais étanchée compliqueront les relations avec votre partenaire.

Argent

Tout le monde sait que certaines transactions financières demandent beaucoup de patience et une longue préparation. Si vous allez trop vite en besogne, vous risquez d’avoir de mauvaises surprises. Vos gains et vos revenus pourront connaître un ralentissement ou une diminution. Votre logement réclamera toute votre attention.

Santé

Journée favorable aux guérisons de toutes sortes, organiques ou psychiques. Laissez donc s’envoler soucis, chagrins, problèmes au gré du vent, et soyez le bon diable, le boute-en-train que tout le monde aime.

Travail

Si votre salaire vous paraît insuffisant, vous devez sans attendre en parler à vos supérieurs et voir ensemble comment faire pour réajuster cela. Vous possédez de multiples qualités, à vous de les mettre en valeur.

Citation

Si l’on te donne de la canne à sucre, ne demande pas à être payé pour la manger (proverbe indien).

Famille/foyer

Les devoirs familiaux sont une priorité, mais elles ne devraient pas vous empêcher de vous réaliser. Justement, vous aurez le sentiment d’être l’esclave de vos proches et de n’avoir pas d’existence propre ! Essayez d’avoir une vue juste de votre situation.

Vie sociale

Ne remettez pas à plus tard les démarches importantes que vous avez prévues. Elles se régleront de façon satisfaisante aujourd’hui, car les gens que vous allez solliciter seront bien disposés par la planète Mercure.

Nombre chance

695

Clin d’oeil

Laissez à vos êtres chers un minimum de liberté et d’indépendance.

GEMEAUX

Amour

La planète Vénus, bien positionnée dans votre Ciel, vous aidera à résoudre vos petites difficultés sur le plan conjugal. Les malentendus entre votre partenaire et vous seront rapidement dissipés, et votre Ciel amoureux redeviendra ensoleillé. Célibataire, une rencontre inattendue pourra transformer agréablement votre vie. Ne laissez pas passer cette opportunité. Les mariages bénéficieront de bons aspects : ce sera le moment de convoler en justes noces si vous en aviez déjà caressé l’idée.

Argent

Vous serez en mesure de régler efficacement vos problèmes matériels. Il est vrai que vous adopterez une attitude raisonnable et que vous serez prêt à rogner sur certaines dépenses superflues si les circonstances l’exigent. Ce sera aussi le moment favorable pour réaliser des placements à long terme. Et, pour ceux d’entre vous qui sont concernés par la question de la retraite, des solutions intéressantes pourront être trouvées.

Santé

Votre équilibre physique sera toujours sous la protection efficace de Neptune. Rien à craindre, donc, pour la plupart d’entre vous. Seuls quelques rares natifs pourront, sous l’influence de Mars, se sentir assez fébriles et nerveux. Ils auront intérêt à rechercher le repos et la relaxation.

Travail

A vous les changements et la nouveauté ! Des occasions intéressantes se présenteront sur le plan professionnel ; sachez les exploiter à fond. Mais ne négligez pas pour autant vos tâches routinières.

Citation

Vivre, ce n’est pas être vivant, c’est se bien porter (Martial).

Famille/foyer

Si vous éprouvez des difficultés pour communiquer avec vos enfants, ne laissez pas la situation s’envenimer. N’hésitez pas à faire les premiers pas, à briser le mur d’incompréhension qui se dresse entre vous. Uranus soutiendra vos efforts.

Vie sociale

Vous ne serez vraiment pas à prendre avec des pincettes ! Et pourtant, votre humeur sera capitale dans la bonne marche de vos affaires ou vos relations. Si vous réussissez à canaliser vos énergies brouillonnes et vindicatives, votre potentiel sera à son zénith.

Nombre chance

176

Clin d’oeil

Dérobez-vous temporairement à l’environnement quotidien.

CANCER

Amour

Une journée bien calme en perspective ; les astres vont vous laisser quelques jours de répit côté vie de couple. Vous aurez malgré tout l’impression de faire du surplace avec votre conjoint ou partenaire, vous qui rêvez d’amours enflammées et de passions débordantes. Mais cela vous reposera un peu et vous permettra de faire le point. Célibataire, Vénus en cet aspect vous vaudra une journée agréable sur le plan amoureux. Vous serez d’humeur badine et charmeuse, mais n’aurez peut-être pas très envie d’aller plus loin que le flirt.

Argent

Veillez à ne pas envenimer les différends qui vous opposent à des membres de votre famille ou à vos associés pour des questions d’argent ; laissez le temps prendre le soin d’apporter une solution.

Santé

Neptune en aspect dysharmonique agira de manière assez néfaste sur votre tonus et votre vitalité. Vous n’aurez pas à craindre une maladie ou un accident, mais vous ne devrez pas négliger les signes de fatigue en puisant dans votre capital nerveux. Soyez attentif aux signaux que vous enverra votre corps ; et s’il vous dit stop, obtempérez !

Travail

Neptune en cet aspect vous rendra sans doute plus sensible que d’habitude aux critiques et au regard que vos collègues portent sur vous. Etant donné le nombre de planètes qui vous sont par ailleurs favorables, cet impact ne gênera en rien vos chances de succès. Vos projets auront le vent en poupe, et votre énergie au travail fera merveille.

Citation

Il est plus aisé d’accuser un sexe que d’excuser l’autre (Montaigne).

Famille/foyer

Avec de nombreuses planètes bénéfiques influençant le secteur des enfants, vous pouvez vous attendre à une journée très agréable à vivre si vous avez des enfants. Ils seront en très bonne forme. Vos relations avec eux seront placées sous le signe du bonheur d’être ensemble et du dialogue.

Vie sociale

Accordez à l’amitié plus de place dans votre vie. Si vous n’envisagez que le côté matérialiste, dites-vous que l’amitié peut être un élément concourant à votre réussite professionnelle. Apprenez à écouter les autres et à vous dévouer pour eux. Attention toutefois aux relations trop encombrantes qui risquent de vous nuire ou de vous compliquer l’existence.

Nombre chance

820

Clin d’oeil

Expédiez promptement les affaires courantes pour être à l’aise.

LION

Amour

Vous baignerez dans la félicité conjugale. Ce sera carrément l’extase ! Pour quelques-uns du troisième décan, cependant, ce climat astral pourrait provoquer des événements surprenants dans leur vie amoureuse. Une rupture pourrait s’avérer inévitable. Mais cette séparation serait positive en fin de compte et leur permettrait de devenir libres pour vivre un amour plus gratifiant. Célibataire, faites attention ! Bien souvent, la passion et le désir obscurciront votre jugement. Résultat : vos amours risquent de vous procurer quelques complications ! Soyez vigilant.

Argent

Vous aurez la possibilité de réaliser de bons placements à long terme. Evitez, autant que possible, les opérations boursières aujourd’hui car, sous l’influence de Pluton en mauvais aspect, vous pourriez prendre des risques inutiles.

Santé

Tout ira bien côté santé et forme. Mais, histoire de ne pas trop tirer sur votre résistance nerveuse, Mercure vous conseillera de préférer l’eau pure aux excitants comme le café ou la cigarette. Pratiquer un sort de plein air vous aiderait également à recentrer vos énergies.

Travail

Il est probable que d’importantes décisions doivent être prises aujourd’hui pour orienter votre vie dans un sens favorable en ce qui concerne vos ambitions professionnelles. Prenez conseil auprès de personnes compétentes ; cette démarche ne constituera pas une dépense, mais un investissement.

Citation

La tactique, c’est l’art de se faire demander comme une grâce ce que l’on brûle d’offrir (Daniel Darc).

Famille/foyer

Vos relations avec ceux que vous aimez seront chaleureuses. Vous vous sentirez bien dans votre peau, en particulier si vous appartenez au deuxième décan, et vous aurez envie de faire partager votre joie de vivre à vos proches.

Vie sociale

Il y aura de la déception dans l’air en ce qui concerne les relations sociales. N’abusez pas des réunions mondaines. Une déconvenue est également à prévoir si vous touchez au domaine artistique.

Nombre chance

768

Clin d’oeil

Avant de prendre une décision, prenez le temps d’en mesurer les conséquences, à plus forte raison si vous n’avez pas la possibilité de revenir en arrière.

VIERGE

Amour

Le bon influx de Mercure favorisera l’entente en couple ! Veillez à dialoguer le plus possible avec votre conjoint ou partenaire. Mettez les problèmes à plat, et discutez-en ouvertement. Et puis, sachez rompre avec le train-train quotidien et mettre un peu de fantaisie dans votre vie conjugale. Vous constaterez que la recette est très efficace. Célibataire, seul Saturne aura une influence directe sur votre vie amoureuse en cette journée. Et celui-ci n’est certes pas la planète idéale pour les grands élans amoureux ou les rencontres significatives !

Argent

Vous ferez partie des signes assez protégés sur le plan financier ; ce ne sera vraiment pas le cas de tout le monde, alors profitez-en. Les astres vont en effet vous aider à tirer votre épingle du jeu. En cas de turbulences, vous saurez réagir vite et bien afin d’éviter les difficultés.

Santé

Votre santé n’appellera aucune attention particulière. Mais si vous faites du sport, ménagez vos forces et ne cherchez pas à réaliser des exploits. L’extrême prudence est recommandée à ceux qui pratiquent des sports nautiques, l’élément Eau leur étant un peu néfaste en ce moment.

Travail

Un conflit pourrait éclater avec l’un de vos supérieurs. Cela permettra de débloquer la situation à votre avantage si vous savez faire preuve de calme et de modestie. Rappelez-vous toujours ce bon proverbe arabe : « Quand tu lances la flèche de la vérité, trempe la pointe dans du miel ».

Citation

L’horloge ne peut exister sans horloger (Voltaire).

Famille/foyer

Très peu d’impacts célestes sur votre vie familiale. Ne vous en plaignez pas. D’accord, ce ne sera pas une journée particulièrement passionnante en famille ; mais au moins, vous n’aurez aucun problème grave à redouter.

Vie sociale

Les amitiés auront la vedette aujourd’hui. Les influences lunaires seront propices à la réparation d’un accroc qui vous avait tenu éloigné d’une personne qui vous est chère. Rappelez-vous cependant que « les amitiés renouées demandent plus de soins que celles qui n’ont jamais été rompues » (La Rochefoucauld).

Nombre chance

260

Clin d’oeil

Vous avez certainement des défauts. Accepter des remarques critiques serait le meilleur moyen de les corriger.

BALANCE

Amour

Natif vivant en couple, vous verrez grand. Vous ne connaîtrez plus ni tabous, ni interdits. Aidé par le bel aspect de Vénus, vous mènerez aujourd’hui votre vie amoureuse à votre façon, sans vous soucier du qu’en-dira-t-on. Il est possible que votre conjoint ou partenaire vous fasse une scène mémorable à ce sujet ! Célibataire, l’ambiance astrale ne favorisera guère les entreprises amoureuses. Vous mènerez des aventures compliquées. Risque d’attirance physique intense pour une personne qui ne vous convient pas du tout sur les autres plans.

Argent

Avec cet environnement astral, il sera grand temps de vous occuper sérieusement de la gestion de vos finances et de prendre des mesures énergiques afin de stopper l’hémorragie actuelle. Tâchez de vous limiter strictement aux dépenses indispensables, incompressibles, et de renoncer à tout le reste. En effet, il arrive bien souvent que « c’est pour le superflu que l’on sue » (Sénèque). Vos efforts seront récompensés.

Santé

Vous jouirez d’une bonne forme physique, d’autant mieux que vous économiserez vos forces, en sachant cette fois les organiser parfaitement. Ce sera le moment de vous débarrasser d’une habitude néfaste à votre santé, comme celle de fumer ou de boire de l’alcool, car Saturne soutiendra vos efforts.

Travail

Méfiez-vous du forcing. Si vous voulez atteindre vos objectifs professionnels, allez-y le plus tranquillement du monde, sans bousculer personne. Sinon, vous risquez de vous faire de dangereux ennemis.

Citation

Au vol on connaît l’oiseau (proverbe russe).

Famille/foyer

Au vu des excellents influx de Neptune, vous devrez pouvoir régler en douceur certains problèmes qui embrouillaient vos relations avec vos proches. Entamez des discussions dans le calme et la sérénité.

Vie sociale

Loin de refuser les mondanités, vous les rechercherez. Il faut dire qu’avec cet aspect de Saturne, vous vous sentirez aussi bien à l’aise dans les grandes réunions qu’en petit comité.

Nombre chance

903

Clin d’oeil

Ne vous croyez pas victime d’un mauvais sort.

SCORPION

Amour

Des influences planétaires contrastées. D’un côté, Jupiter et Uranus pourront provoquer d’imprévues disputes en couple. Mais de l’autre, Vénus, la déesse de l’amour, protégera vos amours de tout son pouvoir. Seuls les couples dont l’entente laisse profondément à désirer risquent des difficultés graves. Pour les autres couples, la journée sera marquée par une alternance de bons et de mauvais moments. Quant aux solitaires, ils auront des chances de croiser l’âme soeur avant les douze coups de minuit.

Argent

Vous allez entrer dans une période favorable sur le plan financier. Pluton va vous faire bénéficier de son soutien, protégeant vos investissements et vous aidant à améliorer vos revenus.

Santé

Dopé par trois planètes hyperpositives, vous pourriez, côté vitalité, avoir tendance à présumer de vos forces. Est-ce bien utile d’attendre de tomber d’épuisement pour réagir ? Des massages relaxants vous aideront à recharger vos batteries.

Travail

Vos forces, canalisées dans la voie de la raison, vous permettront de fournir des efforts qui donneront de bons résultats et vous feront aboutir dans vos entreprises. Le climat de désordre et de violence qui vous a agité ces derniers temps n’aura plus prise sur vous. Donnez une forme concrète à vos idées et projets, et prenez le temps de réfléchir à la meilleure façon d’établir des contacts utiles à votre carrière professionnelle.

Citation

La richesse engendre la satiété, et la satiété la démesure (Solon d’Athènes).

Famille/foyer

Comptez sur l’appui de Jupiter pour ne pas vous laisser troubler par l’animosité de l’un de vos voisins. Restez serein face à ses provocations. Et surtout ne répondez pas à ses mesquineries par vos propres mesquineries !

Vie sociale

Contentez-vous des invitations qui vous seront offertes dans votre cadre habituel, car c’est par elles que vous épanouirez votre personnalité et aurez les joies tranquilles que vous saurez apprécier.

Nombre chance

397

Clin d’oeil

Et si vous preniez les choses comme elles viennent, sans vouloir à tout prix diriger les événements ? Le hasard fait parfois mieux que nous ne faisons.

SAGITTAIRE

Amour

Il serait mal venu de chercher à provoquer la jalousie de votre partenaire. Ses réactions risquent d’être très violentes, et ce serait l’escalade de l’agressivité, ou le début de la fin d’une union. Célibataire, si vous venez de connaître un déboire amoureux, soignez votre mise extérieure et repartez à la conquête des coeurs. Sachez que, grâce à la compréhension et à la complicité de Vénus en bel aspect, vous ne tarderez guère à faire la connaissance d’une nouvelle personne dont le charme et le caractère vous enchanteront.

Argent

Le climat astral de la journée incitera à la prudence dans le domaine financier. Vous risquez de ne pas voir les choses comme elles sont en réalité, et de commettre de graves erreurs en vous lançant inconsidérément. Vous pourrez cependant éviter la plupart des déboires possibles en faisant passer la réflexion avant l’action. N’essayez surtout pas de tricher, de jouer au plus fin, en particulier avec le fisc : les dégâts risqueraient d’être considérables.

Santé

Les astres vous rendront très sensible à tout écart de régime alimentaire cette fois. Veillez à ne manger que des produits très sains et à prendre vos repas à des heures très régulières. Ne faites pas d’excès.

Travail

Vos initiatives vous apporteront de multiples satisfactions personnelles, dont une petite promotion dans votre vie professionnelle et ce, en dépit des difficultés et obstacles que vous avez eu à surmonter.

Citation

Il ne peut sortir d’un sac à charbon que ce qu’il y a dedans (Carmontelle).

Famille/foyer

Conseil de Saturne : sachez que vos êtres chers ont besoin que vous leur prêtiez plus d’attention que vous ne le faites en ce moment. Bien sûr, ils savent que vous les aimez, mais c’est tellement mieux de vous l’entendre dire au moins de temps en temps ! D’ailleurs, « ceux-là n’aiment pas qui ne montrent pas leur affection » (Shakespeare).

Vie sociale

Les influx uraniens, qui domineront votre Ciel aujourd’hui, vous procureront la possibilité de pouvoir compter sur l’aide de personnes compétentes et efficaces. Sachez vous montrer digne de leur confiance ; ne négligez pas leurs conseils au profit de ceux de personnes moins bien intentionnées à votre égard et qui vous dirigeraient vers une impasse.

Nombre chance

369

Clin d’oeil

Ne vous laissez pas griser par les promesses de vos projets mirobolants.

CAPRICORNE

Amour

Incité par Mercure, vous prendrez votre courage à deux mains pour aborder avec votre conjoint ou partenaire des sujets délicats, qui provoquaient dernièrement des disputes entre vous. Excellente initiative, qui consolidera vos liens. Célibataire, vous consacrerez beaucoup de temps à l’amour ; mais vous devrez faire preuve de patience et attendre encore quelque temps pour faire une rencontre choc qui bouleversera votre vie comme vous le souhaitez.

Argent

Sur le plan financier, vous gérerez votre budget avec une plus grande rigueur et vous consoliderez progressivement votre situation matérielle.

Santé

Cherchez dès aujourd’hui à vous maintenir en forme par une hygiène de vie quotidienne. Faites de l’exercice et prenez plus grand soin de votre alimentation. Pour certains, poussées allergiques.

Travail

Comme vous aurez foi en ce que vous faites, vous irez décidément de l’avant. Mars bien aspecté sera un excellent aiguillon dans ce sens. Vous serez habile et astucieux.

Citation

Au mariage et à la mort, le diable fait son effort (L.-F. Sauvé).

Famille/foyer

En principe, la vie de famille ne devrait pas connaître de problème. Mais en principe seulement. Il est évident que si vous traversez des difficultés conjugales ou si votre métier vous demande de vous investir davantage, vos relations avec vos proches pourront en être affectées.

Vie sociale

Incité par Mercure bien aspecté, vous voudrez faire plaisir à tout le monde. Cela est très louable, mais songez tout de même à vous-même : on ne vous le reprochera pas. Charité bien ordonnée…

Nombre chance

850

Clin d’oeil

Intéressez-vous beaucoup plus à votre foyer, car c’est là que vous trouverez les éléments nécessaires à votre équilibre et à votre moral.

VERSEAU

Amour

Côté coeur, vous aurez tendance aujourd’hui à refuser de faire des choix clairs, ce qui se traduira par une valse-hésitation qui ne vous aidera pas à vous épanouir. Et qui, bien entendu, sera difficile à vivre pour votre… ou plutôt pour vos partenaires.

Argent

Mars vous rendra exagérément optimiste dans votre métier et vous incitera à sous-estimer les difficultés. Alors, efforcez-vous, même devant des propositions alléchantes, de garder la tête froide et d’examiner à fond le problème.

Santé

Pour être en forme, vous serez en forme, et pour cause : c’est Mars, le concentré d’énergie du Ciel, qui va prendre les commandes de votre secteur santé. Sous pareille escorte, non seulement vous ne tiendrez pas en place, mais vous pourrez même, par moments, vous sentir survolté. Pour évacuer ce surplus de nervosité, le sport est tout indiqué, à condition de respecter l’échauffement.

Travail

Travail en souplesse, à coups de sourires enjôleurs et d’une diplomatie à toute épreuve, vous saurez persuader les plus rebelles. Votre ténacité et votre obstination seront vos meilleurs atouts. Vous réussirez très bien dans n’importe quelle profession.

Citation

Il n’y a point de héros pour son valet de chambre (Madame Cornuel).

Famille/foyer

Vous montrerez une ardeur et une spontanéité difficilement contrôlables dans vos émotions comme dans vos impulsions. Vous serez généreux et exubérant. Vos proches, si longtemps habitués à votre réticence et votre discrétion, n’en reviendront pas. Mais ils ne s’en plaindront nullement !

Vie sociale

Aujourd’hui, un voyage ou des rapports avec l’étranger seront des facteurs enrichissants, au moral comme au matériel. Des échanges commerciaux, des méthodes d’avant-garde, des techniques originales seront à votre portée, et vous en bénéficierez largement si vous en saisissez la valeur.

Nombre chance

544

Clin d’oeil

Utilisez au mieux votre imagination et votre réceptivité dans votre travail quotidien ; vous y gagnerez.

POISSONS

Amour

Vos relations avec votre conjoint ou partenaire seront tendues. Vous aurez besoin qu’il vous manifeste son amour avec ardeur et enthousiasme. S’il ne réagit pas comme vous le voulez – ce sera notamment le cas d’un natif du Taureau -, vous le prendrez fort mal. Essayez de vous mettre à sa place, de l’accepter tel qu’il est, afin de ne pas envenimer la situation. Célibataire, vos amours rencontreront quelques difficultés dues à votre caractère trop entier.

Argent

C’est un fait incontestable : l’argent peut bien rendre notre vie plus confortable à plusieurs égards. Mais c’est à peu près tout ce dont il est capable. Les astres vous conseilleront donc ce jour d’accorder moins d’importance aux gains pécuniaires et de rechercher le contentement et la paix de l’âme. Ils vous diront qu’ « en face du vrai bonheur, les richesses valent l’ombre d’une fumée » (Sophocle).

Santé

Il faudra éviter tout surmenage, car la fatigue ne vous vaudra rien et ne fera qu’entraîner de l’irritabilité. Tâchez alors de prendre un moment de détente en faisant une petite cure de repos ou de soleil, ce qui vous sera bénéfique à tous points de vue.

Travail

Les négociations avec l’étranger seront favorisés. La journée sera bonne si vous avez des actes, des contrats à signer. Mercure vous donnera toute l’habileté nécessaire pour régler les affaires délicates.

Citation

Le zèle des amis est parfois plus néfaste que la haine des ennemis (Friedrich Schiller).

Famille/foyer

Pluton et Neptune, tous deux mal aspectés, pourront semer un certain désordre dans vos relations avec vos proches, soit en raison de questions d’argent, soit parce que vous n’arrivez pas à bien vous faire comprendre ou à comprendre les autres, ce qui sera la cause de malentendus et de bouderies. Avec les enfants, une discipline un peu plus stricte sera certainement nécessaire.

Vie sociale

Les mondanités et les relations superficielles sont susceptibles de vous amuser plus que de coutume. L’influence de votre premier décan sera en effet mis en valeur. Laissez-vous aller un peu, ne serait-ce que pour pouvoir faire les choses sérieuses plus efficacement.

Nombre chance

142

Clin d’oeil

Aidez bénévolement vos proches sans attendre qu’ils fassent appel à vous ; vous y gagnerez plus tard.

