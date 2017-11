Les titres de l’actualité du jeudi 9 novembre 2017 sur RADIO VISION 2000

Près de 2 semaines après la violente attaque armée contre la résidence de Norbert Stimphil, le coordonnateur général du programme « Education pour tous », aucune réaction officielle jusqu’ici de la part de l’Exécutif. Le ministre de la Justice, Me Heidi Fortuné dit n’avoir pas, je cite : la « qualité pour parler de ce dossier ». Fin de citation. Il informe qu’une enquête est en cours ».

Le ministre de la Justice a fait ces déclarations en marge d’une visite au pénitencier national, ce jeudi, en vue de s’enquérir des conditions de détention au plus grand centre carcéral du pays.

A rappeler que Norbert Stimphil avait parlé d’une « attaque officielle » pointant du doigt des membres de l’équipe au pouvoir qui cherchent à avoir le contrôle des fonds de l’EPT.

41 individus ont été arrêtés par les agents de la DCPJ au cours du mois d’Octobre écoulé. Ils sont accusés notamment d’assassinat, de vol de véhicules, de viols sur mineurs, de trafic de drogue et d’association de malfaiteurs, selon le porte-parole adjoint de la PNH, l’Inspecteur principal Gary Desrosiers.

M. Desrosiers a fait état également de la saisie de 4 kg de Cocaïne, 6 Kilogrammes de Marijuana et de la confiscation de 2 véhicules et de 4 pistolets de calibres 9mm.

Des journalistes de Petit Goâve dont le correspondant de Vision 2000, Eugène Raymond, de plus en plus inquiets pour leur sécurité…. Le présentateur de l’Emission « wi se wi, non se non sur THIM FM », propriété de l’ex-député, Jacques Stevenson Timoléon, Ephésien Joseph a communiqué, ce matin, les adresses des confères concernés et demandé à la population de se rendre chez ces derniers au cas où elle serait victime de vols.

Arnold Joassy, Zicout Mackenzy, Pierre Joseph et Eugene Raymond affirment être l’objet de menaces de mort, depuis plusieurs jours, de la part d’individus non identifiés après la signature d’une pétition pour exiger le respect de la vie privée et les principes démocratiques.

L’office de la protection du citoyen et de la citoyenne a procédé, ce jeudi, au lancement d’un concours de texte sur les droits humains. Cette compétition destinée aux élèves de 3e à la Philo et des Etudiants hormis les mémorants vise à promouvoir la culture du respect des droits de l’homme en Haiti.

Lancement, ce jeudi, d’un atelier de travail de 2 jours à l’intention d’une cinquantaine de responsables politiques, autour du financement et de l’institutionnalisation des partis politiques en Haiti. Une initiative du comité de suivi mis en place à cet effet.