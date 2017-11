Haïti – RAPPEL Diaspora : 1ère édition du Symposium sur les industries culturelles haïtiennes

Source HL/ HaïtiLibre

« Thelar Management Group » dont c’est le 15e anniversaire, annonce la 1ère Édition du Symposium sur les Industries Créatives et Culturelles Haïtiennes (SICCH) qui se tiendra du 10 au 11 novembre 2017 à « Florida Memorial University » situé au 15800 NW 42nd Ave, Miami Gardens autour du thème « Vers des Industries Créatives et Culturelles organisées ».

Ce Symposium est le premier de ce genre sur le marché haïtien qui cible les artistes, professionnels et entrepreneurs de nos industries créatives et culturelles. Son objectif est de créer une plate-forme pour les artistes haïtiens de différentes disciplines artistiques, entrepreneurs et professionnels des industries créatives et culturelles en Haïti et dans la diaspora pour aborder efficacement les problèmes liés à leurs industries, afin de promouvoir des collaborations stratégiques pour pouvoir répondre aux demandes du marché international.

« Thélar est fier de lancer ce Symposium qui profitera non seulement