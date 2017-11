Haïti – Actualité : Zapping…

Source HL/ HaïtiLibre

Manifestation avec Jean Charles Moïse ?

L’opposition unifiée a présenté, ce mercredi, le nouveau calendrier de mobilisation contre le pouvoir en place. Elle a fait état d’un sit-in, vendredi, et de 2 journées de manifestations les 14 et 18 Novembre. Aussi, le leader de la plateforme Pitit Dessalines, Jean Charles Moïse qui se trouve actuellement à Cuba pour soigner une infection à l’oreille, devrait prendre part à ces manifestations…



Signature pour l’accessibilité

Signature d’un protocole d’accord entre la Secrétairerie d’Etat à l’Intégration des personnes Handicapées et l’Unité de Construction de Logements et de Bâtiments Publics (UCLBP), pour rendre les bâtiments publics plus accessibles aux personnes à mobilité réduite.



23 ans pour le Ministère à la Condition Féminine

Le Ministère de la Communication informe que « le Ministère à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes a célébré ces 23 ans d’existence autour du thème ‘le Ministère à la Condition Féminine : un acquis des luttes…………………....lire la suite sur haitilibre.com