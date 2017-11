Le MCFDF a soufflé sa 23e bougie

Source Yolande Day | Le Nouvelliste

Le ministère à la Condition féminine et aux Droits des femmes a célébré ses 23 ans d’existence le mercredi 8 novembre 2017. « Le ministère à la Condition féminine et aux Droits des femmes, un acquis à consolider » a été le thème retenu pour cette grande commémoration.

Du 8 novembre 1994 au 8 novembre 2017, 23 ans de luttes et dur labeur pour la promotion et la défense des droits des femmes haïtiennes. Les organisations de femmes, les anciennes ministres, les anciens (nes) directeurs (trices) générales du ministère des femmes, l’actuelle directrice et l’actuelle ministre se sont réunis pour commémorer les 23 ans dudit ministère. Tout en saluant le courage des femmes qui ont combattu pour l’instauration de ce ministère, la ministre à la Condition féminine a félicité le travail accompli par ces aînées. « Le MCFDF est un gain de la lutte des femmes haïtiennes », a déclaré la ministre tout en encourageant les associations de femmes et la société civile à travailler de manière à raffermir et sauvegarder cet énorme acquis.

En se basant sur les principales missions dudit ministère, la ministre des femmes Eunide Innocent a fait savoir que grâce au support de la société civile et l'État haïtien, le ministère a déjà réalisé une partie de sa mission qui est l'élaboration de la politique égalitaire homme-femme dans le pays. Selon la ministre à la Condition féminine, ce pas se révèle d'une grande importance, car il a permis aux autres ministères d'adopter des mesures visant à changer le mode de traitement infligé aux hommes et aux femmes au sein des institutions.