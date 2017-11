Astrologie du jour

BELIER

Amour

Pour être agréable, surtout sur du long terme et au quotidien, la vie à deux suppose des concessions. Le problème, cette fois, c’est qu’avec cet aspect de Pluton, vous ne serez pas disposé à en faire beaucoup. Si votre conjoint est du genre conciliant, il s’en accommodera. Mais, dans le cas contraire, il pourrait vous le reprocher vertement. Célibataire, vous aimez plaire, mais pas forcément rendre des comptes. Pas facile dans ces conditions de trouver une personne qui se plie à votre mode de vie. A défaut de grande passion, les planètes vous proposeront cette fois de jouer la carte de l’amitié !

Argent

Cet aspect de Jupiter sera à l’origine de vos soucis d’argent. Vous devrez vous montrer très vigilant dans vos dépenses afin que vos fins de mois ne tournent pas au cauchemar. Méfiez-vous de la publicité et des promotions ; ne feuilletez surtout pas des catalogues de vente.

Santé

Vous aurez de la vitalité et de l’énergie à revendre. Mais vous ne saurez pas toujours exploiter ce précieux potentiel de façon positive. Tantôt vous vous attaquerez à des projets d’envergure en travaillant dur pour atteindre votre but ; et tantôt vous vous contenterez de jouer les tyrans domestiques !

Travail

Le climat professionnel sera parfois difficile. Toutefois, la planète Saturne vous soutiendra, vous aidant à multiplier les contacts, à rencontrer des gens susceptibles d’être intéressés par vos idées ou vos projets.

Citation

Sois belle si tu peux ; sage, si tu veux ; mais sois considérée, il le faut (Beaumarchais).

Famille/foyer

Il est incontestable que vous êtes un excellent pédagogue avec vos enfants. Vous devrez toutefois vous méfier du risque de les étouffer avec trop de principes rigides et de les surprotéger.

Vie sociale

Les planètes Saturne et Mercure seront mal aspectées aujourd’hui. Ne soyez donc pas étonné si la question religieuse reviendra vous hanter. Devant la multiplicité des religions et le pullulement des sectes, votre scepticisme ne fera que grandir.

Nombre chance

925

Clin d’oeil

Pensez à exploiter vos dons artistiques.

TAUREAU

Amour

Cet environnement astral laisse présager soit une attirance pour quelqu’un qui vient d’ailleurs, soit une inclination pour un natif des Poissons ou du Sagittaire. Il pourra également sonner l’heure de vérité, qui entraînera une séparation douloureuse, une épreuve en relation avec l’étranger, ou une folle passion pour un être plus âgé ou nettement inaccessible.

Argent

Bonnes perspectives financières cette fois, grâce aux planètes qui vous sont dans l’ensemble favorables mais surtout grâce aux étoiles fixes. Deux d’entre elles ont en effet pour principal effet de favoriser l’enrichissement, voire les gains inattendus.

Santé

Remerciez la configuration astrale d’aujourd’hui : ce sera une journée où vous débordez d’énergie et de dynamisme, où tout vous paraît facile, et où même le mauvais temps ne réussit pas à entamer votre bonne humeur.

Travail

Excellents rapports avec votre patron, qui désire vous confier une mission délicate. Il ne regrettera pas d’avoir placé sa confiance en vous car vous saurez faire preuve de diligence. Bons rapports avec vos collègues de travail. Mais gardez un peu de distance vis-à-vis d’un(e) certain(e) collègue afin de prévenir des racontars désagréables.

Citation

Tu as fait beaucoup, si tu t’es accoutumé à la patience (Goethe).

Famille/foyer

Vos relations avec vos proches ne présenteront pas de problème particulier. Les astres vous laisseront les mains libres pour organiser à votre guise votre vie familiale. Si vous avez des enfants, vous aurez tendance à vous montrer un peu plus autoritaire que d’habitude. Vos relations avec les personnes âgées de votre entourage seront équilibrées et chaleureuses.

Vie sociale

Vous aurez le chic pour vous mettre en valeur et vous rendre indispensable. Mais vous serez en même temps tenté de faire du forcing, de vous imposer. Attention ! Vous risquez de faire de l’ombre à quelqu’un.

Nombre chance

268

Clin d’oeil

N’envisagez pas les faits d’une manière trop utopique, ou vous courez au-devant de déceptions.

GEMEAUX

Amour

Afin de préserver l’harmonie de votre couple, vous devrez multiplier les concessions ce jour. Sans quoi, vous n’arriverez pas à vos fins. Même si votre partenaire rentre tard ou sort beaucoup, ne le soupçonnez pas injustement : il aura seulement besoin de se changer les idées, surtout si c’est un Sagittaire. Célibataire, la Lune en cet aspect favorisera les coups de foudre. Mais si l’amour pourra venir de façon soudaine, il pourra aussi partir de la même manière. Vous clamerez que vous en avez assez de votre solitude et que vous désirez fonder une famille.

Argent

A la faveur des bons aspects de Mercure, vous pourrez effectuer des transactions fructueuses. Mais soyez vigilant dans le maniement de l’argent, et accepter les conseils des spécialistes.

Santé

Avec les actuelles turbulences astrales, il est probable que vous sentiez la morosité vous gagner. Alors, envisagez de changer de décor ! En solo, en couple ou entre copains, profitez de vos week-ends ou de vos RTT pour vos échapper où vous voulez. Respirer l’air de la mer ou de la campagne sera aussi bénéfique pour votre corps que pour votre mental. Pensez-y !

Travail

Un grand projet commencera à germer dans votre tête. Accordez-lui la première place, car elle vous aura été insufflée par Mercure. Profitez d’un déplacement pour en poser les bases.

Citation

L’anxiété que nous cause la prévision d’un mal est plus insupportable que le mal lui-même (Daniel Defoe).

Famille/foyer

La vie au foyer sera assez tumultueuse à cause des événements de toutes sortes. Mais une grande compréhension entre vous et votre conjoint permettra d’éviter bien des écueils.

Vie sociale

Les planètes Neptune et Pluton formeront aujourd’hui des aspects critiques dans votre thème. Vous serez particulièrement vulnérable à des pertes ou des escroqueries. Soyez constamment sur vos gardes dans vos rapports avec les autres, qu’ils soient ennemis déclarés ou amis de longue date.

Nombre chance

520

Clin d’oeil

Contentez-vous d’un seul objectif précis à la fois, mais tenez-vous-y avec acharnement.

CANCER

Amour

Le Soleil vous promet une journée pleine de complicité si vous vivez en couple. Pensez à organiser un maximum d’activités en commun, ce sera le meilleur moyen de consolider votre entente. Si vous êtes solitaire, le Soleil en aspect harmonique pourra être favorable à une rencontre décisive.

Argent

Observez la plus grand prudence en matière pécuniaire, car vous serez fortement tenté de dépenser beaucoup plus que vos moyens ne vous le permettent. Pensez à la possibilité de conflits ou de remontrances à la maison, d’ennuis avec votre banquier.

Santé

Mercure influencera votre secteur santé, tandis que votre signe sera sous la bonne garde de Jupiter. C’est dire que vous n’avez pas de quoi vous inquiéter. Mercure vous verra toujours prêt à bouger, même si vos nuits sont parfois courtes. Quant à Jupiter, il veillera sur votre moral comme sur votre résistance physique.

Travail

Vos rapports avec vos collaborateurs, vos associés ou vos supérieurs risquent d’être assez conflictuels. Vous aurez besoin d’imposer votre volonté, de faire passer vos idées. Ce ne sera pas facile.

Citation

Qui n’est pas amoureux n’est pas homme (proverbe persan).

Famille/foyer

Profitez de cette journée faste pour régler définitivement certains problèmes qui provoquent régulièrement des heurts avec votre conjoint ou d’autres membres de votre famille. Ayez le courage d’y aller,mais armez-vous de patience et de compréhension.

Vie sociale

Les escrocs de tout cru seront à l’oeuvre, protégés par les influences astrales. Demeurez vigilant. Quelqu’un ne se gênerait pas pour vous proposer au rabais une affaire en or : la tour Eiffel par exemple !

Nombre chance

873

Clin d’oeil

Ne vous martyrisez pas en vous imposant des objectifs inaccessibles ou des performances impossibles.

LION

Amour

Natifs vivant en couple, vos désirs amoureux les plus puissants pourraient être exaucés, vu la bonne position de Pluton dans votre Ciel. Vous réussirez à créer un climat exceptionnellement chaleureux dans votre foyer. Votre conjoint vous donnera d’éloquentes preuves de son attachement. Célibataire, en amour, vous miserez, plus que jamais, sur la stabilité et le respect de la parole donnée. Voilà une attitude des plus heureuses. Vos efforts porteront bientôt leurs fruits, qui dépasseront vos plus folles espérances.

Argent

Le climat astral touchera particulièrement la vie financière, mais de façon perverse. Des problèmes d’argent se poseront. Ils pourront être résolus si vous faites appel à un organisme de crédit. Ne comptez pas trop sur les amis pour vous dépanner dans ces circonstances difficiles, car « quand le navire est près de sombrer, tous les rats le désertent » (Pline l’Ancien).

Santé

Votre santé n’appellera aucun souci. Les aspects astraux favoriseront la régression ou la guérison des affections auxquelles vous êtes prédisposé : troubles hépatiques, diabète, urémie. Ils vous permettront également de trouver un traitement efficace contre les problèmes de peau, notamment l’acné.

Travail

Les influx de Mars vous donneront une grande autorité dans votre travail. Profitez-en pour accumuler les succès. Ne mêlez pas trop la vie affective et la vie professionnelle : il pourrait s’ensuivre de cruelles déconvenues.

Citation

Là où tant d’hommes ont échoué, une femme peut réussir (Talleyrand).

Famille/foyer

Avec cet aspect de Saturne, vous prendrez votre rôle de parent très à coeur et ne mesurerez pas vos efforts pour aider vos enfants à grandir et à évoluer positivement. Votre sollicitude leur sera très précieuse. Pour quelques natifs, cet impact planétaire se traduira par la naissance d’un enfant.

Vie sociale

Vie sociale animée et prometteuse. Vous rencontrerez des gens qui pourront vous aider d’une façon ou d’une autre, ou vous ouvrir des horizons insoupçonnés. Tâchez d’entretenir ces nouvelles relations, elles vous seront toujours utiles à un titre ou à un autre.

Nombre chance

856

Clin d’oeil

Songez à moderniser votre matériel et aussi vos méthodes de travail.

VIERGE

Amour

Avec Vénus en bel aspect, il est probable qu’au moment où tout le monde sera en train de se débattre contre les impacts négatifs du Ciel, vous serez tranquillement en train de roucouler sur votre branche avec votre conjoint ou partenaire ! Célibataire, profitez vite de cet aspect de Mercure, qui mettra autant de bien-être dans vos amours. Sachez le vivre pleinement en vous disant que même les bonnes choses ont une fin. Faites votre déclaration d’amour maintenant : il est pratiquement certain qu’elle sera acceptée. Et n’hésitez surtout pas à vous marier !

Argent

Pluton, influençant votre secteur argent, vous sera très favorable, vous aidant à réaliser de bonnes opérations financières. De plus, Jupiter, le maître de la chance, va vous aider à améliorer nettement votre équilibre budgétaire. Mais attention à Neptune en aspect dysharmonique, qui risque de vous tendre toutes sortes de pièges. Soyez très vigilant, évitez toute dépense importante et, surtout, ne vous lancez pas dans des spéculations hasardeuses.

Santé

Avec Neptune qui se morfond dans les parages, ce ne sera pas toujours la grande forme. Si vous n’avez pas le courage de faire du sport, optez pour des séances de marche au grand air, sans oublier l’essentiel : de bonnes nuits de sommeil réparateur.

Travail

L’enthousiasme venu de Jupiter vous fera progresser sensiblement dans votre carrière. Vous jouerez bien votre rôle dans une nouvelle distribution. L’astre vous aidera aussi à ne pas perdre le fil.

Citation

C’est magnanimité que de supporter avec douceur une offense (Démocrite d’Abdère).

Famille/foyer

Votre vie familiale pourra se dérouler comme un rêve si vous remplissez une condition essentielle : respecter la liberté de vos proches comme vous voulez qu’ils respectent la vôtre. Si vous vous mettez à vous conduire en tyran domestique, attention aux réactions négatives de ceux-là mêmes que vous aimez le plus au monde.

Vie sociale

Votre Ciel sera clément et aucun nuage ne viendra le ternir. Vous serez en parfaite harmonie avec votre entourage proche. De plus, votre pouvoir de séduction sera à son comble.

Nombre chance

525

Clin d’oeil

Ne soyez pas trop nerveux ; cherchez à vous distraire agréablement et sans arrière-pensée.

BALANCE

Amour

Célibataire, vous aurez envie de collectionner les aventures excitantes. Seulement, au bout du compte, vous n’éprouverez qu’un pénible sentiment d’insatisfaction. Alors, si vous rencontrez une personne sérieuse, et qu’elle s’éprend de vous, ne la repoussez pas. Dans votre vie conjugale, vous rejetterez la routine, les habitudes, et vous compterez sur votre conjoint ou partenaire pour mettre de la fantaisie et du piment dans votre vie ! Hélas, un climat d’instabilité et d’incompréhension risque de s’installer dans votre couple.

Argent

La journée se présentera assez bien sur le plan financier. Ceux qui se sont montrés trop dépensiers dernièrement feront bien de freiner leurs dépenses afin de vite rétablir leur équilibre budgétaire. Comme beaucoup de vous consacreront plus de temps à leur travail qu’à leurs loisirs, cela ne devrait pas être trop contraignant. Pour les amoureux qui craqueraient sur un week-end à Venise, ce sera évidemment plus difficile !

Santé

Mars sera tout bénéfice pour vous. De l’énergie, vous en aurez à revendre. Vous vous sentirez prêt à soulever des montagnes. Aucun obstacle ne vous paraîtra insurmontable. Vous pourrez également vous fier totalement à votre intuition.

Travail

Dans votre travail, vous devrez vous discipliner et prendre un certain recul de façon à préparer le terrain pour des développements futurs. Il faudra écarter tout ce qui peut vous distraire de vos tâches et vous concentrer sur des objectifs précis. Il y aura des efforts à faire, mais ils seront payants en fin de compte.

Citation

Plus on se presse et plus tard on arrive (La Chaussée).

Famille/foyer

Tout devrait bien se passer en famille, à condition de ne pas compromettre la bonne ambiance en vous montrant négatif ou agressif, comme pourrait vous y incliner Neptune mal aspecté. Vos enfants ne comprendraient pas votre attitude et ne pourraient qu’en souffrir.

Vie sociale

Vous bénéficierez d’aspects particulièrement positifs sur le plan relationnel. Il faudra donc profiter de ces bonnes dispositions pour reprendre contact avec des personnes perdues de vue depuis longtemps, surtout si vous avez eu une petite brouille. Ces personnes semblent pouvoir vous être très utiles dans un proche avenir.

Nombre chance

872

Clin d’oeil

Faites un bilan objectif de vos expériences passées.

SCORPION

Amour

Si vous avez connu récemment des déceptions conjugales, cette journée, placée sous la protection de la planète Mercure en bons aspects, vous aidera à réparer les pots cassés et à retrouver votre sérénité. Certains, profondément marqués par leurs épreuves, n’hésiteront pas à tenter le tout pour le tout et à recommencer à partir de zéro leur vie de couple sous de meilleurs auspices. Les célibataires seront moins angoissés et pourront faire aujourd’hui la rencontre de leur vie ; c’est là un délicieux petit conte à l’eau de rose qui les fera planer.

Argent

La prudence s’imposera dans la gestion de vos finances. Prévoyez un budget très serré. Ne jetez pas l’argent par les fenêtres, autrement vous vous retrouveriez rapidement face à des problèmes angoissants !

Santé

Crise de paresse ou vraie fatigue ? Vous n’aurez en tout cas guère envie aujourd’hui de vous remuer. Vous prendrez le temps de vous occuper de votre petite personne, de rêvasser dans votre bain, d’aller au cinéma, de dîner au restaurant. N’ayez surtout pas mauvaise conscience pour tout cela : il est bon de se gâter et de souffler un peu de temps en temps. Attention cependant aux excès de table !

Travail

Les influx planétaires vous donneront un salutaire coup de fouet. Dès le début de la journée, vous pourriez solliciter une augmentation de salaire, ou entreprendre des démarches actives pour obtenir une promotion. Le succès sera assuré.

Citation

Les sanctuaires sont trop étroits pour les chercheurs de Dieu (proverbe arabe).

Famille/foyer

D’heureuses circonstances interviendront en votre faveur, vous permettant d’avoir des relations beaucoup plus harmonieuses et chaleureuses avec vos proches. Cela est d’autant plus vrai si vous êtes né au premier décan.

Vie sociale

Tenez coûte que coûte vos engagements si vous les avez pris. Votre bonne réputation l’exige et, si c’est pénible, cela vous apprendra à ne pas donner votre parole à la légère. Souvenez-vous toujours qu’ « on connaît les hommes à la sueur et à la parole donnée » (proverbe arabe).

Nombre chance

997

Clin d’oeil

Protégez votre espace vital : ne vous laissez pas envahir par vos amis et submerger par leurs bavardages ou leurs problèmes.

Sagittaire

Amour

Pour vous, si votre coeur est encore libre, il y aura du coup de foudre dans l’air aujourd’hui, et vous vous laisserez entraîner dans un tourbillon de passion. Mais, vivant en couple, vous aurez probablement quelque sujet de mécontentement au sujet de votre conjoint ou partenaire.

Argent

Le hasard et les spéculations pourront vous réussir aujourd’hui. Mais ne vous fiez pas à votre seule intuition. Demandez aussi conseil à votre entourage ou à des experts. Ainsi, vous décrocherez peut-être la timbale. N’oubliez pas de consulter votre nombre de chance.

Santé

En venant influencer votre secteur santé, Mars, concentré d’énergie, devrait vous valoir une grande forme, mais aussi, hélas, exposer les plus imprudents d’entre vous à de petits risques accidentels. Pour éviter de transformer votre voiture en stock-car ou de vous brûler si vous cuisinez, agissez avec calme et patience.

Travail

Votre vie professionnelle ne devrait poser aucun problème. Mais un cocktail planétaire va vous donner envie de prendre de l’envergure, d’assumer des responsabilités plus importantes et, surtout, de vous orienter dans une voie qui corresponde mieux à vos souhaits. C’est vous qui prendrez l’initiative et mettrez en place les jalons vous permettant de progresser. Ne précipitez rien : le temps jouera en votre faveur.

Citation

Rien n’est jamais facile, mais rien n’est impossible à celui qui nourrit ses rêves chaque jour (Raymond Vincent).

Famille/foyer

Mercure vous rendra plus communicatif qu’à l’ordinaire. Cela vous vaudra de meilleurs contacts avec votre entourage familial. D’où un climat de confiance se soldera par des résultats très positifs.

Vie sociale

Cette fois, votre vie quotidienne ne se réduira pas au seul cercle familial, car vous accueillerez vos amis, pour partager un repas ou passer quelques moments sous votre toit. Vos proches seront enchantés de ces visites.

Nombre chance

172

Clin d’oeil

Méfiez-vous de vos réactions exagérées, qui vont parfois à l’encontre de vos intérêts.

CAPRICORNE

Amour

Deux mouvements astraux favorables à votre vie conjugale auront lieu. D’un côté, grâce à Mercure, tous ceux d’entre vous qui sortent d’une période d’incompréhension pourront souffler : le bonheur redeviendra enfin accessible. Ensuite, Vénus vous sera très favorable ; grâce à elle, la tendresse et la sensualité seront au rendez-vous. Célibataire, avec Mars, planète du désir, influençant le secteur de vos amours, attendez-vous à vivre une journée de séduction intense, ce qui ne sera pas pour vous déplaire !

Argent

Faites preuve de la plus extrême prudence concernant vos placements boursiers. Vous n’aurez pas la faveur des astres. Dégraissez au maximum votre portefeuille en éliminant toutes les actions à risques.

Santé

Avec cet environnement planétaire, la santé des natifs du signe sera très favorisée. Les malades, mêmes graves, trouveront une bonne possibilité de guérison, peut-être par le biais des médecines dites parallèles ou de nouvelles thérapies. Beaucoup d’entre vous retrouveront une forme éblouissante, sans même comprendre pourquoi. Méfiez-vous cependant de votre péché mignon : la gourmandise. Ne Mangez pas trop gras, trop salé ou trop sucré. Buvez beaucoup d’eau plate.

Travail

Une bonne journée pour montrer de la volonté et de la détermination dans la poursuite de vos aspirations professionnelles. Ne craignez point de suivre votre instinct de combativité, et ne vous laissez pas décourager par les obstacles ou retards à vos projets. Ce sera le moment de fournir les efforts nécessaires à leur réalisation.

Citation

Seul celui qui peut se passer de la richesse est digne d’en jouir (Epicure).

Famille/foyer

La vie de famille sera sans histoire. Vous n’aurez rien de grave à redouter. Mais vos relations avec vos proches seront dans l’ensemble assez monotones. Une exception : vos frères et soeurs, ou cousins et cousines, seront en excellente forme et prêts à resserrer leurs liens avec vous. Si jamais un différend vous oppose à l’un d’entre eux, ce sera le moment d’opérer un rapprochement.

Vie sociale

Il est probable que vous ayez l’occasion de faire une nouvelle rencontre au cours d’un voyage. Et même si vous ne partez pas, il est possible que quelqu’un vienne de loin vous rendre visite. Dans tous les cas, les perspectives paraissent agréables. Mais il convient de ne pas trop rêver.

Nombre chance

191

Clin d’oeil

Voyez les choses avec un grand réalisme, mais sans cynisme ni inquiétude inutile.

VERSEAU

Amour

Si vous n’êtes pas encore enchaîné par les liens matrimoniaux, vous hésiterez beaucoup à vous engager dans le mariage. Allons, du nerf ! Dites-vous bien que cette institution désuète ne comporte pas que des inconvénients. Parmi ses multiples avantages, il convient de citer celui-ci pour vous encourager : « Le mariage nous fait entrer directement au paradis, sans passer par le purgatoire » (Van Minh). Le bonheur actuel des natifs du signe vivant en couple devrait aussi vous donner du courage.

Argent

Vous devrez être très prudent en ce qui concerne vos finances ; ne plaisantez pas sur ce sujet et surtout ne contractez pas de dettes. De nombreuses activités liées aux finances seront particulièrement favorisées cette fois, notamment le commerce et les voyages. Des transactions immobilières pourront enfin aboutir comme vous le souhaitiez.

Santé

Vous auriez toutes les raisons de jouir d’une solide résistance. Pluton, la seule planète à affecter les zones de votre thème qui touchent à la santé, reprend en effet sa marche directe, ce qui l’affaiblira à coup sûr. Cela dit, certains d’entre vous ne seront pas à l’abri d’une baisse de moral, mais qui heureusement sera très passagère.

Travail

Vos rapports avec votre entourage professionnel seront très froids. Vous vous sentirez exclu, voire rejeté, et vous en souffrirez. Et si vous vous montriez un peu plus modeste ?

Citation

Pour te défendre n’attends pas d’être accablé sous les traits de ton adversaire, ni d’avoir les yeux éblouis par ses armes (Mencius).

Famille/foyer

Cette configuration d’Uranus n’est pas négative ; elle risque simplement d’entraîner des bouleversements dans votre vie quotidienne en famille. Mais ce sont souvent des événements heureux qui ont des conséquences : la naissance d’un bébé par exemple, ou un déménagement.

Vie sociale

Euphorie sur le plan relationnel. Vous ferez des rencontres passionnantes, vous verrez de nouveaux visages, vous userez et abuserez de votre pouvoir de séduction accru. Mais il vous sera difficile de vous faire un véritable ami cette fois. Ne soyez pas déçu, car la vraie amitié est une perle très rare.

Nombre chance

780

Clin d’oeil

Ne vous endormez pas sur vos lauriers : continuez vos efforts.

POISSONS

Amour

Une idylle ardente pourrait naître aujourd’hui, sous l’oeil attendri de Vénus. Cependant, vous auriez à surmonter quelques obstacles ou lenteurs avant de réaliser entièrement vos désirs. Si vous êtes seul, la journée tout entière donnera la priorité aux sentiments sérieux et favorisera une union susceptible de résister à l’épreuve du temps.

Argent

Côté finances, vous pourrez compter sur quelques petits coups de pouce de la chance. Ainsi, vous aurez la possibilité de réaliser des opérations financières fructueuses et des placements très rentables.

Santé

Grâce à cette configuration favorable de Neptune et Mars, vous serez capable aujourd’hui de fournir de gros efforts physiques sans fatigue superflue. On aura du mal à vous suivre. En revanche, votre équilibre nerveux pourrait vous poser quelques problèmes : d’une émotivité difficilement contrôlable, vous aurez tendance à suivre vos impulsions. Sachez que le yoga et les arts martiaux vous feront beaucoup de bien à cet égard.

Travail

Dans votre métier, vous voudrez aller toujours plus loin, et aucun obstacle ne parviendra à interrompre votre course en avant. Cependant, ne vous laissez pas griser. Si vous êtes au chômage, vous aurez de grandes chances de trouver un emploi aujourd’hui.

Citation

Le péché dont on se repent est le père de la vertu, mais la vertu dont on se glorifie est la mère du péché (proverbe malgache).

Famille/foyer

Les relations avec certains membres de votre famille risquent d’être difficiles. Votre indépendance d’esprit et votre besoin de liberté ne sont en effet pas du goût de certains de vos proches, plus traditionalistes que vous. Si vous êtes investi de responsabilités parentales, vous devrez faire un effort pour inculquer à vos enfants davantage de discipline.

Vie sociale

En amitié, vous donnerez beaucoup et vous recevrez beaucoup également. Mais parfois l’envie ou la jalousie se cachera derrière des manifestations de sympathie : soyez attentif pour les détecter à temps.

Nombre chance

298

Clin d’oeil

Ne surestimez pas votre savoir-faire, ni vos capacités ; sachez qu’il y a plus fort que vous.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com