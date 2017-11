Haïti – Environnement : Haïti participe à la COP23 à Bonn en Allemagne

La 23ème Conférence des Parties (COP23) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), s’est ouverte cette semaine à Bonn en Allemagne, sous la présidence de la République des Fidji. Elle se déroule du 6 au 17 novembre 2017, soit 25 ans après la Conférence de Rio.

La COP23 se veut être la Conférence des Îles avec comme ambition de viser plus loin, plus vite et tous ensemble. Les pertes et préjudices liés au dérèglement climatique figurent parmi les principales priorités des pays en développement, notamment les petits états insulaires dont Haïti. La COP23, lancée sur le ton de l’urgence, de la solidarité et de l’équité, devra réaliser des progrès significatifs dans l’élaboration des modalités, procédures et lignes directrices pour la mise en œuvre de l’Accord de Paris (AP)

Haïti participe à la COP23 avec une délégation intersectorielle constituée d’une dizaine de techniciens et de décideurs politiques. Elle défend à cette Conférence, aux côtés des autres Pays en Développement et États insulaires :

L’irréversibilité des engagements pris dans le cadre de l’AP ;

La nécessité du rehaussement des ambitions d’atténuation afin d’atteindre l’objectif de l’AP ;

