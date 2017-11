Les titres de l’actualité du mercredi 8 novembre 2017 sur RADIO VISION 2000

Corruption au ministère de l’Intérieur…..L’enquête judiciaire est à une phase très avancée, à en croire le titulaire du MICT, Max Roudolph Saint-Albin qui confirme une douzaine d’arrestations.

L’office de management et des ressources humaines a reçu, mardi, la liste des 50 cadres dont 6 femmes devant constituer le corps d’administrateurs d’Etat, de la part du jury constitué à cet effet. Ces jeunes intégreront, sous peu, l’Ecole Nationale d’administration publique, informe le coordonnateur général de l’OMRH, Josué Pierre Louis.

L’opposition unifiée a présenté, ce mercredi, le nouveau calendrier de mobilisation contre le pouvoir en place. Elle a fait état d’un sit-in, vendredi, et de 2 journées de manifestations les 14 et 18 Novembre.

Le leader de la plateforme Pitit Dessalines, Jean Charles Moise qui se trouve actuellement à Cuba pour soigner une infection à l’oreille, devrait prendre part à ces manifestations, selon son avocat, Maitre Evelt Fanfan.

Un atelier de restitution de l’audit organisationnel du secteur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle a eu lieu, ce mercredi, dans un hôtel à Pétion Ville. Une initiative du gouvernement en partenariat avec la CNSA et l’Union Européenne.

Ce Mercredi 8 Novembre ramène le 23e anniversaire de la création des Ministères à la condition féminine et aux droits de la femme et des haïtiens vivant à l’Etranger.

Au MCFDF, une cérémonie a eu lieu, pour l’occasion, autour du thème : « Le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, un acquis de la lutte des femmes à consolider» alors qu’au MHAVE, il y a eu une conférence-débat et la projection du dernier film documentaire du journaliste Valery Numa : « Chili à tout prix ».

Célébration également, ce mercredi, du 52e anniversaire de l’office national d’assurance-vieillesse. Une messe d’action de grâce a été célébrée pour l’occasion. Le DG de l’institution a renouvelé sa volonté d’offrir de meilleurs services aux assurés.

Le premier ministre Jack Guy Lafontant est invité, le mardi 14 Novembre à la chambre basse en vue de s’expliquer sur la mauvaise qualité des services offerts par les compagnies de téléphonie mobile. Cette décision fait suite à la correspondance adressée récemment, sur ce dossier, par le Député Gary Bodeau au chef du gouvernement.