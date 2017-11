Éphéméride du jour ….., 8 Novembre 1938 // Naissance de Mgr. Louis Nerval Kébreau, Prélat de l’Église catholique

8 Novembre 1938 Naissance de Mgr. Louis Nerval Kébreau, Prélat de l’Église catholique

ÉDUCATION

Escuela Agricola Salesiana, Rép. Dominicaine: Sciences agronomiques

Séminaire de Porto Rico: Études scolastiques, philosophie

Université de Sherbrooke, Québec: Études théologiques

Université de Saint Paul, Ottawa: License en orientation pastorale

PARCOURS ET RESPONSABILITÉS PASTORALES

Ordination sacerdotale: 11 mai 1974, membre des Salésiens de Don Bosco;

Directeur du Collège Dominique Savio et de la communauté salésienne de Pétion-Ville

Délégué provincial des Salésiens de Don Bosco en Haïti

Nommé par le Saint Siège évêque auxiliaire de Port-au-Prince le 27 juin 1986

Ordination épiscopale le 25 Janvier

Président de la Commission épiscopale d’éducation catholique

Recteur du Grand Séminaire Notre-Dame de Port-au-Prince

Nommé par le Saint Siège 3ème évêque du diocèse de Hinche

Président de la Conférence épiscopale d’Haïti:

Nommé le 1er mars 2008 3ème archevêque du Cap-Haitien.

PRIX ET HONNEURS

Prix Notre Dame 2011 pour sa remarquable participation au service civique en Amérique latine

————————————————————————————–

Aujourd’hui, 8 Novembre 2017

313ème jour de l’année, 45ème semaine de l’année

52jours avant la fin de l’année

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée mondiale de l’urbanisme

Journée mondiale de la radiographie

Depuis 2012, les radiologues célèbrent la journée internationale de la radiologie… ce qui, en soi, procède d’une certaine logique.

L’idée de départ de la profession était de mieux mettre en évidence le rôle de l’imagerie médicale dans la médecine moderne.

L’inventeur en connaissait un rayon…

Le choix de la date du 8 novembre ne doit rien au hasard puisque c’est le 8 novembre 1895 que Wilhelm Conrad Röntgen découvrit l’existence des rayons X. Cette découverte, essentielle, lui valût la reconnaissance de la communauté scientifique et le Prix Nobel de physique en 1901.

Les premiers clichés radiographiques ont été réalisés sur des proches du physicien qui ont permis -à leur corps défendant- le développement de la science. L’illustration de cet article est un « Röntgenogram » de la main d’Albert von Kolliker réalisé le 23 janvier 1896.

Internationalisation

Cette journée mérite bien son qualificatif dans la mesure ou elle est portée par la société européenne de radiologie, la société nord-américaine de radiologie et le collège américain de radiologie ainsi que la fédération européenne des sociétés de manipulateurs radio.

——————————————————————————————————————

UN FAIT A RETENIR

8 Novembre 1793 Naissance du musée du Louvre

C’est l’un des plus anciens musées et le troisième plus grand au monde. Le Louvre possède une longue histoire de conservation artistique et historique de la France, depuis les rois capétiens jusqu’à nos jours.

François Ier en 1546 commence la transformation de la forteresse en résidence royale luxueuse.

Le marquis de Marigny, directeur général des Bâtiments du Roi, et son successeur le comte d’Angiviller élaborent alors le projet de faire du Louvre un musée permanent.

………………………………………….——————————————————————————–

HAITI

8 Novembre

1801 Proclamation de Bonaparte aux habitants de Saint Domingue

Alors premier consul, Bonaparte qui déjà ordonné à une flotte, de faire voile pour Saint Domingue, tenta, par une proclamation, de rassurer les habitants de la colonie leur demandant de se rallier au capitaine Leclerc, commandant de la flotte, tout en leur assurant que l’esclavage ne sera pas rétabli.

Sept mois plus tard, ayant appris l’arrestation de Toussaint, il autorisa Leclerc à rétablir l’esclavage.

8 Novembre 1994 Smark Michel devint premier ministre

Nommé le 24 octobre, Smark Michel fut approuvé par le parlement haïtien après d’ardues négociations avec des parlementaires qui ont soutenu le coup d’état du 30 septembre. Il introduisit son cabinet le lendemain. Quatre nouveaux ministères furent créés: Condition Féminine, Haïtiens vivant à l’Étranger, Culture et Sécurité publique.

…………………………………………………………….……………………….

La Pensée du Jour

«Mieux vaut se perdre que de ne jamais partir.»

Proverbe bolivien

——————————————————————————————————————–

PRENOM DU JOUR

Saint Geoffroy mais aussi Jefferson, Jeoffrey, …

Evêque d’Amiens au XIIe siècle, il prend, dans cette ville, le parti de la « Commune » qui s’était formée pour soustraire la ville à la tyrannie des seigneurs. Les Geoffroy sont patients et courageux. Leur couleur : le jaune. Leur chiffre : le 7.

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui

Mercredi 07 Novembre 2017 Pleine Lune

Samedi 18 Novembre 2017 Nouvelle Lune

L’Ere des Scorpion, Comprise entre le 24 Octobre et le 23 Novembre

———————————————————————————————————————

LE CULTUREL CHEZ NOUS

——————————————————————————————————————————-

MIZIK LAKAY

Ray Raymond »absans ou »

Pour découvrir la musique de Ray Raymond »absans ou » cliquezsurle lien qui se trouvesurnotre site :

On découvre ce matin ce morceau vraiment sentimental absans ou.

Ray Raymond, il faut le dire est une voix à surveiller.

———————————————————————————————–

Université Quisqueya- A partir d’aujourd’hui jusqu’au 10 novembre

Semaine du film japonais

Ateliers Jérôme-Jeudi 9 novembre-à partir de 4h

Exposition

Des œuvres d’Alain Trocher (peintre) et de Wilerme Tégénis (scuplteur)

L’exposition « Souplesse et durcissement » se poursuit jusqu’au jeudi 23 novembre 2017.

Yanvalou-Jeudi 9 novembre- à partir de 10h

Concert avec Paul Beaubrun et Zing Expérience

A l’étranger

Florida memorial university-10/11 novembre

1ere edition

Haitian creative and cultural industries symposium

————————————————————–

L’actualité du monde, dans le passé

8 novembre 1895 Découverte du rayon X

Le physicien allemand, Wilhelm Conrad Röntgen, découvre des rayons invisibles de nature inconnue, qu’il appelle rayons X. La découverte, qui permet au savant de réaliser les premières radiographies des os à l’intérieur d’un être vivant, ouvre la voie à la radiologie, en plus d’avoir une très grande importance quant au développement ultérieur de toute la physique. À l’époque, les radiologues ne connaissaient pas les risques de la radiodermite et ne se protégeaient pas contre les rayons. Les patients devaient quant à eux garder la pose pendant plus de 20 minutes. Röntgen recevra en décembre 1901 le premier prix Nobel de physique.

8 novembre 1900 Naissance de Margaret Mitchell

Margaret Mitchell, écrivain américain, auteure d’Autant en emporte le vent

Elle est née à Atlanta dans une famille sudiste. Son seul et unique roman Autant en emporte le vent (roman) (Gone with the wind) fut écrit en trois ans d’un travail ininterrompu. Son roman a obtenu le prix Pulitzer en 1937.

Il fut l’objet d’une adaptation cinématographique en 1939, avec Vivien Leigh (Scarlett O’Hara) et Clark Gable (Rhett Butler).

Le 11 août 1949, après avoir été percutée par un taxi, elle tombe dans le coma.

Elle décède cinq jours plus tard au Grady Memorial Hospital (16 août).

8 novembre 1904 Theodore Roosevelt est élu au poste de président des États-Unis

En 1901, Theodore Roosevelt succède à William McKinley, assassiné, et devient président alors qu’il n’a que 42 ans : il est le plus jeune président des Etats-Unis. Il termine ce mandat entre 1901 et 1904 puis il est élu jusqu’en 1909.

Le 6 septembre 1905, c’est la fin de la guerre entre la Russie et le Japon.

Roosevelt, qui a servi d’arbitre dans ce conflit, reçut le Prix Nobel de la paix le 10 décembre 1906.

8 novembre 1932 Delano Roosevelt devient président des États-Unis

Delano Roosevelt est élu pour la première fois. Il sera le seul président à avoir été élu quatre fois (le nombre de mandats est maintenant limité à deux). Lors de ce premier mandat, il est amené à conduire la lutte contre la Grande Dépression commencée en 1929.

8 novembre 1947 Naissance de Minnie Riperton

Minnie Riperton est une célèbre chanteuse américaine de musique soul. Originaire de Chicago, Minnie Riperton a découvert la chanson au lycée. Elle est remarquée vers l’âge de 16 ans pour sa voix et intègre un groupe composé uniquement de filles. En 1972, elle est remarquée par Stevie Wonder et devient une de ses choristes. Stevie lui produira en 1974 son second album : Perfect Angel qui révélera le tube « Lovin’ You ». « Inside My Love » sort en 1975 et deviendra un classique de la musique soul. Elle sortira un ultime album en 1979 avant de mourir d’un cancer à 31 ans.

8 novembre 1956 Sortie du film « Les dix commandements »

« Les dix commandements » est un film de Cecil B. DeMille avec Charlton Heston, Anne Baxter, Yvonne De Carlo.

Évocation de la vie de Moïse sauvé à sa naissance par la propre fille du pharaon qui avait décidé de mettre à mort tous les nouveaux-nés hébreux, de peur que les fils d’Israel ne deviennent plus nombreux que les Egyptiens. Cecil B. deMille avait déjà tourné une version des Dix Commandements en 1923. Il récidive 30 ans plus tard pour une version démesurée, sept mois de tournage, 100 000 accessoires, des chameaux venus d’Australie, des lotus cueillis en Guinée britannique…

8 novembre 1960 John Fitzgerald Kennedy président des États-Unis

À 43 ans, le jeune sénateur démocrate du Massachusetts, John Fitzgerald Kennedy est élu président des Etats-Unis. Il devient le premier président catholique des États-Unis; il défait son rival républicain Richard Nixon avec la plus petite majorité obtenue lors d’une élection présidentielle depuis 1884: 49,7% des voix contre 49,6%.

novembre 1967 Naissance de Courtney Thorne-Smith

Courtney Thorne-Smith a été rendue célèbre par son rôle d’Alison Parker dans Melrose Place. Sa rivalité avec Amanda (Heather Locklear) et son couple phare avec Billy ont fait du personnage d’Alison un des piliers de la série.

En 1997, après cinq années de bons et loyaux services dans le rôle de la victime alcoolique et naïve, Courtney décide de changer de cap.

8 novembre 1975 Naissance de Tara Reid

Tara Reid est une actrice américaine, née à Wyckoff dans le New Jersey.

American Pie en 1999, film d’humour adolescent au fort succès mettant en scène les déboires sexuels de lycéens, lui confère une notoriété certaine. Par la suite on peut la remarquer dans la série Scrubs aux côtés de Zach Braff (saison 3), où elle marque son personnage par une grande fragilité.

8 novembre 1988 Élection de George Bush

Le républicain George Bush est élu 41e président des États-Unis, l’emportant comme prévu sur son rival démocrate Michael Dukakis. Agé de 64 ans, le vice-président américain a largement construit sa victoire dans le sud du pays, qui s’est rallié unanimement à sa candidature.

Pilote de guerre, il effectua 58 missions dans le Pacifique, lors desquelles, il fut abattu dans son avion à quatre reprises. Quatre fois repêché, la quatrième, le 2 septembre 1944 alors qu’il était en mission au-dessus du Pacifique, son appareil fut abattu par la défense anti-aérienne japonaise et il fut repêché par le sous-marin USS Finback. Suite à ce dernier incident, il fut démobilisé.

L’opération Tempête du désert eut lieu pendant son mandat et avait pour but de déloger les Irakiens, alors gouverné par Saddam Hussein qui avait envahi le Koweït. L’opération fut un succès mais on reprochera plus tard à George Bush de n’avoir pas destitué Saddam Hussein. Même son fils a voulu terminer le travail en attaquant l’Irak.

8 novembre 1993 Céline Dion lance: « The Colour of my Love »

Céline Dion lance en grande pompe son nouvel album, The Colour of my Love, devant quelque 2 000 personnes au Métropolis, à Montréal.. Alors que les médias viennent de rendre publique la relation amoureuse de la chanteuse et de son gérant René Angelil, la dédicace sur le livret du nouvel album proclame: « René, you’re the Colour of my Love ».

8 novembre 1993 Amin Maalouf reçoit le prix Goncourt pour Le rocher de Tanios

Le Rocher de Tanios est un roman d’Amin Maalouf publié le 8 septembre 1993 aux éditions Grasset et ayant obtenu le prix Goncourt la même année.

L’histoire de ce roman tourne autour d’un personnage connu dans tout le Moyen-Orient, et dont nul ne sait s’il fut réel ou légendaire. En effet, Tanios aurait été assassiné et transformé en rocher dans la région de Mont-Liban, rocher sur lequel les enfants ont interdiction de jouer.

8 novembre 1998 Décès de Jean Marais à l’âge de 84 ans

Jean Marais est un acteur français né ‘Jean-Villain Marais’ le 11 décembre 1913 à Cherbourg

Il était aussi un metteur en scène, écrivain, peintre, sculpteur, potier, cascadeur reconnu.

Quelques films :

L’Épervier (1933)

Carmen (1942)

La Belle et la Bête (1945)

Les Chouans (1946)

L’Aigle à deux Têtes (1947) Le

Les parents terribles (1949)

Les Amants de minuit (1953)

Le Comte de Monte Cristo (1953)

Le Guérisseur (1954)

Napoléon (1955)

Si Paris m’était conté (1956)

Capitaine Fracasse (1961)

Fantomas (1964)

Parking (1985)

Beauté volée (1995)

8 novembre 2004 Luck Mervil, « Patriote de l’année »

Le chanteur québécois, Luck Mervil, est nommé ‘Patriote de l’année 2004-2005’

la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, pour son engagement exceptionnel à l’égard de la communauté haïtienne.

8 novembre 2005 La France décrète l’état d’urgence

En France, les émeutes qui embrasent le pays se sont poursuivies pour une douzième nuit consécutive. Le mouvement de violence s’est étendu à l’ensemble du pays. En tout, plus de 1 200 voitures, des écoles, un autobus, une bibliothèque et un gymnase ont été incendiés. Les affrontements entre émeutiers et forces de l’ordre se poursuivent également dans les rues. La veille, 12 policiers ont été blessés après avoir été la cible de projectiles. Plus de 330 personnes ont été arrêtées.

8 novembre 2005 Ellen Johnson Sirleaf est élue présidente du Liberia

Ellen Johnson Sirleaf est une femme politique libérienne, née le 29 octobre 1938. Présidente de la République depuis le 16 janvier 2006, cette économiste formée aux États-Unis est la première femme élue au suffrage universel à la tête d’un État africain. Elle est corécipiendaire du prix Nobel de la paix en 2011.

8 novembre 2006 Démission du Secrétaire à la Défense américaine Donald Rumsfeld

Donald Henry Rumsfeld a été le 21e secrétaire à la Défense des États-Unis, de 2001 à décembre 2006, et le plus âgé à occuper ce poste.

Qualifié d’arrogant, il est avec son adjoint Paul Wolfowitz, un des stratèges de la guerre d’Irak en 2003.

Rumsfeld procède à la création du Bureau des projets spéciaux (Office of Special Plans), placé sous l’autorité directe de Paul Wolfowitz, son secrétaire adjoint et géré par le sous-secrétaire à la Défense, Douglas Feith. Le travail de cette officine fut de falsifier le matériel fourni par la CIA et les renseignements militaires et d’apporter ses propres conclusions à la Maison-Blanche. C’est à ce bureau qu’a été par la suite reproché d’avoir gonflé la menace des armes de destruction massive irakiennes et d’avoir sciemment fourni de fausses informations. Il a été fermé depuis.

Il sera remplacé par l’ancien directeur de la CIA Robert Gates.

8 novembre 2006 Nicaragua

Daniel Ortega reprend le pouvoir!

L’ancien sandiniste Daniel Ortega a été élu président du Nicaragua dès le premier tour de l’élection présidentielle de dimanche avec 38% des suffrages.

Cette nouvelle risque fort de déplaire aux États-Unis, qui ont lutté contre le gouvernement sandiniste d’Ortega pendant les années 80, notamment en finançant les Contras, une guérilla armée. Washington n’a pas réagi à cette élection.

La défaite de M. Ortega à l’élection de 1990 avait mis fin au régime des sandinistes et plusieurs années d’une guerre civile qui a fait 30 000 morts. Il tentait depuis de reconquérir la présidence du Nicaragua.

8 novembre 2009 Décès de Vitaly Ginzburg

Vitaly Lazarevitch Ginzburg (21 septembre ou 4 octobre 1916 à Moscou)[] est un physicien et astrophysicien soviétique puis russe.

Il est considéré comme un des pères de la bombe atomique soviétique.

8 novembre 2010 Larry Smith, président des Alouettes, démissionne

Le président et chef de la direction des Alouettes, Larry Smith, a confirmé lundi qu’il quitterait l’organisation le 31 décembre.

Démentant toute mésentente avec son patron, Smith (59 ans) espère relever de nouveaux défis. «Je crois être en mesure de vivre encore une autre belle aventure professionnelle, a-t-il dit. J’en ai encore dans le réservoir et j’ai envie d’un nouveau défi.

Larry Smith a préféré insisté sur le bilan «positif» de ses 12 années à la tête de l’équipe. «Notre premier défi a été d’assurer la survie de l’équipe et nous l’avons relevé éloquemment comme en témoigne notre série de 105 matchs consécutifs à pleine capacité, a-t-il rappelé.

«Nous avons aidé au développement du football au Québec, créé de nombreux projets philanthropiques, assuré une présence très positive dans la communauté. Et nous venons de compléter le projet du Stade Percival Molson. Je suis très fier du travail accompli au cours de ces 12 années.

8 novembre 2013 Le typhon Haiyan frappe les Philippines

Haiyan (Yolanda), le typhon tropical le plus puissant jamais enregistré, a frappé les Philippines, entraînant des conséquences dévastatrices pour tout le pays et faisant des milliers de morts. Environ 615 000 personnes ont été déplacées et jusqu’à 4,3 millions de personnes ont été touchées, selon sources gouvernementales.

Ce super typhon, équivalent à un ouragan de catégorie 5 sur l’échelle de Saffir-Simpson, a donné des vents de 270 km/h en moyenne accompagnés de rafales à plus de 315 km/h. Il est considéré comme le typhon le plus intense de la saison dans cette région du globe et l’un des plus violents jamais enregistrés.

Formé sous la forme d’une tempête tropicale à l’ouest des Îles Marshall et classé typhon lors de son passage au-dessus des États fédérés de Micronésie, il se dirige ensuite vers l’ouest-nord-ouest ; sa trajectoire le fait passer au-dessus des Palaos, des Philippines, du Viêt Nam, du Laos et du sud de la Chine. Le bilan provisoire au 15 novembre 2013 fait état de plus de 4 000 morts recensés par le gouvernement Philippin, et de dizaines de milliers de personnes souffrant de la faim, devant boire de l’eau non potable et sans abri.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

