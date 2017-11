Doing Business 2018: 181ème sur 190 pays, Haïti n’a pas fait de progrès

Écrit par Etzer S. EMILE / Economiste / etzeremile@gmail.com | Radio Vision 2000

Le rapport Doing business 2018 de la banque mondiale est sortie cette semaine. Cette édition est la 15ème d’une série de rapports annuels mesurant les régulations favorables et défavorables à l’activité commerciale. Doing Business présente des indicateurs quantitatifs sur la réglementation des affaires ainsi que sur la protection des droits de propriété de 190 économies.

Doing Business mesure les réglementations concernant 11 domaines du cycle de vie d’une entreprise. Dix de ces domaines sont inclus dans le classement de cette année sur la facilité à faire des affaires : création d’entreprise, l’obtention d’un permis de construire, raccordement à l’électricité, transfert de propriété, obtention de prêts, protection des investisseurs minoritaires, paiement des impôts, commerce transfrontalier, exécution des contrats et règlement de l’insolvabilité.

Doing Business mesure également la réglementation du marché du travail, ce qui n’est pas inclus dans le classement de cette année. Les données de Doing Business 2018 sont mises à jour en date du 1er Juin 2017. Les indicateurs sont utilisés pour analyser les résultats économiques et identifier les meilleures réformes de la réglementation des affaires, en fonction de l’endroit et de l’objectif.

Voyons les conclusions principales de ce rapport intitulee : « Réformer pour créer des emplois ». Cette publication constate que les entrepreneurs de 119 économies ont vu une amélioration de leur cadre réglementaire local l’année passée. Entre Juin 2016 et Juin 2017, le rapport, qui mesure 190 économies dans le monde, a répertorié 264 réformes affectant l’environnement des affaires. Parmi les réformes visant à réduire la complexité et le coût affectant l’environnement des affaires, celles concernant la création d’entreprises et l’obtention des prêts sont les plus fréquentes en 2016/17. La deuxième réforme la plus commune était celle de l’indicateur commerce transfrontalier. Brunei, la Thaïlande, le Malawi, le Kosovo, l’Inde, l’Ouzbékistan, la Zambie, le Nigéria, Djibouti et le Salvador font partie des économies qui se sont le plus améliorées en 2016/2017 dans les domaines couverts par Doing Business. Ensemble, ces 10 meilleurs pays réformateurs ont mis en œuvre un total de 53 réformes facilitant la pratique des affaires.

Les dix premiers de ce classement sont la Nouvelle-Zélande, Singapour, Danemark, Corée du sud, Hongkong, les Etats-Unis, royaume unis, Norvège, Géorgie et Suède.

Haïti se retrouve en 181eme position, la même place que l’année dernière, donc parmi les 10 derniers pays en termes de facilitation des affaires dans le monde. A rappeler que la Jamaïque est 70ème et la République Dominicaine 99eme. Parmi les 11 composantes du calcul, la pire des notes d’Haïti est pour « démarrer une entreprise », 189 ème sur 190 pays. Nous avons beaucoup à faire à ce niveau pour remonter la pente. Une économie qui ne facilite pas la création, le développement, le financement de ses entreprises, est condamné à rester moribonde et sous-développé.