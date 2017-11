Haïti – Santé : Le PM au 3e Forum de l’Amérique latine sur la réponse au VIH/Sida

Source HL/ TB/ HaïtiLibre

Lundi à l’Hôtel Karibe Convention Center, le Premier Ministre, Jack Guy Lafontant, a participé à la cérémonie d’ouverture du 3e Forum de l’Amérique Latine et des Caraïbes sur le VIH/Sida, qui se déroulait autour du thème « Mettre fin au sida en Amérique latine et dans les Caraïbes vers des objectifs régionaux accélérés et durables ».

Dans son intervention, après avoir salué le courage et la détermination des différents partenaires engagés dans la lutte contre la propagation du Sida, la discrimination et la stigmatisation dont sont victimes les personnes vivant avec le VIH/Sida ; il a réitéré la volonté du Gouvernement de tout mettre en œuvre pour atteindre l’objectif…………………..….lire la suite sur haitilibre.com