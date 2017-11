Haïti – Politique : Nouveau Directeur Général en charge de l’ONI

Source HL/ HaïtiLibre

Lundi Jean Claudy Pierre, le Directeur Général du Ministère de la Justice a procédé à l’installation de Jude Jacques Élibert, nommé par Arrêté Présidentiel en date du 31 octobre 2017, comme nouveau Directeur Général de l’Office National d’Identification (ONI). Il remplace à ce poste Monsieur Wilson Fièvre.

Dans ses propos de circonstance, Jean Claudy Pierre a rappelé l’importance que revêt l’identification des citoyens pour l’Administration Moïse-Lafontant et les résultats remarquables obtenus par le Directeur sortant pour améliorer l’accessibilité du service à la population à l’identité, lui décernant un satisfecit pour le travail accompli.

Tout en évoquant l’utilité et l’importance des Centres de Réception et de Livraison des Documents d’Identité (CRLDI) dans l’amélioration des services d’identité à la population, il a souligné au nouveau Directeur Général les grands défis qui l’attendaient lui rappelant « […] vous n’avez pas une obligation de moyens mais de résultats ! » avant de lui souhaiter courage et succès dans ses nouvelles fonctions.

Le Directeur sortant Wilson Fièvre, a invité le personnel de l’ONI à faire preuve de collaboration « Je compte sur votre dynamisme habituel, votre dévouement et votre professionnalisme pour accompagner…………………….…lire la suite sur haitilibre.com