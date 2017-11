Haïti – Actualité : Zapping…

Deux ex-ministres convoqués au Parquet :

Suite à leur interdiction de sortie du territoire, l’ancien Ministre Camille Edouard Jr. (Justice) et l’ancien Ministre Yves Romain Bastien (Économie), sont convoqués par Me Clamé Ocnam Daméus, le Commissaire du Gouvernement. Romain Bastien le 13 et Camille Édouard le 14 novembre prochain.

BIM : Un triste anniversaire :

Lundi, pour les 10 ans de la Brigade d’Intervention Motorisée (BIM), Michel-Ange Gédéon, le Directeur Général de la Police Nationale d’Haïti (PNH) a rendu une visite bien méritée aux policiers de cette importante unité. L’occasion pour lui d’adresser également ses sympathies aux collègues, proches et amis de la policière Toussaint lâchement assassinée en début de la semaine dernière http://www.haitilibre.com/article-22577-haiti-actualite-zapping.htmlhttp://www.haitilibre.com/article-22579-haiti-securite-le-secretaire-d-etat-deplore-la-repetition-des-assassinats-de-policiers.html et de partager avec eux ses expériences qui devraient leur servir de guide pour faire face aux défis qui les attendent et continuer à faire leur travail avec toute la sérénité.

Le Commissaire Daméus veut voir les statuts du RNDDH :

Me Clamé Ocnam Daméus, le Commissaire du Gouvernement de Port-au-Prince, a envoyé une correspondance à Pierre Espérance, le Directeur exécutif du Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH) pour lui demander de lui faire parvenir une copie des statut du RNDDH. Une demande que Pierre Espérance qualifie d’acte d’intimidation…

La santé de Jean-Charles Moïse s’améliore :

Selon un proche du leader du parti politique de l'opposition radicale « Pitit Desalin » l'état de santé de Jean-Charles Moïse continuerait de s'améliorer à la Havane où il se trouve soigné depuis