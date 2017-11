Les titres de l’actualité du mardi 7 novembre 2017 sur RADIO VISION 2000

Le dossier du TPS pour les haïtiens….. L’Ambassadeur d’Haiti à Washington, Paul Altidor se montre plutôt confiant quant à l’extension de ce programme en faveur de nos compatriotes. Mais il juge peu probable que cette prolongation aille jusqu’à 18 mois comme le souhaite le gouvernement haïtien. La décision finale sera prise au plus tard le 22 Novembre.

Des haïtiens de la diaspora continuent d’exiger de pouvoir jouir de leur droit civil et politique en Haiti en ayant la possibilité de briguer des postes électifs et d’avoir des représentants au parlement Haitien. Ils ont exprimé, une nouvelle fois, cette position lors de plusieurs rencontres, ce weekend, à New York, avec une délégation de la commission spéciale de la chambre basse sur l’amendement de la constitution, présidée par le député Jerry Tardieu.

D’autres rencontres sont prévues avec des haïtiens évoluant notamment au Canada, en République dominicaine, en Europe et dans d’autres états américains afin de recueillir leurs points de vue autour de l’amendement de la loi-mère.

L’ex-ministre de l’Économie et des Finances, Yves Romain Bastien, est convoqué, lundi, au Parquet de Port-au-Prince, dans le cadre d’une enquête judiciaire. L’intéressé affirme qu’il va s’asseoir avec ses avocats afin de décider s’il répondra ou non à l’invitation du commissaire, Clamé Ocnam Daméus.

Des Journalistes de Petit Goâve dont le correspondant de Vision 2000, Eugène Raymond, sont l’objet de menaces de mort depuis plusieurs jours de la part d’individus non identifiés. Ils ont déposé, en ce sens, ce mardi, une plainte contre X au parquet de cette juridiction.

Dans le cadre des efforts visant à reformer l’Etat haïtien, un atelier de restitution de l’audit organisationnel du ministère des travaux publics, transports et communication a eu lieu, ce mardi, au Rit Kinam. Une initiative de l’Office de Management et des Ressources Humaines, OMRH.

Un nouveau directeur Général a été installé, lundi, à la tête de l’ONI, Office National d’Identification. Il s’agit de Jude Jacques Elibert qui remplace à ce poste Wilson Fièvre.

Des employés de la NATCOM ont observé, ce mardi, un arrêt de travail en vue d’exiger un ajustement salarial et de meilleures conditions de travail. Ils déplorent que les démarches entreprises auprès des responsables de la compagnie se soient révélées vaines.