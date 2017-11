93% des exportations dominicaines sont destinées aux Etats-Unis avec le CAFTA-DR

Écrit par Riphard Serent, MPA / Economiste / riphardserent@gmail.com | Radio Vision 2000

Dans le cadre de l’accord de libre-échange entre les Etats-Unis, les pays de l’Amérique Centrale et la République Dominicaine (CAFTA-DR), 93% des exportations dominicaines sont dirigées vers les Etats-Unis et le reste 7% vers les 5 autres pays membres de l’accord, à savoir le Nicaragua, le Costa-Rica, le Guatemala, le Honduras et le Salvador. Cette information provient d’une dernière étude réalisée par le Ministère de l’Industrie, du Commerce et des MPME de la République Dominicaine et rendue publique par le quotidien dominicain Listin Diario.

En ce qui concerne les importations dominicaines à travers cet accord (CAFTA-DR), elles sont réparties de la même manière que les exportations, soit 93% en provenance des Etats-Unis et 7% des autres pays membres de l’accord.

Maintenant si l’on regarde la répartition des exportations par pays vers les Etats-Unis dans le cadre de cet accord de libre-échange, la République Dominicaine (93%) est suivie par le Costa-Rica (70%), c’est-à-dire 70% des exportations du Costa-Rica sont destinées vers les USA, Honduras (65%), Nicaragua (59%), Guatemala (56%) et El Salvador (55%).

Il faut dire que les exportations dominicaines, à travers le CAFTA, se sont élevées à plus de 5 milliards de dollars en 2016, et l’essentiel des produits exportés concerne des équipements médicaux, produits textiles, produits électriques, tabac, chaussures et d’autres produits, selon une étude publiée en Avril dernier par l’Observatoire de la compétitivité du Conseil national de la compétitivité de la République dominicaine, ce qui fait de la République voisine la championne de cet accord par rapport aux autres pays membres au niveau de l’Amérique centrale.

Les autorités dominicaines continuent de profiter pleinement de leurs accords commerciaux avec le reste du monde et de mener des politiques publiques stratégiques qui favorisent un meilleur positionnement du pays sur la scène économique internationale pour des rentrées nettes de devises avec des impacts positifs sur la stabilisation du taux de change.

Haïti de son côté doit vraiment redoubler d’efforts en vue de profiter de ses accords commerciaux avec le reste du monde, en augmentant sa capacité productive, tant en termes de biens qu’en termes de services notamment le tourisme qui représente plus de 90% de nos exportations de services. Haïti doit également repenser sa politique commerciale pour encourager les exportations, mais des exportations diversifiées, car jusqu’à présent plus de 80% de nos exportations totales proviennent seulement du secteur textile, le seul secteur qui bénéficie pleinement d’un accord commercial (bilatéral) avec les Etats-Unis, la loi HOPE.