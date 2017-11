Santé / Sida : Le troisième forum de l’Amérique latine et des Caraïbes, du 6 au 8 novembre 2017, à Port-au-Prince, Haïti

P-au-P, 06 nov. 2017 [AlterPresse] — Le troisième forum de l’Amérique latine et des Caraïbes sur la pérennité de la riposte au Virus de l’immunodéficience humaine/Syndrome immuno-déficitaire acquis (Vih/Sida) se tient, du lundi 6 au mercredi 8 novembre 2017, dans la capitale, Port-au-Prince, apprend l’agence en ligne AlterPresse.

« Mettre fin au sida en Amérique latine et dans les Caraïbes : vers des objectifs régionaux accélérés et durables » est le thème, retenu pour ce forum de début novembre 2017 en Haïti .

Objectif des échanges : développer et mettre en œuvre l’extension rapide d’une réponse pérenne, à la fois efficiente, efficace et intégrée, alignée aux objectifs de développement durable et à l’accès universel à la santé et à la couverture sanitaire universelle.

2,1 millions de personnes vivaient, en 2016, avec le Vih en Amérique latine et dans les Caraïbes, indique un communiqué transmis à l’agence en ligne AlterPresse.

Le nombre annuel de nouvelles infections, parmi les grandes personnes en Amérique latine et dans les Caraïbes, est resté stable depuis 2010 : en 2016 et en 2010, il y avait un nombrel estimé de 120,000 nouvelles infections.

Le dernier appel, pour une réduction nette du nombre de nouvelles infections à Vih et de la discrimination liée au Vih dans la région, a été lancé au cours du deuxième forum de l’Amérique latine et des Caraïbes, le 25 août 2015, par les pays d’Amérique latine et des Caraïbes, qui ont fixé de nouveaux objectifs de prévention à atteindre d’ici l’anné 2020.

Ces nouveaux objectifs de prévention régionaux incluent une baisse de 75 % du nombre de nouvelles infections à Vih, chez les grandes personnes et les jeunes, et le passage à 90 % d’accès aux programmes de prévention du Vih pour les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les professionnelles / professionnels du sexe et les personnes transsexuelles.

Le forum, qui rassemble des experts en finances et en Vih d'Amérique latine, des Caraïbes et du monde entier, fournira