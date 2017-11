Haïti – Actualité : Zapping…

Source HL/ HaïtiLibre

Le Parti politique «Rasamble» dénonce… :

Louise Marcelin la Porte-parole du Parti politique « Rasamble » dénonce les manœuvres de l’opposition qui visent à renverser le Gouvernement au pouvoir. Elle invite l’opposition à dialoguer avec le Chef de l’État autour de la crise et à respecter le mandat du Président Moïse, élu démocratiquement pour 5 ans.

Renforcer le dispositif d’urgence en santé de la reproduction :

Renforcer les capacités de coordinations des institutions sanitaires des départements géographiques du Nord et du Nord-Est d'Haïti, sur le dispositif minimum d'urgence en santé de la reproduction, prévention, réponse aux violences basées sur le genre et sur la prise en charge médicale des cas de viols dans les situations d'urgence humanitaire, tel était l'objectif d'un atelier de formation de 4 jours organisé par le Fonds des nations Unies pour la Population (UNFPA-Haïti) et son partenaire