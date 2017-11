Les titres de l’actualité du lundi 6 novembre 2017 sur RADIO VISION 2000

L’espoir de voir renouveler le TPS pour les haïtiens s’amenuise de jour en jour. Le Secrétaire d’Etat américain Rex Tillerson a recommandé au département de la sécurité Intérieure d’arrêter le programme. La décision finale sera prise le 22 Novembre prochain, a indiqué l’avocate haïtienne, maître Sœurette Michel évoluant aux Etats-Unis précisant qu’en cas de non renouvellement, il n’y aura pas de déportation massive.

Apres avoir interdit à l’ex-Ministre de la Justice, Maitre Camille Junior Edouard de quitter le pays, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Clamé Ocnam Daméus a décidé de l’inviter, le mardi 14 Novembre prochain, au parquet dans le cadre d’une enquête judiciaire.

L’ex-garde de sceaux de la République qui affirme n’avoir pas été formellement touché par cette invitation dit en avoir été informé par un collègue. Il écarte toute possibilité de répondre à cette invitation d’un commissaire dépourvu de moralité et qu’il avait, lui-même, sanctionné pour détournement de corps du délit.

Des dizaines de citoyens issus de plusieurs quartiers de Pétion Ville se félicitent de l’arrestation, vendredi, à Kenscoff, du présumé chef de gang, Enock Pierre, contre lequel ils ont déposé une plainte, ce lundi, à la Direction Départementale de l’Ouest de la PNH. Ils en ont profité pour dénoncer le maire de Pétion Ville, Dominique Saint-Roc qui, selon eux, cherche à faciliter la libération du présumé criminel.

Des accusations rejetées par l’intéressé qui dit n’avoir aucun rapport avec le présumé bandit. Il pointe du doigt certains activistes politiques qui cherchent à lui créer des ennuis.

En Décembre dernier, Dominique Saint-Roc a été accusé d’implication dans une affaire quasi similaire. Il aurait notamment fait libérer le chef de gang, présumé assassin du policier Rigaud Claude Clermont, Jean-Hilaire Ladouceur, alias Lèlè, qui se trouvait au commissariat de Pétion-Ville après son interpellation.

L’opposition annonce la poursuite de la mobilisation contre le pouvoir en place avec l’organisation, vendredi, d’un sit-in devant le palais de Justice pour exiger la libération de ce qu’elle considère comme des prisonniers politiques et des manifestations, le mardi 14 novembre, à Port-au-Prince et dans des villes de provinces, à l’occasion de la présentation, au sénat, du rapport approfondi sur l’utilisation des fonds Petro Caribe.

2 semaines après l’ouverture de la séance à l’extraordinaire, Sénateurs et Députés n’ont encore rien fait à propos du menu de la convocation. Eux qui devraient ratifier des accords internationaux notamment sur la Minujusth et statuer sur un projet de loi et le choix des trois membres devant représenter le parlement au Conseil Électoral Permanent.

Ouverture, ce lundi, au Karibe Convention Center, du 3e forum de l’Amérique Latine et des Caraïbes sur « le Sida » autour du thème: « vers des objectifs régionaux accélérés et durables ». Ces assises s’étendront jusqu’à ce Mercredi ».