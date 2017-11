Éphéméride du jour ….., 6 novembre 1926 // Naissance de Georges Corvington, l’historien de la ville de Port-au-Prince

6 novembre 1926 Naissance de Georges Corvington, l’historien de la ville de Port-au-Prince

Membre de la société haïtienne d’histoire et de géographie, Georges Corvington a rédigé une dizaine d’ouvrages dans lesquels il relate des faits politiques ayant marqué la capitale, mais aussi l’évolution de la première ville d’Haïti dont la population a quadruplé en 50 ans, passant de 500 000 habitants dans les années 1950 à plus de 2 millions au début des années 2000.

« Georges Corvington était l’historien de la ville de Port-au-Prince. Il a consacré de 1963 à 2009 huit textes à la capitale. Il a consacré ses dernières forces à écrire le dernier livre de la série publié en 2009 qui raconte la ville avant la dictature des Duvalier (1957-1986) », relate l’historien Pierre Buteau. Après le séisme de janvier 2010 qui a ravagé la capitale haïtienne tuant plus de 200 000 Haïtiens et détruisant les principaux édifices, Georges Corvington a également publié deux ouvrages consacrés au palais présidentiel et à la cathédrale de Port-au-Prince, tous deux détruits lors du tremblement de terre.

http://www.rfi.fr/culture/20130404-deces-ecrivain-haitien-georges-corvington/

————————————————————————————–

Aujourd’hui, 6 Novembre 2017

310ème jours de l’année, 45ème semaine de l’année

55 jours avant la fin de l’année

Ce jour était officiellement dénommé jour du chervis dans le calendrier républicain français.

Le chervis est un légume oublié apprécié pour sa racine savoureuse.

JOURNEE NATIONALE

République Dominicaine, Tadjikistan, Tatarstan : jour de la Constitution (respectivement en 1884, 1994 et 1992).

Finlande et Suède : journée du patrimoine finno-suédois, journée qui célèbre la culture finno-suédoise et le bilinguisme de la Finlande.

Suède : jour de Gustave II Adolphe de Suède (Gustav Adolfsdagen), commémorant sa mort.

——————————————————————————————————————

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée internationale pour la prévention de l’exploitation de l’environnement en temps de guerre et de conflit armé (ONU)

A l’occasion de la Journée internationale pour la prévention de l’exploitation de l’environnement en temps de guerre et de conflit, le 6 novembre, le secrétaire général des Nations Unies a souhaité faire connaître son message :

Depuis que la guerre existe, l’environnement et les ressources naturelles en sont les victimes silencieuses. Les récoltes sont incendiées, les puits pollués, les sols empoisonnés et les animaux tués. Les objectifs ne sont pas toujours les mêmes : on peut vouloir se procurer un avantage stratégique, démoraliser des populations locales, venir à bout d’une résistance ou tout simplement nourrir ses soldats. Mais, même lorsqu’elles ne sont pas intentionnelles, les conséquences sont toujours catastrophiques. Nous assistons à des actes de destruction purs et simples, notamment le rejet de polluants et de substances dangereuses. Nous sommes témoins de bouleversements sociaux, comme la création de populations de réfugiés qui, à leur tour, mettent plus rudement les ressources à contribution. Et puisque la plupart des conflits se déroulent dans les pays pauvres, nous constatons les ravages économiques infligés par les guerres à des populations vulnérables qui sont les moins outillées pour faire face aux dégâts subis par leur environnement et pour surmonter un ralentissement du développement.

Pendant la guerre du Golfe de 1991, les puits de pétrole du Koweït ont été délibérément incendiés et des millions de litres de pétrole brut ont été déversés dans les voies d’eau. Au Cambodge, 35 % de la couverture forestière a été détruite pendant les 20 ans qu’ont duré la guerre civile et les troubles. Au cours du conflit en Angola, le nombre des animaux sauvages a diminué de 90 % et, pendant la guerre du Viet Nam, des millions de tonnes d’agent orange ont été pulvérisées au-dessus des jungles de ce pays, ce qui a eu pour effet de dépouiller de toute végétation de vastes zones dont certaines ne peuvent toujours pas être cultivées aujourd’hui.

L’environnement est protégé en temps de guerre par un certain nombre d’instruments juridiques, notamment la Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles (1976), la Convention sur les armes chimiques et la Convention sur la prohibition des mines antipersonnel (1997). En outre, le Protocole additionnel I aux Conventions de Genève interdit l’utilisation de » méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou dont on peut attendre qu’ils causeront, des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel » et dispose que » la guerre sera conduite en veillant à protéger l’environnement naturel contre des dommages étendus, durables et graves « . Mais ce qui fait cruellement défaut, ce sont les mécanismes voulus pour assurer l’application de ces conventions. De fait, il faudra peut-être que nous renforcions le chapitre » vert » des règles du droit humanitaire international.

Au niveau pratique, l’ONU réagit de plus en plus activement lorsqu’une guerre entraîne une dégradation de l’environnement : elle s’efforce d’évaluer les dégâts, de nettoyer les zones contaminées et d’aider les pays à se doter des moyens voulus pour gérer leur environnement après le conflit. C’est ce que le Programme des Nations Unies pour l’environnement a fait dans les Balkans et c’est ce qu’il fait aujourd’hui en Afghanistan, en Iraq, au Libéria et dans le territoire palestinien occupé.

Les technologies guerrières et armements modernes continuent à se développer rapidement, ce qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques sur l’environnement. En même temps, on laisse trop de conflits s’envenimer pendant des années, voire des décennies, et épuiser petit à petit les ressources naturelles. Au moment où nous célébrons la Journée internationale pour la prévention de l’exploitation de l’environnement en temps de guerre et de conflit armé, prenons conscience du fait qu’aucune guerre et aucun conflit ne se déroule trop loin de nous pour avoir un effet sur notre environnement, quel que soit l’endroit où nous habitons. Et prenons l’engagement de faire ce que nous pourrons pour lutter contre cette menace commune et pourtant souvent oubliée qui met en péril nos vies et notre bien-être.

http://www.journee-mondiale.com/177/journee-internationale-pour-la-preservation-de-l-environnement-en-temps-de-guerre.htm

——————————————————————————————————————

UN FAIT A RETENIR

6 Novembre

1923 Un brevet d’invention pour le rasoir électrique est accordé Jacob Schick

Les premiers rasoirs qu’il inventa avaient une tête rasante reliée par un fil électrique à un moteur.

Il en fabriqua quand même quelques-uns qu’il vendit par ses propres moyens ou qu’il donna à ses amis. Et c’est ainsi qu’il décida en 1931 de fonder sa propre compagnie. Entre-temps, il avait perfectionné son rasoir pour le rendre plus fonctionnel.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

HAITI

6 Novembre

1883 Décès du général Louis Dufresne

Ministre de la guerre et de la marine du 9 avril 1848 jusqu’à la fin de l’Empire de Daustin 1er., le général Dufresne, sous la présidence de Geffrard, commanda l’arrondissement de Port-au-Prince.

6 Novembre

1987.- Henri Namphy, alors chef du Conseil national de gouvernement (CNG), s’autoproclame commandant-en-chef des Forces armées d’Haiti (FADH)

On est en pleine période électorale, et le général Henri Namphy qui devrait en principe abandonner le pouvoir à l’avènement du nouveau président (prévu au 7 février 1988) veut encore s’y agripper en se nommant le chef des FADH, l’armée étant, à ce moment là, incontournable.

——————————————————————————————————————

La Pensée du Jour

«C’est parce qu’on imagine simultanément tous les pas qu’on devrait faire qu’on se décourage, alors qu’il s’agit de les aligner un à un.»

Marcel Jouhandeau

———————————————————————————————————————

PRENOM DU JOUR

Sainte Bertille mais aussi Léonard …..

Abbesse du monastère de Chelles (Seine-et-Marne) au VIIe siècle. Les Bertille sont dynamiques et fines. Leur Couleur : l’orangé. Leur chiffre : le 4.

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui

Lundi 06 Novembre 2017 Pleine Lune

Samedi 18 Novembre 2017 Nouvelle Lune

L’Ere des Scorpion, Comprise entre le 24 Octobre et le 24 Novembre

———————————————————————————————————————

LE CULTUREL CHEZ NOUS

——————————————————————————————————————————-

MIZIK LAKAY

Paul Beaubrun «Legba blues»

Pour découvrir cette musique de Paul Beaubrun «Legba blues» cliquez sur le lien

https://www.youtube.com/watch?v=_pia1RZIcLY

Paul Beaubrun fait un grand coming-back sur les scènes de chez nous.

Le fils de Manzè et Lolo sera en concert le Jeudi 9 novembre prochain à partir de 10h du soir au Yanvalou.

Zing expérience sera également de la partie.

——————————————————————————————————————————-

IFH- Aujourd’hui-7HPM

Exposition

Enfermé-Libéré

De Paul Junior Casimir dit Lintho et Pauline Lecarpentier

Et pour demain- IFH-7HPM

Ciné mardi

Projection : La prison de l’enfer

Université Quisqueya- A partir d’aujourd’hui jusqu’au 10 novembre

Semaine du film japonais

Ateliers Jérôme-Jeudi 9 novembre-à partir de 4h

Exposition

Des œuvres d’Alain Trocher (peintre) et de Wilerme Tégénis (scuplteur)

L’exposition « Souplesse et durcissement » se poursuit jusqu’au jeudi 23 novembre 2017.

Yanvalou-Jeudi 9 novembre- à partir de 10h

Concert avec Paul Beaubrun et Zing Expérience

——————————————————————————————————————————L’actualité du monde, dans le passé

6 novembre 1814 Naissance d’Adolphe Sax

Il est l’inventeur du saxophone

Adolphe Sax est né à Dinant en Belgique. Son père, Charles Joseph Sax, est un fabricant d’instruments de musique. Adolphe commence à fabriquer ses propres instruments très jeune, en présentant deux flûtes et une clarinette à un concours à l’âge de 15 ans. Après avoir quitté l’école, Sax commence à expérimenter de nouveaux types d’instruments, pendant que son père continue à produire des instruments conventionnels afin de subsister. La première invention importante d’Adolphe est une amélioration de la clarinette basse qu’il brevette à l’âge de 20 ans. Adolphe Sax s’occupe aussi à inventer l’instrument pour lequel il est le plus connu, le saxophone. Le compositeur Hector Berlioz écrit favorablement sur ce nouvel instrument en 1842, mais l’instrument n’est breveté qu’en 1846, après que Sax ait dessiné et exposé une série complète de saxophones. Ces instruments font sa réputation et lui assurent un poste d’enseignant au Conservatoire de Paris. Il meurt à Paris le 7 février 1894.

6 novembre 1861 Naissance de James Naismith

James Naismith est le canadien qui a inventé le basketball. Il est entré à l’Université McGill en 1883 où il devint un athlète accompli. Il était centre de l’équipe de football de McGill. Il s’inscrivit par la suite à l’école de formation internationale de la YMCA, dans le Massachusetts où il devint directeur adjoint de l’éducation physique. Il fallait trouver un sport d’équipe compétitif qui puisse être pratiqué à l’intérieur durant les mois d’hiver, entre la saison de football et celle de base-ball. James Naismith conçut un jeu qu’il proposa à ses étudiants en décembre 1891. Il avait prévu 13 règles simples expliquant surtout le maniement de la balle et définissant ce qu’était une faute. M. Naismith voulait adopter un rectangle d’un pied carré et demi, mais il n’arriva pas à en trouver un à l’école. Le surintendant des bâtiments trouva deux paniers à pêche d’un demi-boisseau qui furent cloués au balcon du gymnase.

6 novembre 1907 Naissance de Donald Hing

Il mit au point une radio portative capable de transmettre la voix, en cas d’urgence. Le nom « walkie-talkie » a été donné par M. Hing en 1941 alors qu’il faisait une démonstration de son appareil à Toronto. Apercevant un soldat équipé du modèle C-18, un journaliste aurait demandé au soldat à quoi servait l’appareil. « Bien… il permet de marcher tout en parlant », et c’est ainsi qu’est né le nom « walkie-talkie », de l’anglais « walk and talk » qui veut dire « marcher et parler ».

6 novembre 1916 Naissance de Ray Conniff

Ray Conniff, né le 6 novembre 1916 et décédé le 12 octobre 2002, était un chef d’orchestre et compositeur américain. On lui doit d’innombrables arrangements de mélodies classiques, contemporaines et de variété internationale interprétés par son orchestre et son chœur. Ce dernier double bien souvent la mélodie quand les paroles sont absentes. Dans ce cas, le chœur s’exprime en musant. Cette structure fait la particularité de la musique de Ray Conniff.

6 novembre 1917 Début de la révolution russe bolchevique

Début de la révolution d’octobre en Russie (nuit du 24 au 25 octobre dans l’ancien calendrier julien, ce qui correspond à la nuit du 6 au 7 novembre).

Dans la nuit du 5 au 6 novembre, 10 000 bolcheviks commandés par le chef du comité militaire révolutionnaire, Léon Trotski, s’emparent des centres névralgiques de Petrograd (ancienne Saint Petersbourg). Lénine et ses hommes pénètrent dans la palais d’hiver où siège la Douma et renversent la monarchie. Le régime tsariste est terminé. Lénine instaure une démocratie socialiste.

Le soir du 6 novembre, le IIème Congrès des soviets se réunit. Il désigne un gouvernement exclusivement composé de bolcheviks qui prend le nom de Conseil des commissaires du peuple. Lénine est président, Trotski est aux Affaires étrangères et Staline s’occupe des nationalités.

6 novembre 1921 Sortie du film The Sheik

Le Cheik (The Sheik en v.o) est un film muet américain réalisé par George Melford sorti en 1921 et adapté du best-seller Le Cheik d’Edith Maude Hull.

A la sortie du film, les critiques sont partagées. Toutefois, Le Cheik remporte un énorme succès (surtout auprès du public féminin) et permet à Rudolph Valentino d’accéder au rang de superstar et de sex-symbol. Le Cheik fait l’objet d’une suite en 1926, Le fils du Cheik, qui obtient le même succès.

6 novembre 1923 Un brevet d’invention pour le rasoir électrique est accordé Jacob Schick

Un brevet d’invention pour le rasoir électrique est accordé au colonel Jacob Schick.

Les premiers rasoirs qu’il inventa avaient une tête rasante reliée par un fil électrique à un moteur.

Il en fabriqua quand même quelques-uns qu’il vendit par ses propres moyens ou qu’il donna à ses amis. Et c’est ainsi qu’il décida en 1931 de fonder sa propre compagnie. Entre-temps, il avait perfectionné son rasoir pour le rendre plus fonctionnel.

6 novembre 1928 Herbert Hoover élu président des États-Unis

Huit mois après l’investiture, la bourse dégringole et l’économie est prise dans une spirale mortelle qui est connue sous le nom de Grande dépression de 1929 (voir 24 et 29 octobre 1929). Hoover annonce qu’il va maintenir le budget fédéral en équilibre, qu’il va réduire les impôts et augmenter les travaux publics, mais il signe aussi la loi Hawley-Smoot qui augmente les droits de douane sur 20 000 articles. Cette loi est souvent accusée d’avoir aggravé la dépression et est sa plus grave erreur politique. Le gouvernement Hoover diminue la quantité d’argent disponible par peur de l’inflation ce qui est aujourd’hui, et dans ces circonstances, considéré comme une erreur par la plupart des économistes. Aux élections présidentielles suivantes, Hoover est largement battu par Roosevelt.

6 novembre 1928 Première enseigne lumineuse installée sur les quatre faces de l’édifice du New York Times

La première enseigne lumineuse clignotante est installée sur les quatre faces de l’édifice du New York Times; d’une longueur de 360 pieds, elle est composée de 14 000 ampoules et de plus d’un million de pieds de fils électriques.

6 novembre 1941 Décès de Maurice Leblanc, 76 ans

Maurice Leblanc né le 11 novembre 1864, est un écrivain et journaliste français, le père d’Arsène Lupin. En 1905, répondant à la demande d’un périodique pour un conte policier, il a écrit L’arrestation d’Arsène Lupin, qui a connu un succès instantané. Le personnage a été le sujet d’une soixantaine de contes et de romans policiers écrits par Maurice Leblanc, qui a reçu la Légion d’honneur.

6 novembre 1970 Inauguration du pont Pierre-Laporte

Le pont Pierre Laporte, qui devait porter le nom du pont Frontenac (personnalité historique canadienne), est inauguré en présence de la veuve de l’ex-ministre assassiné par le FLQ le mois précédent politique. Il relie les deux rives du Saint-Laurent à proximité du pont de Québec mais les six voies de circulation du nouvel ouvrage pourront recevoir quotidiennement 90 000 véhicules, soit cinq fois plus que le vieux pont.

6 novembre 1974 Mike Marshall remporte le trophée Cy-Young

Mike Marshall devient le premier lanceur de relève à remporter le trophée Cy-Young accordé au meilleur artilleur de la Ligue nationale de baseball. Marshall avait été échangé aux Dodgers de Los Angeles par les Expos de Montréal à la fin de la saison précédente.

6 novembre 1975 Moktar Ould Daddah, président entame une «marche verte»

Le roi Hassan II lance la marche verte avec une foule de volontaires, pour le Sahara Occidental; l’Espagne remettra au Maroc cette colonie.

Désireux d’intégrer le Sahara espagnol au Maroc, le souverain marocain Hassan II entame une «marche verte» en traversant la frontière du Sahara occidental. Il est suivi par quelques 350 000 marcheurs volontaires, pour la plupart pauvres et munis uniquement du Coran.

Le Maroc réclame la propriété du Sahara occidental, un territoire colonisé par l’Espagne depuis 1860. Malgré sa faible population, celui-ci attise la convoitise de ses voisins à cause de ses ressources naturelles, particulièrement en phosphates. En août 1974, l’Espagne accepte la résolution des Nations unies (ONU) de 1966 pour la tenue d’un référendum sur l’avenir du Sahara occidental. Selon une mission de l’ONU, la majorité de ses habitants veulent l’indépendance. En 1975, le Maroc soumet la question de ses droits sur le territoire à la Cour internationale de la Haye. Il s’engage à respecter la décision, mais lorsque sa demande est rejetée, le roi Hassan II organise une grande «marche verte» le 6 novembre 1975. À cette occasion, une marée humaine de 350 000 Marocains prend le contrôle symbolique du territoire. Entre-temps, un accord tripartite est conclu avec l’Espagne et la Mauritanie pour le transfert du contrôle du territoire. Il permet à l’Espagne de se retirer, tout en conservant ses investissements dans les mines de phosphates. Selon cet accord, le Maroc reçoit deux tiers du territoire (la partie nord) et la Mauritanie l’autre tiers (la partie sud). Le Maroc prend possession du territoire au début de 1976 et convoque une assemblée de tribus qui reconnaissent sa souveraineté. En 1979, il profitera du départ de la Mauritanie pour annexer la partie sud. Toutefois, l’opposition d’un mouvement indépendantiste, le Polisario, et celle d’autres pays africains (Algérie, Lybie), entraîneront un conflit durable.

6 novembre 1984 Ronald Reagan est réélu président des États-Unis

Le 8 mars 1983, il qualifia l’Union Soviétique d’« Empire du mal » (Evil Empire). Plus tard durant son mandat, alors qu’il parlait en face du mur de Berlin, il mit au défi le leader soviétique Mikhaïl Gorbatchev de détruire le mur.

De nombreux partisans du président Reagan prétendent qu’il a gagné la guerre froide. Les experts considèrent cependant que l’effondrement du communisme en 1989 en Europe de l’Est et en Union Soviétique est imputable à la crise économique du système soviétique et à l’échec des réformes économiques et politiques du président Gorbatchev.

6 novembre 1984 Collin Thatcher coupable

Un politicien de Saskatchewan, Colin Thatcher, est trouvé coupable du meurtre de son ancienne épouse.

Le corps de JoAnn Wilson a été trouvé dans son garage de Regina en 1983. La femme de 43 ans avait été frappée 47 fois avec un objet tranchant, avant d’être abattue d’un coup de fusil à la tête. Le couple sortait d’un divorce difficile et d’une bataille pour la garde de leurs trois enfants.

Thatcher a écopé d’une peine de prison à vie.

En mars 2006 Colin Thatcher a obtenu le droit de faire des visites sans escorte à ses enfants et ses petits-enfants.

En mai 2006, il a une libération de jour, estimant que l’homme de 67 ans représente un risque minime pour la communauté, mais il devra toutes les nuits retourner dans une résidence prévue à cet effet.

6 novembre 1991 Des pompiers canadiens éteignent le dernier feu de pétrole au Koweit

Le dernier des 732 incendies de puits de pétrole du Koweit, allumés par des Irakiens, est éteint par une équipe canadienne.

6 novembre 2003 Exploration spatiale – Voyager aux confins du système solaire

Vingt-six ans après son lancement, la sonde spatiale Voyager a atteint les limites de notre système solaire. La sonde, lancée en 1977, se trouve à plus de 12 milliards de kilomètres de la Terre. Il s’agit d’un endroit où l’influence du Soleil atteint ses limites. La sonde transporte avec elle un vidéodisque comprenant des images de la Terre et des enregistrements en 55 langues destinés à une éventuelle vie extra-terrestre. Voyager devrait continuer à transmettre des données jusqu’en 2020, date à laquelle elle sera à court d’énergie.

6 novembre 2006 De gigantesques icebergs à la dérive en Nouvelle-Zélande

Un phénomène exceptionnel se produit au large de la Nouvelle-Zélande.

Une centaine d’icebergs en provenance de l’Antarctique dérivent à 260 kilomètres au sud de l’archipel de l’océan Pacifique.

Un des blocs de glace mesure deux kilomètres de long par un kilomètre de large.

Les autorités ont émis des alertes et craignent que ces icebergs ne constituent une menace pour le trafic maritime.

La présence d’un nombre aussi important d’icebergs au large de la Nouvelle-Zélande est très inusitée.

La dernière fois que de telles montagnes de glace s’étaient approchées des côtes remonte à 1931.

6 novembre 2007 Afghanistan : 40 morts et 120 blessés dans un attentat suicide

Quarante personnes, dont six parlementaires, sont tuées et 120 blessées, selon un responsable hospitalier, dans l’attentat suicide le plus meurtrier en Afghanistan commis contre des parlementaires en visite dans une usine du nord du pays; l’attentat s’est produit dans l’après-midi dans l’agglomération de Pul-i-Khumri, dans la province généralement calme de Baghlan, à environ 150 km au nord de Kaboul.

6 novembre 2009 Claude Larouche est accusé du meurtre de Natasha Cournoyer

Claude Larouche, 48 ans, a été accusé du meurtre prémédité de Natasha Cournoyer au palais de justice de Montréal.

La procureure de la couronne, Éliane Perreault, a confirmé que Larouche avait été arrêté grâce aux tests d’ADN et à d’autres «preuves circonstancielles». Son profil génétique correspondait à des traces d’ADN prélevées sur le corps de la victime de 37 ans, trouvée morte le 6 octobre à Pointe-aux-Trembles, dans l’est de Montréal. Elle avait disparu cinq jours plus tôt en sortant de son travail, à la Place-Laval. Elle aurait été étranglée.

6 novembre 2012 Élections américaines

Un deuxième mandat pour Obama

Après une longue soirée où la lutte a été serrée dans de nombreux États, le 44e président des États-Unis, Barack Obama, a gagné la bataille du collège électoral et dépassé le chiffre magique des 270 grands électeurs qui lui étaient nécessaires pour obtenir un second mandat à la Maison-Blanche.

Il bat ainsi son rival, le républicain Mitt Romney, qui a refusé de concéder la victoire à son opposant pendant plus d’une heure. Finalement, peu avant 1h du matin, Romney a appelé Barack Obama et a concédé la victoire. Au départ, le problème était les résultats serrés en Ohio, un État décisif où quelques milliers de votes seulement séparent le président Obama du candidat républicain.

Quelques minutes plus tôt, alors que les médias du monde entier confirmaient la victoire d’Obama, celui-ci a pris son téléphone pour s’adresser directement à la population américaine sur Twitter : «Quatre ans de plus! Nous sommes tous ensemble dans cette victoire. C’est comme ça qu’on a fait campagne, et c’est comme ça qu’on est, ensemble. Merci».

6 novembre 2015 Obama rejette le projet Keystone XL

Long de 1900 kilomètres, dont 1400 aux États-Unis, le projet Keystone XL visait à transporter le pétrole canadien des sables bitumineux de l’Alberta jusqu’au centre des États-Unis, dans le Nebraska, d’où il aurait pu rejoindre les raffineries américaines du golfe du Mexique.

Après des années de tergiversations, le président américain Barack Obama a annoncé vendredi le rejet du projet controversé d’oléoduc Keystone XL , mettant en avant le rôle central des États-Unis dans la lutte contre le changement climatique.

En tranchant enfin, plus de six ans après la première demande de permis de construire de l’opérateur canadien TransCanada, M. Obama marque les esprits à moins d’un mois de la conférence de Paris sur le climat (COP21) qui vise à conclure un accord mondial pour enrayer la hausse de la température de la planète.

6 novembre 2015 Crash du vol A321 : attentat

Écrasement du vol A321 en Égypte: l’analyse des boîtes noires fait privilégier la thèse de l’attentat

L’analyse des deux boîtes noires, croisée avec des relevés sur les lieux du crash et l’expérience des enquêteurs, permet de « privilégier fortement » l’hypothèse d’un attentat à l’origine du crash de l’avion russe en Egypte, a annoncé vendredi à l’AFP une source proche de l’enquête.

« Les enquêteurs, au vu des informations des boîtes noires mais aussi de constatations sur les lieux du crash et de leur expérience, privilégient fortement la thèse de l’attentat », poursuit-elle.

« L’hypothèse d’une explosion avec pour origine une défaillance technique, un incendie ou autre, apparaît hautement improbable parce que les enregistreurs auraient sûrement signalé quelque chose avant la rupture et/ou les pilotes se seraient manifestés », dit encore la source.

« Théoriquement, l’hypothèse d’une explosion accidentelle aussi brutale est possible, mais dans les faits elle est de l’ordre du très peu probable », admet-elle cependant, ajoutant: « un avion ne s’arrête pas net comme cela de transmettre des données en pleine altitude de croisière s’il n’y a pas une brutale explosion ».

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Sources: 366jours.free.fr / sudouest.fr / lessignets.fr / fr.news.yahoo.com / alterpresse.org / haiti-reference.com/haitilibre.com/isere-annuaire.com / http://fr.wikipedia.org / http://www.haiticulture.ch / http://www.ephemeride.com / http://www.magicmaman.com/prenom/,adelphe,2006200,10968.asp /