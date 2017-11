Astrologie du jour

BELIER

Amour

La vie amoureuse se déroulera sereinement, sans grand changement. Voilà qui ne devrait pas vous déplaire, à vous qui aimez la stabilité et la sécurité affectives. Seul bémol : si vous êtes seul, la journée ne semble pas propice à la rencontre que vous attendez. Mais patience, cette relative punition ne devrait pas durer éternellement !

Argent

Il y aura un écueil dans le climat astral qui va s’instaurer aujourd’hui. Il s’agira d’une tendance à croire que l’argent seul peut procurer le bonheur et qu’il suffit d’avoir de l’argent pour être heureux. Certes, l’argent peut donner un certain confort matériel et certaines facilités, mais c’est à peu près tout ce dont il est capable. Il faut se rappeler que la plupart des vraies joies en ce monde sont même allergiques à l’argent.

Santé

Votre résistance physique ne sera pas exceptionnelle. Même si vous avez beaucoup à faire, prenez quelques précautions : couchez-vous tôt, et veillez à absorber une dose suffisante de minéraux, notamment de magnésium. Si nécessaire, prenez un peu de magnésium sous forme de comprimés ; cela vous aidera à tenir le coup.

Travail

Cet aspect du Soleil fera craindre des soucis dans la vie professionnelle ou des préoccupations concernant des affaires actuellement bloquées ou menacées. Attention à tout ce qui pourrait, sur le plan légal, vous atteindre : évitez toute infraction aux lois, et n’agissez pas sans vous entourer de conseillers efficaces. Il vous faudra de la patience et de la diplomatie, qualités qu’il vous sera assez difficile de montrer à cause de l’influence inhibitrice de Neptune.

Citation

Les larmes qui coulent sont amères, mais plus amères celles qui ne coulent pas (proverbe irlandais).

Famille/foyer

N’essayez pas d’imposer votre volonté à vos proches. Vous obtiendrez de bien meilleurs résultats en employant la méthode douce, celle de la persuasion.

Vie sociale

Vous sentirez le besoin de vous distraire. Rien ne vous interdit de vous faire de nouvelles relations, encore moins de vous livrer à des recherches plus conformes à vos aspirations les plus intimes.

Nombre chance

398

Clin d’oeil

N’attachez pas trop d’importance à des petits problèmes.

TAUREAU

Amour

Si votre partenaire est particulièrement exigeant, il admettra mal que vous le négligiez pour quelque raison que ce soit. Vous risquez fort d’avoir des altercations avec lui aujourd’hui si vous continuez à le faire passer après vos préoccupations professionnelles. Heureusement, Vénus sera là pour favoriser les tendres réconciliations en fin de journée, surtout s’il y a, en plus, un petit cadeau sous l’oreiller.

Argent

Cela ne va pas vous plaire, mais vous serez obligé aujourd’hui de renoncer à certaines petites joies de l’existence. Mieux vaudra placer votre argent que le dépenser en gadgets très vite inutiles.

Santé

Sous l’égide de Mars bien aspecté, vous prendrez des initiatives très raisonnables, ou vous suivrez les conseils avisés de personnes compétentes en matière de santé. Ainsi, vous vous assurerez d’une vitalité saine, stable, et énergique.

Travail

Le Soleil et Mars, deux astres pleins d’énergie, vont vous aider à vous imposer et à obtenir ce que vous voulez dans votre métier. Attention simplement à ne pas vous montrer trop agressif, ce qui est toujours possible quand on est influencé par Mars.

Citation

Ce que Dieu a fait de mieux, c’est que chacun se trouve bien comme il est (P. Le Goff).

Famille/foyer

Pour le moment, vous apprécierez, plus encore que d’habitude, les joies du foyer. Vous y trouverez le calme qui est si nécessaire à votre bien-être. Tout ira donc pour le mieux sous votre toit.

Vie sociale

Attention à une désinvolture démesurée et à un excès de confiance en vous-même que vous insufflera certainement la planète Pluton en mauvaise position dans votre Ciel. Sachez que ces attitudes, même si elles ne vous causent pas de tort palpable, néanmoins ne vous porteront pas chance.

Nombre chance

370

Clin d’oeil

Maîtrisez vos envies de dépense, sinon vos finances en pâtiront.

GEMEAUX

Amour

C’est un vrai plaisir de vivre avec vous, et votre conjoint ou partenaire pourra le constater. Vous ferez tout pour aplanir les problèmes et faire de votre foyer un havre de paix, dans lequel vous aimez vous retrouver avec l’autre. Si vous parliez depuis un moment de faire des transformations chez vous, Saturne pourrait vous décider à prendre les choses en main. Quant à vous, célibataire, quelqu’un pourrait vous attirer en secret, mais vous hésiterez : vous lancer dans l’aventure ou maintenir l’autre à distance en attenant d’en savoir plus ?

Argent

Attention, ne mélangez pas les questions d’argent avec le sentiments, car cela risque de vous causer des problèmes difficiles à résoudre. Aussi, évitez d’accorder un prêt d’argent, car il est possible qu’il ne vous soit jamais remboursé malgré la bonne volonté réelle du débiteur.

Santé

Avec Mars qui balaiera votre secteur santé comme un cyclone, vous aurez du mal à tenir en place. Pour éviter que votre énergie ne vire à la nervosité, trouvez une activité qui vous permette de vous défouler. Evitez les attitudes risquées, en famille, en amitié, et même dans votre travail ou vos amours. A vous de trouver le juste milieu, entre les remises en question utiles et les provocations gratuites.

Travail

Priorité à la réussite professionnelle ! Vif, alerte, vous parviendrez à imposer votre style très personnel, même si vous travaillez dans une entreprise où l’originalité et l’indépendance ne sont pas bien vues.

Citation

Le mouton isolé est en danger de loup (J. Clarke).

Famille/foyer

Neptune mal aspecté pourra faire naître quelques malentendus dans vos relations avec les personnes âgées de votre famille. Prenez conscience que les vôtres auront besoin de liberté ; ne les étouffez pas.

Vie sociale

Soyez avare de critiques et de reproches, car ils pourraient beaucoup vous desservir cette fois. Vous aurez plutôt intérêt à cultiver des relations utiles, qui vous aideraient à donner une plus grande expansion à vos affaires.

Nombre chance

674

Clin d’oeil

Attachez-vous à régler les conflits intérieurs et les problèmes psychiques qui vous entravent depuis longtemps.

CANCER

Amour

Si vous vivez en couple, vous serez d’humeur très sensuelle, et tous les prétextes seront bons pour prolonger les stations sous la couette. Célibataire, vous vous réjouirez de l’aventure que vous allez collectionner à votre gré aujourd’hui pour peu, naturellement, que vous ayez décidé d’y céder. Jupiter mettra les meilleures chances de votre côté. Et si vous rêvez encore de l’âme soeur, c’est au cours de cette journée qu’il faudra saisir l’opportunité.

Argent

Efficacité ! Ce sera votre mot clé concernant vos finances. Vous vous arrangerez pour faire fructifier vos ressources matérielles et pour optimiser vos placements. Dans ce domaine, vous serez particulièrement bien inspiré.

Santé

Avec le mode de vie trépidant que vous menez depuis si longtemps et avec cet environnement astral des plus perburbants, vous aurez besoin de rééquilibrer vos énergies. L’acupuncture vous serait tout indiquée. Mais sachez que certaines pierres précieuses ou semi-précieuses peuvent aussi avoir une action analogue. Vous avez sûrement entendu parler des bienfaits de la lithothérapie !

Travail

Il serait bon de compter avec les impondérables au lieu de vous entêter à vouloir que les circonstances évoluent selon votre propre logique. « Il faut donner quelque chose au hasard » (Le Roux).

Citation

Le plaisir est le bonheur des fous. Le bonheur est le plaisir des sages (Jules Barbey d’Aurevilly).

Famille/foyer

Toutes vos initiatives concernant la famille ne seront pas forcément accueillies avec la même fougue que celle avec laquelle vous vous exprimez. Ne vous en formalisez pas pour autant. Tenez compte de la personnalité de chaque membre de votre famille, et tout se passera bien. Mais si vous manquez de souplesse et de compréhension, vous obtiendrez l’inverse de ce que vous souhaitez.

Vie sociale

Avec Saturne en mauvaise position dans votre Ciel, vous serez plus solitaire que d’habitude. Et si vous avez envie de voir des amis, ce sera davantage pour discuter de sujets sérieux que pour faire la fête.

Nombre chance

459

Clin d’oeil

Ne cherchez pas à démolir les obstacles, mais à les contourner.

LION

Amour

Pas de planète influençant le secteur vie de couple : voilà qui, à défaut de vous propulser au septième ciel, est au moins garant de la paix des ménages. Entre vous deux, il régnera un climat de compréhension et de partage agréable à vivre. En raison de la présente ambiance astrale, il sera question de patience et de temps concernant les rencontres. Ceux qui viennent de se rencontrer approfondiront tranquillement leurs liens, histoire de ne pas se tromper dans leur engagement. Si une rencontre se présente, vous aurez besoin d’être mis en confiance.

Argent

Avec cet aspect de Mars, vous n’aurez pas de catastrophe financière à craindre, pas plus, d’ailleurs, que de coup de chance à espérer. Votre équilibre budgétaire sera entre vos mains, solide si vous gérez bien vos avoirs, instable si vous cédez à des tentations ruineuses.

Santé

Les influx cosmiques de la journée décupleront votre vitalité. Vous vous sentirez en bonne forme physique, ce qui ne manquera pas d’exercer un excellent effet sur votre moral.

Travail

Le travail ne manquera pas, et vous aurez encore des projets en souffrance dans le placard. Et pourtant vous n’aurez guère les pensées centrées sur vos activités professionnelles. Cela n’aura rien d’étonnant puisque votre coeur fonctionnera à plein régime, ce qui laissera peu de place aux autres domaines de votre existence en ce moment. Tâchez tout de même de garder un certain sens de la réalité.

Citation

Ce n’est pas tant d’être riche qui fait le bonheur, c’est de le devenir (Stendhal).

Famille/foyer

Sous l’impulsion d’Uranus, vous aurez envie d’organiser de grandes réunions de famille et de reprendre contact avec des parents que vous aviez perdus de vue depuis longtemps.

Vie sociale

Vos horizons s’élargiront et vous apporteront de nouvelles façons de voir les choses. Vous vous sentirez magnanime et bienveillant envers tout le monde, y compris vos adversaires les plus coriaces. Plus vous cultiverez cet état d’esprit, plus les bons sentiments et l’amitié fleuriront et vous apporteront des satisfactions.

Nombre chance

182

Clin d’oeil

Ne vous irritez pas, même si cela vous pèse, contre la routine quotidienne.

VIERGE

Amour

Vous accorderez, plus que jamais, une importance capitale à votre vie de couple, et vous ne cesserez de donner de nouvelles preuves d’attachement à la personne qui partage votre couche. Et si des soucis familiaux surviennent, ces épreuves contribueront précisément à renforcer les liens qui vous unissent à l’autre. Célibataire, si vous faites une rencontre agréable ce jour, ne vous engagez pas trop vite, autrement gare aux désillusions ! Mais des changements bénéfiques devraient se produire dans votre vie amoureuse.

Argent

Vos finances vont bénéficier d’une belle protection astrale, puisque c’est le Soleil, astre puissant et bénéfique, qui influencera l’un de vos secteurs d’argent. Ce visiteur devrait vous valoir une période faste avec, pour certains d’entre vous, une véritable embellie, due à une prime ou à une rentrée d’argent inattendue.

Santé

Vous serez en excellente condition physique. Canalisez vos activités et vos efforts : vous en ferez beaucoup plus en vous fatiguant moins. Etablissez un programme de santé que vous pourrez facilement glisser dans votre emploi du temps quotidien. En tout cas, pratiquez la tempérance en toutes choses et faites du sport.

Travail

Quelques perturbations dans votre Ciel. Cela devrait se traduire par des résultats professionnels plus concrets. Les promesses qui ont été faites auparavant pourraient enfin entrer dans une phase tangible. Bonne nouvelle par ailleurs : signature d’un contrat avantageux, contacts agréables.

Citation

Pendant la faveur de la Fortune, il faut se préparer à sa défaveur (Montaigne).

Famille/foyer

Ceux d’entre vous qui ont vu certains de leurs proches traverser des épreuves difficiles dernièrement auront enfin la joie de les voir retrouver l’équilibre, la santé et le sourire.

Vie sociale

Vous auriez tout intérêt à écouter les idées d’autrui. Il y a en effet gros à parier que vous serez en contact, intellectuellement ou professionnellement, avec des personnes brillantes et originales. Même si vous ne partagez pas leur opinion, il y aura quelque chose à en tirer. Acceptez que la chance vienne de l’extérieur : on ne peut pas être toujours décideur !

Nombre chance

696

Clin d’oeil

Tâchez d’être toujours ponctuel à vos rendez-vous.

BALANCE

Amour

Vénus, la déesse du coeur, vous promet des amours agréables et faciles, que vous soyez déjà marié ou encore seul. De son côté, Mars influençant le secteur des rencontres et de la passion, vous rendra facilement inflammable et très sensuel. Mais attention : ne vous laissez pas entraîner dans des aventures trop compliquées ou périlleuses.

Argent

Vous pourriez faire fortune, mais certainement pas cette fois ! En revanche, vous aurez de grandes chances d’arriver à équilibrer votre budget, car vous serez moins tenté que d’habitude de dépenser sans compter. En effet, sous l’influence raisonnable et restrictive de Saturne, vos folles envies fondront comme neige au soleil, et vous saurez vous limiter aux seules dépenses indispensables.

Santé

Bon équilibre physique, en principe. Protégé par Saturne et Pluton bien positionnés dans votre Ciel, vous ne devriez avoir aucune difficulté à faire face à un rythme de vie pourtant assez stressant. Seule ombre au tableau : étant donné l’impact de Vénus sur votre santé, vous devrez veiller à vous protéger efficacement contre les maladies sexuellement transmissibles.

Travail

Journée calme sur le plan professionnel. En fait, vous devrez compter davantage sur les autres que sur vous-même. Contentez-vous de suivre, et un jour viendra où l’on vous redonnera les rênes !

Citation

Quand on a la lune, qu’importent les étoiles (proverbe arabe).

Famille/foyer

Mercure vous promet une ambiance harmonieuse et agréable dans votre foyer. Cependant, pour certains natifs du troisième décan, des soucis au sujet d’un enfant. Mais pas de panique : il ne s’agira de rien de grave.

Vie sociale

Si vous avez des amis en province ou à l’étranger que vous n’avez pas vus depuis longtemps, c’est peut-être le moment d’organiser des retrouvailles. Et Neptune en cet aspect pourrait bien jouer les intermédiaires inspirés.

Nombre chance

656

Clin d’oeil

Faites attention à ce que vous dites : une parole de trop pourrait déclencher un drame.

SCORPION

Amour

Trois planètes bien gentilles conjugueront leurs efforts pour renforcer votre tempérament enflammé. Vous aurez chaud au coeur, et votre conjoint ou partenaire sera ravi de votre ardeur. Les couples même liés depuis de longues années se laisseront emporter dans un tourbillon de passion. Beaucoup de célibataires n’auront pas vraiment envie de se retrouver avec la corde au cou, et ils auront peut-être raison, tant il est vrai que « l’amour est un jardin fleuri et le mariage un champ d’orties » (proverbe finlandais) !

Argent

Vos intérêts financiers seront bien soutenus, et vos affaires devraient connaître une activité supérieure à la normale. Mais ce ne sera pas une raison pour chercher inconsidérément à assouvir votre fringale de dépenses !

Santé

Il est temps que vous entrepreniez de vous discipliner sur le plan alimentaire. Résistez au penchant de vous jeter sur un éclair au chocolat ou sur un chou à la crème dès que vous ressentez la moindre contrariété ou souffrez du moindre déséquilibre affectif !

Travail

Ne vous emballez pas trop vite pour vos projets professionnels grandioses. Gardez les pieds sur terre. Cela vous évitera bien des déceptions. Procédez méthodiquement, sans chercher à brûler les étapes. Souvenez-vous que « c’est toujours l’impatience de gagner qui fait perdre » (Louis XIV).

Citation

Il ne faut pas avoir peur d’être lent, seulement d’être arrêté (proverbe chinois).

Famille/foyer

Jupiter sera toujours favorable à la vie de famille, mais il agira plus précisément sur tout ce qui touche à vos enfants. Quel que soit leur âge, vous passerez de bons moments avec eux, prenant un profond plaisir à les voir grandir. Pour certains natifs, cet impact favorable de Jupiter va tout simplement se traduire par la naissance d’un enfant.

Vie sociale

Vos relations avec vos amis seront à la fois insolites et enrichissantes. Les circonstances vous conduiront à voir sous un jour nouveau les personnes que vous côtoyez pourtant quotidiennement.

Nombre chance

302

Clin d’oeil

Modérez vos ambitions, car « le surplus rompt le couvercle » (Baïf).

SAGITTAIRE

Amour

Vous aborderez cette fois-ci une journée où, par l’action insidieuse de Pluton, les retournements de situations ne seront pas rares. Comme toujours, ceux et celles qui auront su prévoir figureront parmi les privilégiés. Faites bien attention à tout ce qui touche aux finances, car les problèmes d’argent seront souvent une source de conflits musclés entre les amoureux et plus encore entre les partenaires d’un couple.

Argent

Certaines situations très inconfortables vont enfin se débloquer. Si vous aviez de graves ennuis financiers dernièrement, vous commencerez à entrevoir des solutions à ces problèmes. Mais soyez encore très vigilant quant à vos dépenses.

Santé

Vous aurez Mars dans votre manche ! Alors, les mécanismes de défense de votre organisme seront forcément efficaces et vous aideront à combattre microbes et virus de tous bords. Attention cependant aux chutes susceptibles d’entraîner des foulures ou des fractures, surtout dans l’après-midi.

Travail

Avec cet aspect de Pluton, vous devrez faire face à des défis dans votre métier. Au programme : des efforts importants sans contrepartie évidente, et, pour certains, des changements qui demanderont un grand effort d’adaptation.

Citation

Le chat mordu par un serpent craint même une corde (proverbe arabe).

Famille/foyer

L’ambiance astrale de la journée vous amènera à prendre d’importantes décisions pour résoudre un problème familial majeur. Si votre foyer a traversé une petite crise ces derniers temps, vous devrez faire de grands efforts pour que tout rentre dans l’ordre ; avec de la bonne volonté et de la ténacité, vous réussirez.

Vie sociale

Méfiez-vous d’une agressivité que vous n’arriverez pas toujours à contrôler ou qui vous reviendra en boomerang. Vos propres réactions vous déconcerteront parfois.

Nombre chance

371

Clin d’oeil

Soyez aux aguets de tout ce qui se passe autour de vous.

CAPRICORNE

Amour

Les tendances astrales indiquent que votre vie conjugale sera chatoyante. Il vous sera alors plus facile de maintenir dans votre couple un climat d’harmonie et d’euphorie. Célibataire, le Ciel se dégagera pour vos amours. Tout d’abord, Vénus se révélera très favorable. Ensuite, Pluton se fera votre complice. Avec la rencontre que vous allez faire, vous ne vous sentirez plus du tout en quarantaine !

Argent

Le secteur argent continuera à être protégé. Vous aurez encore l’occasion de bénéficier d’opportunités intéressantes. Si vous avez une décision financière importante à prendre, concernant un achat, un placement ou un investissement, ce sera le moment. Vous aurez tous les atouts en main pour faire le bon choix.

Santé

Côté santé, vous vous ferez beaucoup de souci pour des symptômes qui sont sans valeur réelle. Vous aurez plutôt intérêt à surveiller votre équilibre nerveux et appliquer votre imagination débordante à des choses plus constructives. Refusez de vous laisser envahir par un certain sentiment de culpabilité lorsque vous vous portez bien.

Travail

Dans le travail, vous devez vous attendre une fois de plus à des contretemps dus à Uranus, ainsi qu’à une certaine confusion provoquée par Neptune. Le Soleil, lui aussi contrariant, ne va rien arranger : au moment où il faudrait vous adapter aux changements sans faire de vagues, il va vous pousser à revendiquer haut et fort une reconnaissance que l’on n’est pas disposé à vous accorder !

Citation

Ane paré de satin est toujours âne (proverbe persan).

Famille/foyer

Vie de famille satisfaisante. Vos parents vous aideront à concrétiser certains de vos projets, tandis que vos enfants se montreront inventifs et bien dans leur peau. Si l’un d’entre eux doit passer un examen, n’ayez crainte : il devrait s’en sortir haut la main.

Vie sociale

Vous vivrez une journée pleine de contradictions. Vous craignez la solitude, et pourtant vous ne raterez pas une seule occasion de critiquer vos amis. Vous trouvez votre entourage trop envahissant, mais vous ne pourrez pas vous en passer !

Nombre chance

725

Clin d’oeil

Sachez que ce qui vous paraît inutile est peut-être primordial.

VERSEAU

Amour

Vénus, la planète de l’amour, et Mars, le maître du désir, vont vous offrir une embellie sur le plan conjugal. L’horizon sera vraiment dégagé, et votre vie de couple sera harmonieuse et agréable. La présente journée, placée sous la férule de Vénus, offrira aux célibataires de très bonnes perspectives amoureuses. Ils n’auront pas à ramer encore beaucoup avant de pouvoir goûter pleinement aux plaisirs de l’amour.

Argent

Il faudra veiller à ne pas vous laisser entraîner dans une forme quelconque de spéculation ou de jeu, car contrairement à votre habitude, vous serez enclin à prendre des risques qui vous exposeront davantage à des mécomptes qu’à de plantureux bénéfices.

Santé

Votre résistance physique sera excellente grâce au bon influx neptunien. Vos pourriez très bien vous lancer dans une folle randonnée à la campagne ou en forêt. Cela devrait vous faire le plus grand bien.

Travail

Ce climat planétaire mettra à l’honneur vos ambitions professionnelles et vous incitera à placer la barre de plus en plus haut dans ce domaine. Soutenu par le Soleil, vous réfléchirez aux meilleures stratégies pour donner à votre carrière un tour plus évolutif. Si vous avez le sentiment que vos compétences ont été sous-employées, vous ferez en sorte que la situation progresse à votre avantage.

Citation

Tout ce qui est interdit, on le désire (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vos relations avec votre entourage familial auront la priorité. Vous vous efforcerez de créer autour de vous un climat chaleureux, détendu. Les ambiances de crise, les complications n’auront rien pour vous plaire.

Vie sociale

A la faveur de cette configuration de Neptune, vous aurez des chances de faire une rencontre insolite. Cette personne vous aidera à prendre conscience de certaines potentialités que vous n’aviez jamais exploitées.

Nombre chance

683

Clin d’oeil

Pas de défaitisme ! « Tant qu’un homme n’a pas la tête tranchée, rien n’est complètement perdu pour lui » (proverbe vietnamien).

POISSONS

Amour

Les astres promettent aux célibataires du signe bien des joies et d’heureuses surprises dans leur vie amoureuse. Pour beaucoup de natifs, une rencontre décisive aura lieu aujourd’hui et qui entraînera une stabilisation, une sécurisation de leur situation sentimentale. Vu les turbulences astrales actuelles, il y aura certainement quelques remous dans votre vie de couple. Par moments, vous vous sentirez tout à fait sur la même longueur d’onde que votre partenaire. A d’autres, au contraire, les désaccords se multiplieront entre vous deux !

Argent

Les astres ne vous faisant pas de cadeau sur le plan financier aujourd’hui, vous devrez concentrer vos efforts en vue d’améliorer votre situation. Vous avez les qualités requises pour y arriver. Cependant, attention à ne pas compromettre vos chances en recourant à n’importe quel procédé. Soyez raisonnable ; et surtout ne vous jouez pas des lois, car cela ne vous amènerait que des ennuis.

Santé

Ce qui va vous peser, ce sera l’influence de Neptune mal aspecté. Vous aurez probablement quelques vagues douleurs. Heureusement, Pluton exercera son influence bénéfique et vous protégera d’une certaine façon, en renforçant vos défenses immunitaires et en vous donnant une bonne résistance physique.

Travail

Journée éprouvante sur le plan professionnel. Vous souhaiterez brûler les étapes et réaliser en un temps record vos ambitions. Mais les circonstances en décideront autrement. Changez de tactique : contournez les obstacles au lieu de chercher à les démolir. Ou mieux, changez de stratégie : faites du temps votre meilleur allié et laissez-le travailler pour vous.

Citation

Le carrosse du passé ne vous conduit nulle part (M. Gorki).

Famille/foyer

Malgré vos louables efforts, vous n’éviterez pas un peu de nervosité dans vos rapports avec la famille. Vous manquerez de patience avec vos enfants. Heureusement, tout cela ne sera pas bien sérieux.

Vie sociale

Un certain scepticisme freinera votre élan vers autrui. Vous serez plus méfiant qu’à l’ordinaire, sans pour autant être misanthrope. Sachez garder le juste milieu : « L’erreur est aussi grande de se fier à tous que de se défier de tous » (Sénèque).

Nombre chance

616

Clin d’oeil

Ne laissez subsister aucune ombre dans vos relations professionnelles.

