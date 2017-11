Doing Business 2018: Haïti piétine

Source Dieudonné Joachim | Le Nouvelliste

Cette semaine, le groupe de la Banque mondiale a rendu public son rapport Doing Business 2018 dans lequel Haïti est classée 181e sur 190 pays. Ce qui marque une certaine stagnation du pays dans ce classement. L’année dernière, on occupait la même place pour le même nombre de pays contrôlés. La seule petite différence est que dans le nouveau rapport Doing Business, qui classe les pays en fonction de la facilité qu’ils offrent pour faire des affaires, le pays a connu une faible amélioration, soit 38,24 comparé au score du rapport précédent (38,23).

Une très faible note par rapport aux performances ahurissantes des pays de l’Amérique latine et des Caraïbes dans le rapport Doing Business 2018 baptisé « Doing Business 2018: Réformer pour créer des emplois». Selon ce rapport, l’ensemble de ces pays ont réalisé environ 400 réformes dans l’environnement des affaires au cours des 15 dernières années. Ces réformes visaient, entre autres, à améliorer l’environnement des affaires au profit des investisseurs et des entrepreneurs.

Ce total de 38, 24 maintient Haïti dans la position du plus mauvais élève de la Caraïbe loin derrière Porto Rico avec un total de 68,85 et occupant la 64e place du classement général; la Jamaïque avec un total de 67,27 se plaçant au 70e rang; la République dominicaine, un total de 60,93, se plaçant au 99e rang; la Guyanne, un total de 56, 28, se hissant à la 126e place.

Si Haïti a fait de maigres progrès au niveau de « la création d’entreprise», de « l’obtention d’un permis de construire », du raccordement à l’électricité », et du « commerce transfrontalier », quatre des 10 piliers ce 15e rapport Doing Business, le pays a, par contre, connu une certaine détérioration dans le pilier dit « paiement des taxes et impôts ».

Dans cette nouvelle édition de Doing Business, seuls ces pays ont fait pire qu’Haïti, à savoir : la République démocratique du Congo, l’Afghanistan, la République centrafricaine, la Lybie, le Yémen, le Soudan du Sud, la République bolivarienne du Venezuela, l’Erythrée et la Somalie. La moyenne de la région Amérique latine et Caraïbes est de 58,66.

