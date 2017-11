Haïti-France : La peinture et la littérature haïtiennes enchantent les Lillois (Vidéo)

Par Gotson Pierre

Lille (France)., 2 nov. 2017 [AlterPresse] — Les habitantes et habitants de Lille (Nord de la France) garderont un bon souvenir de l’exposition de peinture et de littérature haïtiennes, organisée, en octobre 2017, par la Communauté haïtienne du Nord de la France, dans le cadre de la Semaine haïtienne, une manifestation annuelle.

La Salle du Conclave du Palais Rihour de Lille a accueilli, du 7 au 22 octobre 2017, « La diaspora haïtienne dans le monde francophone », une série de planches sur les écrivains haïtiens les plus connus dans les pays francophones, réalisée par le Centre international de documentation et d‘information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne (Cidihca).

Dans le même espace, la Communauté haïtienne du Nord de la France a réuni une large sélection de toiles, issues de plusieurs courants de la peinture haïtienne, ainsi que de l’artisanat, a constaté une caméra-témoin d’AlterPresse.

L'association Communauté haïtienne du Nord de la France (Chnf), basée