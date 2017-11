Participation d’Haïti à la 39ème session de la Conférence générale de l’UNESCO

Source EJ/Radio Métropole Haïti

Les représentants de 195 Etats membres de l’UNESCO dont Haïti participent, du 30 octobre au 14 novembre, à la 39ème session de la Conférence générale de l’Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

Une délégation du ministère de l’Education nationale présidée par son titulaire, Pierre Josué Agénor CADET, assiste aux travaux.

Organisée tous les deux ans en son siège à Paris, la Conférence générale (CG) réunit tous les représentants des Etats membres en vue de statuer sur les grandes orientations de l’Organisation, fixer le budget et les grandes lignes d’action pour les prochaines années. Pour cette 39ème session, prévue du 30 octobre au 14 novembre, Haïti est également présente en vue de faire le bilan des progrès accomplis quant aux grands domaines d’intervention de l’UNESCO.

La délégation haïtienne conduite par le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, M. Pierre Josué Agénor CADET, participe activement aux assises qui ont débuté le 30 octobre 2017. Pour le Ministre CADET, il s’agit notamment, suivant les objectifs fixés dans le cadre de cette mission, d’améliorer la visibilité du pays à l’UNESCO, surtout par rapport à l’engagement du gouvernement dans les programmes d’éducation, la mobilisation des jeunes, la préservation du patrimoine, la conservation de la biodiversité à travers le fonctionnement et la création de réserves de biosphères, d’améliorer les relations de coopération d’Haïti avec l’UNESCO dans ses domaines d’intervention et de rencontrer les partenaires techniques et financiers de l’éducation, des sciences, de la culture et de l’information présents à Paris et lors de la Conférence générale.

Dans cette perspective, le Ministre Cadet a déjà rencontré son homologue de la République dominicaine, Mme Alejandrina German, ce mardi 31 octobre, en vue d’échanger sur des préoccupations communes, notamment sur la réserve de biosphère transfrontalière.

Le numéro Un du MENFP s'est aussi entretenu avec des responsables de l'Agence française de développement (AFD) sur les projets de coopération avec Haïti. Il s'agissait de faire le point sur les projets en cours et de s'entendre sur les ajustements éventuels à opérer sur certains aspects concernant la mise en œuvre de certains projets. Mme Bénédicte Gazon et Nathanaëlle Amar, respectivement directrice Caraïbes et Mexique et chef de projets de la division éducation, formation et emploi ont pu présenter