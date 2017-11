Haïti – Actualité : Zapping…

Source HL/ HaïtiLibre

Une policière abattue lâchement :

Selon le Porte-parole adjoint de la Police Nationale d’Haïti (PNH), l’inspecteur Gary Desrosiers, La policière AlsadaToussaint, 35 ans, a été abattue mardi matin, d’une balle dans le dos à Meyer, à la Croix des bouquets par un individu non identifié. Avec cette nouvelle victime de l’insécurité dans les rangs de la Police Nationale d’Haïti (PNH) c’est au total 6 policiers qui ont été assassinés en un mois, souligne l’Inspecteur Desrosiers.

Aucun mandat d’arrêt contre les 2 ex-ministre sous Privert :

Ocname Clamé Daméus, le Commissaire du Gouvernement de Port-au-Prince affirme qu’il n’a lancé aucun mandat d’arrêt contre l’ex-ministre de l’Économie Yves Romain Bastien et l’ex Ministre de la Justice Me Camille Edouard Junior sous l’administration Privert/Jean-Charles frappé par une interdiction de sortie du territoire http://www.haitilibre.com/article-22511-haiti-flash-deux-anciens-ministres-sous-privert-interdit-de-quitter-le-territoire.html . Il précise qu’il s’agit seulement de mesures conservatoires.

Les USA réitèrent leur soutien à la PNH :

Michel-Ange Gédéon, Le Directeur général de la Police Nationale d’Haïti (PNH), a reçu la visite de Dan Foote, « l’Acting Assistant Secretary of State » qui était accompagné du Directeur et d’un cadre de « International Narcotics and Law Enforcement) » (INL) chargé des relations avec la PNH. Foote qui s’est dit « impressionné » par la progression de l’institution, en a profité pour réitérer l’engagement des États-Unis à supporter ………………………....lire la suite sur haitilibre.com