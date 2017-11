Le MENFP sanctionne les fraudeurs aux examens d’Etat 2017

Le directeur général du ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle (MENFP ) a fait le point, ce mardi 31 octobre 2017, sur un ensemble cas de fraudes enregistrées durant l’organisation des examens d’État du bac pour l’année 2017.

Les fraudes de diverses natures ont été communiquées par Dr Meniol JEUNE : décollage de photo, usage du téléphone au cours de la passation des épreuves, falsification de noms et de numéros d’ordre, introduction de copie dans les salles d’examens …

Pour l’ensemble de ces cas de trucage et de tromperie, le MENFP arrête une série de dispositions contre les auteurs et bénéficiaires.

Les élèves fautifs seront interdits de participation durant deux ans aux épreuves officielles, et les écoles concernées suivant la gravité de la faute peuvent voir leur classe terminale interdite et même le retrait de leur licence de fonctionnement, a indiqué le DG du MENFP.

Selon le DG, ces institutions scolaires impliquées dans des cas de fraudes dont la liste des noms sera publiée, ont dérogé les normes de l’éthique professionnelle et violé les articles 13.3, 13.7 et 20.3 du décret loi du 23 septembre 1974 portant sur l’ouverture et fonctionnement des écoles privées ainsi que les articles 112 et 113 du code pénal haïtien traitant du faux en écriture.

Les mesures contre les directeurs d’écoles fraudeurs, annonce le directeur général, vont de suspension dans les activités des nouveaux examens d’État, en passant par la demande d’un rapport trimestriel sur le fonctionnement régulier de leur établissement, jusqu’à la fermeture de leur classe de philo pour une période de deux ans à partir de septembre 2018.

En attendant la décision de la justice qui a été saisie de ce dossier, le ministère adopte