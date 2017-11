La BID approuve 3 projets pour Haïti totalisant 128 millions de dollars

Source hpnhaiti.com

Les trois projets concernent les secteurs de l’eau et l’assainissement, de l’agriculture et l’agroforesterie ainsi que 5e recensement de la population et des habitats, a-t-on appris dans un communiqué de la BID.

Une enveloppe de 65 millions de dollars est prévue pour le secteur eau et assainissement. Selon la BID, avec ce projet, Haïti aura la possibilité d’améliorer l’attribution des services d’eau potable et d’assainissement dans la zone métropolitaine de Port-au Prince et des zones rurales particulièrement touchées par l’ouragan Matthew

« La subvention vise à améliorer l’accès et la qualité des services d’eau et d’assainissement ainsi que les pratiques d’hygiène (y inclus hygiène menstruelle) à Port-au-Prince et dans les zones rurales, y compris………………………....lire la suite sur hpnhaiti.com