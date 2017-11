Yves Jean-Bart fait le point sur les dernières nouvelles des Grenadiers

Source Legupeterson Alexandre | Le Nouvelliste

Le 10 novembre à Dubaï, Haïti se mesurera à l’équipe nationale des Émirats arabes unis. Yves Jean-Bart, qui a confirmé ce match, a fait savoir que ce sera le dernier rendez-vous des Grenadiers pour l’année 2017, car les rencontres face à Guinée équatoriale et Iran n’auront pas lieu. Il a, entre autres, précisé que la FHF est sur le point d’engager Marc Collat pour un an avant de dévoiler les clauses de la rencontre face à Émirats arabes unis.

À défaut d’un match amical international reconnu par la FIFA, Haïti, pour répéter le président de la FHF, affronte à Dubaï, le 10 novembre, l’équipe nationale des Émirats arabes unis. En termes de précisions, Yves Jean-Bart a fait savoir : « Oui, effectivement, on a conclu un match amical avec les Émirats arabes unis pour cette fenêtre FIFA de novembre. À cause des engagements qu’on a eus avec l’ambassade du Brésil, on n’avait pas répondu favorablement aux possibilités de matches de novembre. Cependant, au dernier moment, n’ayant pas reçu une confirmation du Brésil, on a cherché à programmer même s’il était très tard. Finalement hier (jeudi 2 novembre) après une journée marathon de négociations et de planifications, on a conclu un match avec Émirats arabes unis qui cherchait un adversaire aussi.»

À cela, Dadou ajoute : « La particularité de cette rencontre est qu’elle aura un statut d’entraînement puisqu’elle est conclue au-delà de la limite du temps autorisée par la FIFA, mais nos joueurs avaient besoin de se retrouver à nouveau et de continuer à travailler ensemble en vue des rendez-vous de l’année prochaine avec les éliminatoires de la gold cup à venir. »

S’exprimant au sujet du regroupement de joueurs qui doivent disputer cette rencontre, le Dr du football a laissé entendre : « L’équipe, comme la dernière fois, partira en deux groupes : Port-au-Prince / New York / Dubai et Europe / Paris / Dubai. C’est l’occasion pour nous de remercier les joueurs qui se sont mis disponibles, et en une journée, ils ont donné le feu vert pour être au service de l’équipe nationale y compris Johnny Placide qui, malgré la grosse douleur de la disparition de sa mère qu’il adorait, sera là, peut-être pour mieux supporter sa peine. »

30 000 dollars américains pour Haïti et d’autres frais

Sans langue de bois, le président de la FHF a dévoilé les clauses de cette rencontre. En guise de commentaire, il fait les précisions suivantes : « Comme conditions, l’équipe d’Émirats arabes unis paiera les frais de visas et de billets d’avion et d’hôtel et un cachet d’environ 30 000 dollars pour les autres frais. Il était crucial que les joueurs se retrouvent …………………….…lire la suite sur lenouvelliste.com