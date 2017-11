Les titres de l’actualité du vendredi 3 novembre 2017 sur RADIO VISION 2000

Une vive tension a régné ce vendredi, à Delmas 65…. Réginald Cassy, 32 ans, a été tué d’une balle dans la tête par un agent de la brigade de la Mairie de Delmas suite à une altercation entre plusieurs brigadiers et des marchands occupant les trottoirs.

Cette situation a provoqué la colère des habitants de la zone qui ont dressé des barricades enflammées paralysant la circulation automobile pendant quelques heures.

Des affrontements, mercredi, entre bandes rivales à « Trou d’enfer », 4e section communale de Borgne a fait un mort, selon l’inspecteur divisionnaire Jean Mésamours et la mairesse principale, Anne Lyse Mocombe. Cette dernière informe également que plusieurs maisons dont celle logeant le bureau du CASEC ont été incendiées.

4 agents de l’UDMO dans le Nord-Ouest ont été placés en isolement pour leur implication présumée dans une affaire de trafic de drogue, selon une source policière. 3 d’entre eux se trouvent à port-de-paix alors que le 4e est incarcéré à l’inspection générale de la PNH.

Le chauffeur du président du Conseil Electoral Provisoire, Renel Jean Baptiste affirme avoir été brièvement enlevé, jeudi soir, par trois individus armés à Morne Lazare, à Pétion-ville. Les malfrats qui l’avaient menacé de mort, à plusieurs reprises, sont partis avec son véhicule.

Des organisations de la société civile dont la Fédération protestante d’Haiti, la CNEH, l’ISC et la commission Episcopale pour l’Education Catholique condamnent la terrible attaque armée, dimanche, contre la résidence du Coordonnateur général du programme « Education Pour Tous ». Elles réclament la mise en mouvement de l’action publique contre les auteurs de cet acte et protection en faveur de Norbert Stymphil et sa famille.

Le secrétaire Général de l’ONU, Antonio Guterres a nommé l’américaine Susan D. Page, représentante spéciale et chef de la MINUJUSTH. Madame Page a occupé de Janvier à Octobre 2017 la fonction de représentante spéciale adjointe pour l’Etat de droit à la MINUSTAH.

Parallèlement, la secrétaire générale adjointe de l’Organisation des Nations-Unies, Amina J. Mohammed, est attendu, ce vendredi à Port-au-Prince pour une visite de plusieurs jours. Elle doit se faire accompagner de Josette Sheeran, l’envoyée spéciale du secrétaire général pour Haiti.

Le Conseil d’Administration de la BID a approuvé une subvention de 128 millions de dollars en faveur d’Haiti. Ces fonds sont destinés au financement de projets dans les secteurs de l’Eau et de l’assainissement, de l’agriculture et de l’agroforesterie, et le 5e recensement général de la population.